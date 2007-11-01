США 40 лет скрывали правду о Луне
№ 44(78) от 31.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]
С ТАКИМ заявлением выступил бывший руководитель фотослужбы лунной лаборатории НАСА Кен Джонстон. Во время экспедиций 1969–1972 гг. он работал со снимками, доставленными с Луны американскими астронавтами. По словам Джонстона, Вашингтон засекретил сенсационные открытия, а фотографии приказал уничтожить. Но ему удалось сохранить несколько кадров, и он намерен продемонстрировать их общественности.
Скандальный фотограф уже поделился с человечеством тайнами американской астронавтики, написав книгу «Темная миссия – секретная история НАСА». Она вышла в США на прошлой неделе и уже стала бестселлером.
В своем труде Джонстон утверждает, что в действительности НАСА является не гражданской, а «хорошо законспирированной военной организацией». Она обладает правом засекречивать любую информацию не только от общественности, но и от американского Конгресса.
Кроме того, скандальный фотограф выдвинул неожиданное объяснение новой «гонки к Луне», в которой участвуют США, Россия, Китай, Европейский союз и Япония. Мировые державы рвутся первыми добраться до «технологий пришельцев».
Официальной реакции НАСА на эти обвинения не последовало. Авторитетные научные обозреватели в один голос называют их «безумными». Однако некоторые из них обращают внимание на многочисленные странности, действительно сопровождавшие работы с материалами американской лунной программы.
В частности, НАСА официально признала, что «не может обнаружить» 700 коробок с магнитными пленками. На них хранилась наиболее ценная информация, полученная во время лунных миссий.
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