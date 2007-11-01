США 40 лет скрывали правду о Луне

С ТАКИМ заявлением выступил бывший руководитель фотослужбы лунной лаборатории НАСА Кен Джонстон. Во время экспедиций 1969–1972 гг. он работал со снимками, доставленными с Луны американскими астронавтами. По словам Джонстона, Вашинг­тон засекретил сенсационные открытия, а фотографии приказал уничтожить. Но ему удалось сохранить несколько кадров, и он намерен продемонстрировать их общественности.

Скандальный фотограф уже поделился с человечеством тайнами американской астронавтики, написав книгу «Темная миссия – секретная история НАСА». Она вышла в США на прошлой неделе и уже стала бестселлером.

В своем труде Джонстон утверждает, что в действительности НАСА является не гражданской, а «хорошо законспирированной военной организацией». Она обладает правом засекречивать любую информацию не только от общественности, но и от американского Конгресса.

Кроме того, скандальный фотограф выдвинул неожиданное объяснение новой «гонки к Луне», в которой участвуют США, Россия, Китай, Европейский союз и Япония. Мировые державы рвутся первыми добраться до «технологий пришельцев».

Официальной реакции НАСА на эти обвинения не последовало. Авторитетные научные обозреватели в один голос называют их «безумными». Однако некоторые из них обращают внимание на многочисленные странности, действительно сопровождавшие работы с материалами американской лунной программы.

В частности, НАСА официально признала, что «не может обнаружить» 700 коробок с магнитными пленками. На них хранилась наиболее ценная информация, полученная во время лунных миссий.