НИКОГДА НЕ НОСИТЕ БРИЛЛИАНТЫ ДНЕМ

Александра ВАСИЛЬЕВА – известного историка моды, автора многих книг – трудно застать дома. Как педагог и ведущий мастер-классов, он разъезжает по всей России. С ним мы говорим, конечно же, о моде. О ней Васильев знает все.

– КАКОВЫ тенденции нашей моды?

– Они напрямую зависят от состояния нашей демографии. Какой будет мода в ближайшие десятилетия, я понял во время последней прямой линии нашего президента. Почему, вы думаете, у нас полная женщина ходит с голым животом, с пирсингом в пупке, на шпильках? Или надевает брюки с заниженной талией, откуда вываливается живот и еще трусы видны? Почему наши женщины любят декольте и чересчур много красятся? Это смешно и нелепо! Так вот, я считаю, что это не столько от недостатка вкуса, сколько от проблем демографии. В нашей стране много одиноких женщин, и они хотят привлечь к себе внимание.

В последнем разговоре народа с президентом прозвучала мысль о том, что нам надо пригласить гастарбайтеров из Китая. Мол, они приедут к нам на пять лет, поработают и уедут обратно. Так вот, мой прогноз – никуда они не уедут! Женятся на одиноких женщинах. Так и решится демографический вопрос, и изменится мода. Она будет все более азиатской. Именно китайские модельеры будут диктовать мировые тенденции в ближайшие десятилетия.

– А наши, русские, дизайнеры, думаете, не смогут отстоять себя?

– Они по-прежнему будут за бортом. И не потому, что бесталанные. Практически ни у кого из них нет материальной базы для массового производства своей одежды. Как правило, все дизайнеры, которые показывают свои коллекции на Неделях моды, способны показать лишь эту коллекцию, и все. Только на нее у них хватает денег. Мы можем ею восхищаться, критиковать и покупать какие-то вещи. Но как только речь заходит о 100-тысячном заказе на пошив, они разводят руками – нет в России средств, менеджеров и фабрик. И не слушайте тех, кто говорит, что наши дизайнеры всем очень нравятся. Ни у одного нашего дизайнера нет бутика за границей, их одежда нигде не продается и никто ее не носит. Даже у Юдашкина за границей нет магазина. Мы не смогли создать бренда, способного показать всему миру какой-то российский стиль, типа ZARA, PRADA или GUCCI. Это касается и косметики. Ни в одном аэропорту мира в дьюти-фри вы не найдете русской косметики.

– Но вы можете все же выделить хоть кого-то из наших дизайнеров?

– Конечно. Мне нравятся многие. Кирилл Гасилин, например. Я нахожу его самым талантливым и европейским. Его крой очень оригинален. А модели рассчитаны как на худых, так и на полных женщин, что для России очень важно. В основном же дизайнеры работают только на 15-летнюю девчонку. Поэтому женщина, которой за 35, часто не знает, где подобрать стильную, модную одежду.

Еще мне нравятся Алена Ахмадуллина, Игорь Чапурин, Татьяна Парфенова, Олег Бирюков, Александр Арнгольд. Это уже немало! Но они не знамениты. Надеюсь, хоть Ахмадуллиной повезет – она вышла замуж за богатого человека. Возможно, это поможет ей создать свой бренд и сделать его популярным. Талант должны поддерживать деньги. В целом же, мне больше импонируют питерские дизайнеры. Я нахожу, что у них больше вкуса и стиля. И сочетания цветов у них более адекватные. В московской моде много эпатажа и китча.

– Что может повысить уровень культуры наших дизайнеров? Может быть, им чаще надо ходить в музеи?

– Конечно, они должны изучать живопись. Но не это самое важное. Самое главное сегодня – ретро. И мода этого сезона – уходящие 50-е годы и восходящие 80-е. Самыми популярными в этом сезоне будут подкладные плечи, леггинсы, сочетание черного и бирюзового, черного и изумрудного, черного и цвета фуксии, то есть все цвета 80-х годов. Также возвращаются синтетические поверх­ности в обуви, в плащах, в пальто. Например, блестящая кожа «под пластик». Поэтому создатели моды, в поисках кроя и идей, идут не в галереи, а в библиотеки, где можно полистать старые журналы мод, в секонд-хенды, на блошиные рынки. На самом деле, очень многие дизайнеры, даже великие, живут репродукцией кроя старых моделей. Существуют даже промышленные шпионы, которые выискивают интересные модели на блошиных рынках, распарывают их и по крою создают свои. Из новых материалов.

– То есть они точно повторяют старый крой, не привнося ничего нового?

– Ну да. Как «новое» привносится технология производства. Но крой, как правило, копируется очень тщательно. На языке моды это называется «цитирование». Они говорят: «Мы цитируем Диора, мы цитируем Ив-Сен Лорана». Вообще мода ищет свое вдохновение во всем – в политике, в искусстве, в спорте.

– Александр, мы беседуем накануне очередной Недели высокой моды в Москве. Наверное, уже сейчас можно спрогнозировать, как все будет организовано?

– Главное, что мне не нравится, – это две Недели моды вместо одной. Это дискредитирует нашу моду. Потому что иностранные журналисты или возможные покупатели, которые хотели бы увидеть талантливых молодых русских дизайнеров, не способны выделить из своего графика две недели на обзор происходящего. Эти две Недели моды проходят на разных площадках, организаторы конфликтуют друг с другом и переманивают дизайнеров каждый к себе. В результате их амбиции находятся на высоте, а русская мода – внизу. Хотелось бы, чтобы устроители показов договорились, наконец, между собой, объединились и работали для России, а не для себя.

– Посоветуйте нашим дамам – как найти собственный стиль?

– Первое – надо купить себе большое зеркало и адекватно оценить свой внешний вид, вес и возраст. Оцените цвет своих глаз и оттенок своей кожи. Выберите гамму цветов, которая адекватно сочетается с этими оттенками. Выберите крой одежды, который подходит вашему телосложению, вашей фигуре. Если вы полная, не носите ничего обтягивающего – ни-ко-гда! Иначе вы будете выглядеть, как колбасное изделие фабрики Микояна. Не носите обувь на тонких каблуках, если вы слишком грузная. Следите за цветом ваших волос – избегайте ярких оттенков. Не изображайте из себя пепельную блондинку, если у вас вылезают черные корни. Тщательно подбирайте парфюм и макияж и не забывайте о чувстве меры.

Следите за тем, как вы себя ведете. Стиль – это не только внешняя, но и внутренняя красота. Это то, как вы ходите, сидите, говорите. Вы можете купить самые наимоднейшие вещи в дорогом бутике, но если откроете рот и гаркнете бранное слово... Ну что тут скажешь? Никогда не носите брильянты днем, их можно носить только вечером. Выбирайте самоцветы в цвет ваших глаз. Подбирайте камни, которые соответс­т­вуют вашей комплекции. И еще – не обращайте серьезного внимания на тенденции. Они рождаются раз в шесть месяцев и долго не удерживаются. Мода создана для того, чтобы выйти из моды.

Константин Сергеевич Станиславский сказал очень мудрую фразу: «Наша мода так ужасна, что ее надо постоянно менять». Я с ним согласен. У Бернарда Шоу тоже есть хорошее высказывание: «Следить за модой смешно, а не следить глупо». Выбирайте среднее между этими двумя грехами.

– А у вас есть свой собственный афоризм на тему моды?

– Один из них такой: мода всегда направлена на забвение, и только стиль смотрит в вечность.