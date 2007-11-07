В России после 30-х не было искусства?

Русского художника Михаила Шемякина знают во всем мире. Но первая книга о нем в России вышла лишь несколько месяцев назад. Только в этом году был напечатан на родине его первый художественный альбом. Впрочем, Михаилу Ше­мя­кину не нужно, чтобы вокруг него водили хороводы – ни в России, ни за границей. Художник занят делом – и успевает потрясающе много.

– МИХАИЛ! Народ знает и по-своему ценит, преж­де всего, ваши скульптурные работы: питерских Петра I с маленькой головой и сфинксов с раздвоенными профилями. Еще московский памятник «Дети – жертвы пороков взрослых». Вы готовите столь же масштабные проекты?

– Предполагаю, что в ноябре-декабре в Самаре состоится открытие большого многофигурного памятника, посвященного моему другу, рано ушедшему из жизни, – Владимиру Высоцкому. Тема скульптуры – Высоцкий и его мир. Там будет и портрет Марины Влади... Другой сложнейший и любимейший проект – иллюстрации к поэзии Владимира Высоцкого. К восьми графическим листам, созданным в 80-х, я хочу добавить 35 новых работ. Также в Самаре скоро открою памятник «Жертвам терроризма».

– Проектов в России у вас действительно очень много. Но есть ли чувство востребованности на Родине?

– Чувствую, что я действительно нужен этой стране и нужен этому замечательному российскому народу. Учитывая, что принадлежу еще и народу кавказскому… чем очень горжусь. Да, я лицо кавказской национальности. Мне по душе, что и на Северном Кавказе мое искусство востребовано.

– Вы прожили 10 лет во Франции, более 25 лет – в Америке, теперь снова живете во Франции. Но остаетесь русским художником?

– Безусловно. Моя связь с Родиной, которую не выбирают, была постоянной. В моей эмигрантской жизни – жизни в изгнании – я постоянно интересовался тем, что происходит в России, занимался пропагандой нонконформистского искусства. Как только при Горбачеве появилась возможность, я приехал в Москву с выставкой после 18 лет изгнания. Так что закономерно, что я – человек, сидевший некогда в страшной психиатрической больнице, прошедший лечение, обыски, аресты, изгнанный и совершенно нищий, – вернулся, сижу и пью чай с экс-сотрудником КГБ Путиным. Между тем, я не порываю ни с американской культурой, ни с западноевропейской. Считаю, что это вполне нормально для «общечеловека», которым и должен быть настоящий россиянин. Об этом часто говорил, кстати, Федор Михайлович Достоевский.



«Они пилят нефть»



– КАКИЕ ожидания вы связываете с выборами в Госдуму и с президентскими выборами?

– Как и все россияне, я перебираю варианты: уйдет ли ВВП, останется ли он, сохранится ли его группировка на палубе власти или она сменится? Это большая загадка. По сегодняшний день Россия для меня непредсказуемая страна. Считаю, что положение в государстве не такое уж катастрофическое, несмотря на гротескные явления, связанные с 70-летним разрывом России и цивилизованного общества. Вполне естественно, что анархия у нас путается с демо­кратией. Любому нормальному человеку понятно, что этой стране до демократии еще шагать и шагать. С другой стороны, дай людям в России полную свободу – начнется ералаш. Помните же, что творилось при Ельцине? Разбой был почти метафизический... Поэтому я понимаю, зачем Путин выстраивает вертикаль власти.

– Людей искусства не давит эта вертикаль?

– Если говорить честно, правительство большого интереса к тому, что происходит в искусстве, не проявляет. Люди у власти заняты довольно важными делами. Они «нефть пилят». Все чиновники, которые должны заниматься делами культурными и делами народными, стали крупными бизнесменами. В цивилизованных странах это запрещено. Складываются уже комические, почти кинематографические ситуации, когда семейный бизнес появляется на уровне кремлевской «аппаратуры»! При большевиках отношение к людям искусства было почтительное. Мы, нонконформисты, воспринимались как диверсанты. Против нас был развернут огромный идеологический фронт. Генералы армии наших соперников – соцреалистов – снабжались день­гами, орденами, медалями, мастерскими, поездками за границу. Мы же, люди подполья, чувствовали себя уверенно в том смысле, что представляли нечто опасное для монстра соцреализма.

– Сейчас соцреалисты и нонконформисты, как и все прочие творческие люди, уравнены в правах. Но расцвета искусства что-то не наблюдается.

– Всем сказали одно и то же: делайте, что хотите, – только вы, извините, на хрен никому не нужны. Денег мы вам не дадим. Ищите сами. Многие интеллигенты в растерянности от произошедшей перемены. Хуже всех пришлось соцреалистам. «Императоров», бывших в СССР на вершине идеологической власти в изобразительном искусстве, я видел пожилыми, растерянными, угасающими… Их монументы оказались никому не нужны. Я, например, помогал в последние годы жизни Михаилу Аникушину. Защищал его мастерскую, ратовал за то, чтобы она превратилась в музей. Я дружил с замечательным скульптором Львом Кербелем. Лева говорил мне: «Миша, я читаю газеты по утрам. Если вижу, что пристрелили очередного криминального авторитета или мафиози, иногда думаю, что будет заказ на памятник». И он вынужден был делать памятники для бандитов, погибших при дележе имущества российского.

– А нонконформисты?

– Они тоже в растерянности. Потому что с ними перестали бороться. Они начали уезжать на Запад – и там с треском проваливаться. Некоторые – Кабаков, Булатов, Комар и Меламид – выехали на легкой, остроумной издевке над совет­ским бытом. Комар и Меламид, к примеру, большие зубоскалы: у них Ленин едет верхом на Сталине, Сталин – верхом на Ленине... Но стеб над советским бытом сегодня уже не актуален.



В провинциальном осадке



– Начало 90-х – пора кризисных явлений в России. Но именно тогда за границей проснулся интерес к русскому искусству. Сейчас он не впал снова в спячку?

– К российскому искусству за границей отношение чаще всего довольно пренебрежительное и даже брезгливое. Например, у меня есть письмо известного американского критика Джона Рассела, который пишет так: мы, ведущие искусствоведы Америки, уверены, что в России после 30-х годов искусства вообще не было. Все, что делалось, – убого, провинциально или основано только на политике. Подчеркиваю: это высказывание одного из крупнейших искусствоведов! Многие придерживаются такого же мнения. Великого интереса к российскому искусству на Западе не было и нет. Он насыщен собственными экспериментами, которые плавно переходят в экскременты в прямом смысле слова.

– Вы имеете в виду знаменитую серию итальянского художника Манцони «Дерьмо художника» – 150 банок с соответствующим содержанием, каждая из которых сейчас стоит 200 тыс. евро?

– Это лишь один из примеров, которых множество. Недавно я заключил контракт с каналом «Культура» – делаю еще 8 фильмов из своего проекта «Воображаемый музей». Сверх того, две видеолекции будут посвящены теме «До чего мы дошли в современном искусстве». Детям до 16 лет к просмотру не рекомендуется.

– Вам российское искусство тоже видится «убогим и провинциальным»?

– От того, с чем Россия сейчас выступает на Западе, дейст­вительно пахнет провинциальной убогостью. Наши все пытаются стать американизированными художниками и показать, что мы тоже умеем прилюдно раздеваться и гадить по углам в галерее. Это делают и Бринер, и Кулик, которых высоко оценил г-н Швыдкой. Ребята, наверное, не без таланта. Но Россия должна выступать на мировой арене с иным ликом. Я недавно читал интервью с г-жой Свибловой – есть у вас такая дама, «заправила» современными вкусами. Она считается экспертом, сделала выставку на Венецианском биеннале. Г-жа Свиблова выступила с таким заявлением: мы понимаем, что выставились на уровне западных художников современной востребованности.

Я лично сомневаюсь, что эта дама четко понимает, что значит востребованность. Запад уже давно соскучился по тому, что называется подлинным искусством. Там настолько насыщенный рынок, что россиянам сегодня очень сложно пробиться и занять достойную нишу. Нужно воспитать серьезных, образованных ребят, которые действительно занимаются настоящим искусством. А не пытаются встать в один ряд с современными концептуалистами и минималистами.



Петербургу быть пусту



– КАК вы считаете, современное искусство приходит в городскую архитектуру? Или все нынешние перестроения в городах – просто повальное преступное уничтожение старины?

– То, что сейчас делают с архитектурным наследием, иначе как вандализмом не назовешь. Боюсь, что в Северной столице скоро исполнится древнее пророчество: «Петербургу быть пусту». Под пустотой я понимаю не пустырь, заросший травой, а отсутствие интеллектуальных прослоек, которые необходимы любому нормальному городу. К пустоте сейчас идут все российские города.

– Неужели ничто не остановит этот бег?!

– Прослойка интеллигенции бунтует, пытается выходить на улицу. Только без толку. 70 лет советская страна воспитывала человека бескорыстного, лучше всех мыслящего, самого красивого. За время перестройки все эти труды рассеялись аки дым. Денежные проблемы обуревают все умы от мала до велика... Но что-то хорошее происходит. Я всегда возвращаюсь к себе во Францию, нагруженный книгами, – и не знаю, как оплатить бесконечные перевесы. Проходит колоссальное количество любопытных выставок. Российское кино тоже на подъеме. Да, время сейчас смутное. Как говорили китайцы, не дай Бог жить в смутное время. Но времена не выбирают.

НЫНЕ Михаил Шемякин участвует в организации работы Центра искусств одаренных детей Севера. Готовит к открытию в Самаре и в Ханты-Мансийске филиалы Института философии и психологии творчества и Фонда Михаила Шемякина. В столицах Югры и Кабардино-Балкарии он организовал выставки «Шар в искусстве, архитектуре и жизни», где было представлено 350 работ различных авторов. Также в Ханты-Мансийске при участии художника планируется создать Театр кукол с кукольным же музеем и мастерскими. «Союзмультфильм» готов продолжить работу над полуторачасовым кукольным мультфильмом «Гофманиада», где Михаил Шемякин выступает как создатель концепции и главный художник.

15 декабря планируется открытие выставки в Новосибирске «Неизвестный Шемякин», где будут показаны работы художника, незнакомые даже искушенным в современном искусстве профессионалам. Из Новосибирска выставка отправится в Ханты-Мансийск, Владивосток, Санкт-Петербург, Владикавказ и другие города. Только с Москвой договоренности пока не достигнуто.