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Путешественник для неимущих

Дмитрий Крылов дает телезрителям уверенность в жизни

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС  ]

Путешественник для неимущих

 Передачи-долгожители на нашем ТВ можно по пальцам пересчитать. Одна из них – «Непутевые заметки», которая выходит на Первом канале. Почти 15 лет ее неизменный ведущий Дмитрий Крылов позволяет нам, не покидая квартиры, побывать в самых удивительных городах и странах.

 Главная «фишка» программы – удивительно живой и непосредственный комментарий. Дмитрий сам пишет текст, сам монтирует и сам снимает.

 – ПЕРВУЮ передачу о Лондоне вы сняли во время путча, в 91-м году…

 – Я тогда думал, что уже никогда больше не попаду за границу… В интервью ВВС сказал все, что об этом думаю. И если бы путчисты одержали верх, мне бы не поздоровилось. Понимал, что отрезал себе путь. Поэтому купил камеру и стал снимать все, что видел. Так, на память.

 – Выходит, вы смельчак?

 – Иногда вдруг что-то происходит, когда я понимаю, что если сейчас так не скажу или так не поступлю, то не смогу с этим жить дальше. У меня было несколько случаев в жизни, когда шел поперек волны. Делал что-то, говорил, хотя при этом испытывал колоссальный страх.

 – При этом ваша передача просуществовала в эфире 15 лет. Откройте секрет, что для этого нужно сделать?

 – Все просто – всегда востребованы передачи, которые обращены к семейным ценностям, душе человека и не загружают людей социальными проблемами. Кроме того, программы-долгожители придают уверенность и спокойствие в жизни. Телезрители ждут и знают, что, например, каждый день в 9 часов вечера они увидят программу «Время» и людей, которые ее ведут.

 – Раньше передачи, подобные вашей, пользовались популярностью – дорога за рубеж была практически закрыта. Сегодня – поезжай куда хочешь. Кто же теперь смотрит такие передачи?

 – У моей программы сложилась своя постоянная аудитория, такой клуб любителей «Непутевых заметок». И, судя по статистике, аудитория не убывает. 90% зрителей «Непутевых заметок» – это люди зрелого возраста, которые в социальном плане не достигли больших высот и никогда не были за границей. У них просто нет на это денег. Для оставшихся 10% моя программа – некий путеводитель по миру. В поездках я часто встречаю людей, которые подходят ко мне и говорят: «А мы приехали сюда благодаря вашей программе». Для меня это звучит как комплимент. Это значит, что моя работа имела практический смысл, и я рад, что смог кому-то подсказать, куда лучше всего поехать. Но для большинства людей моя передача – развлечение либо самообразование. Это не их вина, что они не могут путешествовать – так по-подлому сложилась наша жизнь, которая разделила нас на имущих и неимущих.

 – Как часто вы сами отдыхаете?

 – В лучшем случае, у меня бывает два выходных в месяц.

 – Вас устраивает такая жизнь?

 – Нет. Но таковы условия, на которые я подписался. «Непутевые заметки» выходят каждую неделю без повторов. Видимо, я просто не рассчитал свои силы. (Смеется.) С другой стороны, всем ясно, что это очень интересная работа. Каждый месяц – новые впечатления. Мне можно позавидовать.

 – Обычно телевизионщики говорят, что они не смотрят телевизор. Как у вас  с этим?

 – Совсем недавно я встретился с одним известным коллегой, который меня спросил: «Как у тебя дела? Ты что-то делаешь на ТВ?» И это было искренне. Он просто делает свое дело, а остальное ему неинтересно. А я человек любопытствующий. Если не успеваю посмотреть что-то новое, интересное, то записываю это и смотрю ночью.

 – На ТВ вас устроил Михаил Задорнов. Как вы познакомились?

 – Мы познакомились, когда Миша еще занимался студенческим театром МАИ. Я работал режиссером в Концертном зале «Россия», где в одном из концертов выступал его театр. Помню еще, мы с ним за одной девушкой ухаживали… А потом случайно встретились на улице. Услышав, что я в бедственном материальном положении, Миша решил поспособствовать моему приходу на ТВ, за что до сих пор ему благодарен.

 – Много еще осталось мест, где вы не были?

 – По справочнику, на земном шаре 207 государств, а я был в 110. Выходит, осталась половина. Еще не был в Новой Зеландии, Чили, Аргентине, Филиппинах, Камбодже, Польше… Мне есть что еще посмотреть.

 – Это правда, что вы столько лет занимаетесь передачей о путешествиях и  не знаете ни одного иностранного языка?

 – Стыдно в этом признаваться, но это правда. Так много упускаю из-за этого! В поездках на бытовом уровне помогает жена или переводчик.

 – Сколько человек работает над «Непутевыми заметками»?

 – Мне помогает жена. Она работает как редактор и как корреспондент. Бывают поездки, когда я не могу поехать. Тогда жена берет с собой приглашенного оператора и едет  сама. Еще у нас есть директор группы и ассистент.

 – Правда, что вы со своей женой живете в разных квартирах?

 – Это устаревшая информация. С тех пор как несколько лет назад я построил зимнюю дачу, мы стали вместе жить.

 – Раньше вы говорили, что живете на два дома, потому что быт убивает любовь. Выходит, вы изменили свое мнение?

 – Нет. Мы живем в одном доме, но у нас разные спальни. А когда едем в командировку, то обязательно снимаем разные номера. Это наше взаимное желание. Многие бы хотели жить так, просто не у всех есть такая возможность.

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