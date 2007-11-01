Анита Цой: о равновесии между семьей и сценой

2 и 3 ноября в Лужниках Анита Цой покажет свое новое шоу «На Восток» — cказочное представление с мультяшными героями, анимированными джунглями и девочкой Манга. Как ей удается сохранять свою миниатюрность и откуда Анита черпает энергию?

– АНИТА, как вам удается находить равновесие между восточной культурой и европейским мейнстримом, между семьей и сценой?

– Это очень хрупкая грань: чуть расслабишься – и равновесие нарушается. Приходится постоянно следить, чтобы семья не чувст­вовала себя ущемленной и работа продолжалась в нужном ритме. Что же делать, я сама эту жизнь выбрала! Впрочем, мои домашние относятся к моему образу жизни с пониманием, и это мне все очень облегчает. А что касается Востока: я всегда комплексовала из-за своих узких глаз. Еще со школьного возраста. Но так, как я сейчас выгляжу, я не выглядела даже в школе. Правда, тот комплекс быстро прошел.

В восточной женщине нереальный магнетизм! Наше шоу «На Восток» будет просто захватывающим. Но самое главное мое желание, чтобы зрители хотя бы на какое-то мгновение полностью отрешились от своих проблем, осенней депрессии, тем более что всем хочется солнца, лета, романтики... Для этого мы делаем все возможное. Казалось бы, человек прожил долгую жизнь и уже ни во что не верит. Но все равно где-то в глубине души он надеется на то, что это чудо с ним обязательно случится.

– А готовить восточная женщина любит?

– Я очень люблю сама готовить. Да и вся семья так привыкла к моей кухне, что просто не хочет ничего другого. Мне нравится готовить на целую толпу гостей! Вот приезжают к тебе 30 человек, и ты накрываешь огромный стол. А когда тепло, при большом скоплении друзей накрываем скатерть-самобранку прямо на газоне на даче. У меня есть огромный-преогромный казан, который я привезла из Ташкента с гастролей. Так вот, в нем я готовлю все — и плов, и шаурму, и долму. До недавнего времени мы держали баранов – и было всегда свежее мясо, а к нему – овощи, выращиваю у нас же на грядке. Правда, барашков всех украли…