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Сердечный комментатор

Дмитрий Губерниев больше не заикается

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Сердечный комментатор
Дмитрий Губерниев считает, что очень важно чувствовать поддержку начальства

 Когда-то этот двухметровый великан занимался академической греблей и мечтал стать олимпийским чемпионом. Но из-за полученных травм мечте не суждено было сбыться. И Дмитрий решил пробиваться к спортивным высотам на телеэкране. В этом году Губерниев стал лучшим спортивным комментатором и получил ТЭФИ. Но расслабляться и почивать на лаврах ему некогда.

 Дмитрий ведет три еженедельные программы на канале «Спорт» – «Сборная России», «Неделя спорта» и главную спортивную программу страны – «Вести-спорт».

 – ВЫ БЫЛИ единственным из спортивных комментаторов, кто угадал счет футбольного матча «Россия – Англия» накануне. Как вам это удалось? Поделитесь секретом…

 – Сработала интуиция. Но для того чтобы она сработала, нужно иметь определенные знания по предмету. К нашему футболу я отношусь довольно умозрительно, но чутье подсказывает, что с Израилем и Андоррой тоже все будет хорошо.

 – Результат матча вы смогли предсказать, а вот свою победу на ТЭФИ нет. Где же ваша хваленая интуиция?

 – ТЭФИ я дважды проигрывал. А в этом году моими соперниками были гуру спортивной журналистики: Кирилл Набутов и Анна Дмитриева. Проиграть в такой компании (если к тому же учесть, что ТЭФИ они не получали) было не зазорно. Поэтому интуицию я не включал, а положился на волю академиков.

 – О чем вы подумали, когда услышали свою фамилию?

 – Что справедливость восторжествовала! Я считаю, что заслужил статуэтку прекрасной работой и добросовестным отношением к делу.

 – Вы стали лучшим спортивным комментатором за репортаж о мужской эстафете с чемпионата мира по биатлону. Это действительно незабываемый репортаж или вам дали «по совокупности»?

 – Самый незабываемый репортаж у меня был с соревнований по гребле на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Люди до сих пор подходят ко мне на улице и вспоминают об этом. Это был не репортаж, а крик души. Я комментировал сердцем! Конечно, репортаж, за который мне дали ТЭФИ, уступает афин­скому, но я не считаю его слабым. Для яркого комментария нужно особое событие. Например, Олимпиада в Сочи.

 – Телеканалу «Спорт» вы принесли первую статуэтку. Начальство вас стало больше ценить? Зарплату прибавили?

 – (Смеется.) На зарплате это никак не отразилось. Но ведь не это главное. Было очень приятно, что меня поддер­живали Олег Добродеев и Василий Кикнадзе. Чувствовать поддержку начальства очень важно в нашей работе.

 – От прочих спортивных комментаторов вы отличаетесь необыкновенной эмоциональностью. Вы делаете это намеренно?

 – Спорт просто переполнен эмоциями, и я человек эмоциональный. Сыграть здесь нереально, фальшь будет видна сразу.

 – Когда вы впервые почувствовали вкус к спортивному комментарию?

 – Это было в 1981 г., когда наши хоккеисты выиграли Кубок в Канаде. Мы с братом в это время играли в настольный хоккей. И я, подражая Озерову, комментировал. А тетя тайком включила магнитофон и записала все, что я говорил. На протяжении многих лет мы слушали эту запись и смеялись. В институтские и школьные годы я часто выключал звук телевизора и пытался комментировать все сам.

 – Выходит, добиваясь спортивных высот в академической гребле, вы видели свое будущее на телеэкране?

 – Когда я занимался спортом, то хотел стать олимпийским чемпионом. Но подспудно думал, что при случае мог бы и этим заняться. Просто не знал, как попасть на ТВ. У меня мама с папой – простые люди.

 – Как же удалось?

 – Разведка донесла, что на ТВЦ нужен человек. Я буквально ночевал в Останкино, обманом заказывал себе пропуска! И, как говорится, кто ищет – тот всегда найдет. Мне пошли навстречу – решили послушать. Я настраивал себя на пробный выпуск новостей, как на последний решительный бой.

 Помню, сижу в гримерной, волнуюсь так, что руки трясутся. Думал, что если плохо прочитаю, то никогда себе этого не прощу. Но все обошлось. Проблемы начались в прямом эфире. Я заикался, оговаривался… Но мне все помогали, и я чувствовал себя сыном полка. Главное – знать, что ты имеешь право на ошибку. Я благодарен людям, которые тогда возглавляли ТВЦ, за то, что у меня это право было.

 – Ведущий телеканала «Спорт» – это ваше место под солнцем или хочется большего?

 – Мне нравится моя работа. От спорта я кайфую.

 – С виду вы – великан под два метра ростом. Для телеведущего это плюс или минус?

 – Безусловно плюс. Если ты фактурный человек, в мире спорта тебя более адекватно воспринимают. Мой рост – 199,5 сантиметра.

 – Говорят, что ваши комментарии любят не только мужчины, но и женщины. Как у вас на личном фронте?

 – У меня есть любимая девушка Анна. Она работает на СТС в программе «Слава богу, ты пришел». Мы по­знакомились больше года назад, когда я был участником этой программы.

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