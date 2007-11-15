Сердечный комментатор

Когда-то этот двухметровый великан занимался академической греблей и мечтал стать олимпийским чемпионом. Но из-за полученных травм мечте не суждено было сбыться. И Дмитрий решил пробиваться к спортивным высотам на телеэкране. В этом году Губерниев стал лучшим спортивным комментатором и получил ТЭФИ. Но расслабляться и почивать на лаврах ему некогда.



Дмитрий ведет три еженедельные программы на канале «Спорт» – «Сборная России», «Неделя спорта» и главную спортивную программу страны – «Вести-спорт».

– ВЫ БЫЛИ единственным из спортивных комментаторов, кто угадал счет футбольного матча «Россия – Англия» накануне. Как вам это удалось? Поделитесь секретом…

– Сработала интуиция. Но для того чтобы она сработала, нужно иметь определенные знания по предмету. К нашему футболу я отношусь довольно умозрительно, но чутье подсказывает, что с Израилем и Андоррой тоже все будет хорошо.

– Результат матча вы смогли предсказать, а вот свою победу на ТЭФИ нет. Где же ваша хваленая интуиция?

– ТЭФИ я дважды проигрывал. А в этом году моими соперниками были гуру спортивной журналистики: Кирилл Набутов и Анна Дмитриева. Проиграть в такой компании (если к тому же учесть, что ТЭФИ они не получали) было не зазорно. Поэтому интуицию я не включал, а положился на волю академиков.

– О чем вы подумали, когда услышали свою фамилию?

– Что справедливость восторжествовала! Я считаю, что заслужил статуэтку прекрасной работой и добросовестным отношением к делу.

– Вы стали лучшим спортивным комментатором за репортаж о мужской эстафете с чемпионата мира по биатлону. Это действительно незабываемый репортаж или вам дали «по совокупности»?

– Самый незабываемый репортаж у меня был с соревнований по гребле на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Люди до сих пор подходят ко мне на улице и вспоминают об этом. Это был не репортаж, а крик души. Я комментировал сердцем! Конечно, репортаж, за который мне дали ТЭФИ, уступает афин­скому, но я не считаю его слабым. Для яркого комментария нужно особое событие. Например, Олимпиада в Сочи.

– Телеканалу «Спорт» вы принесли первую статуэтку. Начальство вас стало больше ценить? Зарплату прибавили?

– (Смеется.) На зарплате это никак не отразилось. Но ведь не это главное. Было очень приятно, что меня поддер­живали Олег Добродеев и Василий Кикнадзе. Чувствовать поддержку начальства очень важно в нашей работе.

– От прочих спортивных комментаторов вы отличаетесь необыкновенной эмоциональностью. Вы делаете это намеренно?

– Спорт просто переполнен эмоциями, и я человек эмоциональный. Сыграть здесь нереально, фальшь будет видна сразу.

– Когда вы впервые почувствовали вкус к спортивному комментарию?

– Это было в 1981 г., когда наши хоккеисты выиграли Кубок в Канаде. Мы с братом в это время играли в настольный хоккей. И я, подражая Озерову, комментировал. А тетя тайком включила магнитофон и записала все, что я говорил. На протяжении многих лет мы слушали эту запись и смеялись. В институтские и школьные годы я часто выключал звук телевизора и пытался комментировать все сам.

– Выходит, добиваясь спортивных высот в академической гребле, вы видели свое будущее на телеэкране?

– Когда я занимался спортом, то хотел стать олимпийским чемпионом. Но подспудно думал, что при случае мог бы и этим заняться. Просто не знал, как попасть на ТВ. У меня мама с папой – простые люди.

– Как же удалось?

– Разведка донесла, что на ТВЦ нужен человек. Я буквально ночевал в Останкино, обманом заказывал себе пропуска! И, как говорится, кто ищет – тот всегда найдет. Мне пошли навстречу – решили послушать. Я настраивал себя на пробный выпуск новостей, как на последний решительный бой.

Помню, сижу в гримерной, волнуюсь так, что руки трясутся. Думал, что если плохо прочитаю, то никогда себе этого не прощу. Но все обошлось. Проблемы начались в прямом эфире. Я заикался, оговаривался… Но мне все помогали, и я чувствовал себя сыном полка. Главное – знать, что ты имеешь право на ошибку. Я благодарен людям, которые тогда возглавляли ТВЦ, за то, что у меня это право было.

– Ведущий телеканала «Спорт» – это ваше место под солнцем или хочется большего?

– Мне нравится моя работа. От спорта я кайфую.

– С виду вы – великан под два метра ростом. Для телеведущего это плюс или минус?

– Безусловно плюс. Если ты фактурный человек, в мире спорта тебя более адекватно воспринимают. Мой рост – 199,5 сантиметра.

– Говорят, что ваши комментарии любят не только мужчины, но и женщины. Как у вас на личном фронте?

– У меня есть любимая девушка Анна. Она работает на СТС в программе «Слава богу, ты пришел». Мы по­знакомились больше года назад, когда я был участником этой программы.