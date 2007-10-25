//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

НИКОГДА НЕ НОСИТЕ БРИЛЛИАНТЫ ДНЕМ

№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]

НИКОГДА НЕ НОСИТЕ БРИЛЛИАНТЫ ДНЕМ

 Александра ВАСИЛЬЕВА – известного историка моды, автора многих книг – трудно застать дома. Как педагог и ведущий мастер-классов, он разъезжает по всей России. С ним мы говорим, конечно же, о моде. О ней Васильев знает все.

 – КАКОВЫ тенденции нашей моды?

 – Они напрямую зависят от состояния нашей демографии. Какой будет мода в ближайшие десятилетия, я понял во время последней прямой линии нашего президента. Почему, вы думаете, у нас полная женщина ходит с голым животом, с пирсингом в пупке, на шпильках? Или надевает брюки с заниженной талией, откуда вываливается живот и еще трусы видны? Почему наши женщины любят декольте и чересчур много красятся? Это смешно и нелепо! Так вот, я считаю, что это не столько от недостатка вкуса, сколько от проблем демографии. В нашей стране много одиноких женщин, и они хотят привлечь к себе внимание.

 В последнем разговоре народа с президентом прозвучала мысль о том, что нам надо пригласить гастарбайтеров из Китая. Мол, они приедут к нам на пять лет, поработают и уедут обратно. Так вот, мой прогноз – никуда они не уедут! Женятся на одиноких женщинах. Так и решится демографический вопрос, и изменится мода. Она будет все более азиатской. Именно китайские модельеры будут диктовать мировые тенденции в ближайшие десятилетия.

 – А наши, русские, дизайнеры, думаете, не смогут отстоять себя?

 – Они по-прежнему будут за бортом. И не потому, что бесталанные. Практически ни у кого из них нет материальной базы для массового производства своей одежды. Как правило, все дизайнеры, которые показывают свои коллекции на Неделях моды, способны показать лишь эту коллекцию, и все. Только на нее у них хватает денег. Мы можем ею восхищаться, критиковать и покупать какие-то вещи. Но как только речь заходит о 100-тысячном заказе на пошив, они разводят руками – нет в России средств, менеджеров и фабрик. И не слушайте тех, кто говорит, что наши дизайнеры всем очень нравятся. Ни у одного нашего дизайнера нет бутика за границей, их одежда нигде не продается и никто ее не носит. Даже у Юдашкина за границей нет магазина. Мы не смогли создать бренда, способного показать всему миру какой-то российский стиль, типа ZARA, PRADA или GUCCI. Это касается и косметики. Ни в одном аэропорту мира в дьюти-фри вы не найдете русской косметики.

 – Но вы можете все же выделить хоть кого-то из наших дизайнеров?

 – Конечно. Мне нравятся многие. Кирилл Гасилин, например. Я нахожу его самым талантливым и европейским. Его крой очень оригинален. А модели рассчитаны как на худых, так и на полных женщин, что для России очень важно. В основном же дизайнеры работают только на 15-летнюю девчонку. Поэтому женщина, которой за 35, часто не знает, где подобрать стильную, модную одежду.

 Еще мне нравятся Алена Ахмадуллина, Игорь Чапурин, Татьяна Парфенова, Олег Бирюков, Александр Арнгольд. Это уже немало! Но они не знамениты. Надеюсь, хоть Ахмадуллиной повезет – она вышла замуж за богатого человека. Возможно, это поможет ей создать свой бренд и сделать его популярным. Талант должны поддерживать деньги. В целом же, мне больше импонируют питерские дизайнеры. Я нахожу, что у них больше вкуса и стиля. И сочетания цветов у них более адекватные. В московской моде много эпатажа и китча.

 – Что может повысить уровень культуры наших дизайнеров? Может быть, им чаще надо ходить в музеи?

 – Конечно, они должны изучать живопись. Но не это самое важное. Самое главное сегодня – ретро. И мода этого сезона – уходящие 50-е годы и восходящие 80-е. Самыми популярными в этом сезоне будут подкладные плечи, леггинсы, сочетание черного и бирюзового, черного и изумрудного, черного и цвета фуксии, то есть все цвета 80-х годов. Также возвращаются синтетические поверх­ности в обуви, в плащах, в пальто. Например, блестящая кожа «под пластик». Поэтому создатели моды, в поисках кроя и идей, идут не в галереи, а в библиотеки, где можно полистать старые журналы мод, в секонд-хенды, на блошиные рынки. На самом деле, очень многие дизайнеры, даже великие, живут репродукцией кроя старых моделей. Существуют даже промышленные шпионы, которые выискивают интересные модели на блошиных рынках, распарывают их и по крою создают свои. Из новых материалов.

 – То есть они точно повторяют старый крой, не привнося ничего нового?

 – Ну да. Как «новое» привносится технология производства. Но крой, как правило, копируется очень тщательно. На языке моды это называется «цитирование». Они говорят: «Мы цитируем Диора, мы цитируем Ив-Сен Лорана». Вообще мода ищет свое вдохновение во всем – в политике, в искусстве, в спорте.

 – Александр, мы беседуем накануне очередной Недели высокой моды в Москве. Наверное, уже сейчас можно спрогнозировать, как все будет организовано?

 – Главное, что мне не нравится, – это две Недели моды вместо одной. Это дискредитирует нашу моду. Потому что иностранные журналисты или возможные покупатели, которые хотели бы увидеть талантливых молодых русских дизайнеров, не способны выделить из своего графика две недели на обзор происходящего. Эти две Недели моды проходят на разных площадках, организаторы конфликтуют друг с другом и переманивают дизайнеров каждый к себе. В результате их амбиции находятся на высоте, а русская мода – внизу. Хотелось бы, чтобы устроители показов договорились, наконец, между собой, объединились и работали для России, а не для себя.

 – Посоветуйте нашим дамам – как найти собственный стиль?

 – Первое – надо купить себе большое зеркало и адекватно оценить свой внешний вид, вес и возраст. Оцените цвет своих глаз и оттенок своей кожи. Выберите гамму цветов, которая адекватно сочетается с этими оттенками. Выберите крой одежды, который подходит вашему телосложению, вашей фигуре. Если вы полная, не носите ничего обтягивающего – ни-ко-гда! Иначе вы будете выглядеть, как колбасное изделие фабрики Микояна. Не носите обувь на тонких каблуках, если вы слишком грузная. Следите за цветом ваших волос – избегайте ярких оттенков. Не изображайте из себя пепельную блондинку, если у вас вылезают черные корни. Тщательно подбирайте парфюм и макияж и не забывайте о чувстве меры.

 Следите за тем, как вы себя ведете. Стиль – это не только внешняя, но и внутренняя красота. Это то, как вы ходите, сидите, говорите. Вы можете купить самые наимоднейшие вещи в дорогом бутике, но если откроете рот и гаркнете бранное слово... Ну что тут скажешь? Никогда не носите брильянты днем, их можно носить только вечером. Выбирайте самоцветы в цвет ваших глаз. Подбирайте камни, которые соответс­т­вуют вашей комплекции. И еще – не обращайте серьезного внимания на тенденции. Они рождаются раз в шесть месяцев и долго не удерживаются. Мода создана для того, чтобы выйти из моды.

 Константин Сергеевич Станиславский сказал очень мудрую фразу: «Наша мода так ужасна, что ее надо постоянно менять». Я с ним согласен. У Бернарда Шоу тоже есть хорошее высказывание: «Следить за модой смешно, а не следить глупо». Выбирайте среднее между этими двумя грехами.

 – А у вас есть свой собственный афоризм на тему моды?

 – Один из них такой: мода всегда направлена на забвение, и только стиль смотрит в вечность.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Прогноз об окончательном отделении ДНР и ЛНР от Украины озвучили в Германии

Прогноз об окончательном отделении ДНР и ЛНР от Украины озвучили в Германии

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в будущем окончательно отделятся от Украины. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад проживающий в Германии публицист и писатель Александр Сосновский.

//Политика

Стало известно, когда начнется визит Зеленского в США

Стало известно, когда начнется визит Зеленского в США

Сегодня стало известно, когда начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники украинского МИД.

//В мире

Кремль: передача заключенных Украиной является поводом для "осторожного оптимизма"

Кремль: передача заключенных Украиной является поводом для "осторожного оптимизма"

В Кремле в понедельник, 9 сентября, заявили, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ является поводом для "осторожного оптимизма" в работе по поиску способов нормализации отношений.

//новости партнеров

//В мире

Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября

Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в рамках совместной пресс-конференции в Дублине со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром заявил, что Британия выйдет из ЕС не позднее 31 октября.

//Общество

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Бизнес в Российской Федерации – одна из составляющих серьёзных отраслей нашей экономики. Бизнесмены платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают граждан страны продукцией своих предприятий.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Видео уничтожения ракетой ВСУ блиндажа ДНР на Светлодарской дуге выложил журналист

Видео уничтожения ракетой ВСУ блиндажа ДНР на Светлодарской дуге выложил журналист

В интернете появилось видео уничтожения ВСУ блиндажа Народной милиции ДНР. Выложивший ролик журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что киевские военные атаковали противника из противотанкового ракетного комплекса.

//Общество

В Госдуме обсуждается введение ответственности за ложный вызов "скорой"

В Госдуме обсуждается введение ответственности за ложный вызов "скорой"

Экспертный совет при комитете Государственной думы по охране здоровья в настоящий момент рассматривает идею о введении в России ответственности граждан за ложный вызов бригады "скорой помощи".

//Интервью

Актриса Анна Тараторкина: Папа хотел помочь мне сохранить какой-то трепет, наив…

Актриса Анна Тараторкина: Папа хотел помочь мне сохранить какой-то трепет, наив…

Анна Тараторкина родилась в семье актёра Георгия Тараторкина и актрисы и писательницы Екатерины Марковой. Зритель знает Анну по таким фильмам и сериалам, как «Гадалка», «Сватьи», «07 меняет курс».

//Общество

Опрос: каждый 5-й гражданин РФ недоволен своей работой

Опрос: каждый 5-й гражданин РФ недоволен своей работой

Порядка 18% опрошенных жителей России недовольны условиями труда на работе, свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ. Об этом в понедельник сообщает агентство ТАСС.

//Новости партнеров

//Здоровье

Врачи рассказали, кому нельзя есть мясо

Врачи рассказали, кому нельзя есть мясо

Московские врачи-диетологи назвали категорию людей, которым противопоказано употребление в пищу красного мяса. Нутрициолог Наталья Прохорова объяснила, что запрет связан с проблемами со здоровьем и нарушением обмена веществ.

//Туризм

Власти Венеции собираются запретить курить и на открытом воздухе

Власти Венеции собираются запретить курить и на открытом воздухе

Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе. Начать предлагается с двух самых популярных туристических достопримечательностей города.

//Новости СМИ2

//В мире

Американская делегация решила осмотреть Крым

Американская делегация решила осмотреть Крым

В Крым прибыла делегация общественников Центра гражданских инициатив из Соединённых Штатов. Цель визита – оценка произошедших на полуострове изменений за последние пять лет.

//В мире

В Бразилии бабушка стала суррогатной матерью для сына нетрадиционной ориентации

В Бразилии бабушка стала суррогатной матерью для сына нетрадиционной ориентации

Жительница Бразилии родила в Сан-Паулу мальчика и девочку. Как оказалось впоследствии, женщина родила собственных внуков, согласившись стать суррогатной матерью для собственного же сына.

//Шоу-бизнес

У Ким Кардашьян обнаружили неизлечимое заболевание

У Ким Кардашьян обнаружили неизлечимое заболевание

Врачи обнаружили у 38-летней Ким Кардашьян неизлечимое заболевание. Свой диагноз звезда узнала в прямом эфире телешоу, после чего не смогла сдержать слёз.

//Здоровье

Семь предупреждающих о развитии злокачественной опухоли симптомов назвали медики

Семь предупреждающих о развитии злокачественной опухоли симптомов назвали медики

Специалисты в области медицины обозначили семь признаков, предупреждающих о развитии онкологического заболевания. Соответствующая информация содержится в материале, который появился в блогосфере.

//Общество

В Госдуме предложили ввести новый выходной день

В Госдуме предложили ввести новый выходной день

В Госдуму поступило предложение ввести в стране дополнительный выходной в первый понедельник после празднования православной Пасхи. Законопроект будет рассмотрен во вторник, 10 сентября.

//В мире

В США назвали сроки депортации Бутиной

В США назвали сроки депортации Бутиной

Марию Бутину ждет "немедленная депортация" из США. Гражданка России будет отпущена из американской тюрьмы уже 25 октября. Об этом журналистам рассказал правозащитник Александр Ионов.

//Новости партнеров

//Происшествия

В московском гараже обнаружили львёнка

В московском гараже обнаружили львёнка

В Москве сотрудники правоохранительных органов совместно с работниками департамента природопользования изъяли львёнка, которого хозяева держали в гараже.

//Шоу-бизнес

Джей Ло подверглась атаке зоозащитников

Джей Ло подверглась атаке зоозащитников

На днях в Торонто состоялась премьера фильма "Стриптизерши". Известная певица и актриса Дженифер Лопес, появившаяся на красной ковровой дорожке, подверглась нападению защитников животных.

//Экономика

Какие купюры в России чаще всего подделывают?

Какие купюры в России чаще всего подделывают?

В Банке России рассказали, какая банкнота является самой популярной у фальшивомонетчиков. Замначальника Северо-Западного ГУ Центробанка Павел Шаптала сообщил, что во втором квартале текущего года в регионах СЗФО удалось обнаружить порядка 1175 поддельных купюр.

//Политика

Звезда "Реальных пацанов" стал депутатом гордумы

Звезда "Реальных пацанов" стал депутатом гордумы

Актер из сериала "Реальные пацаны", глава компании в сфере лесоводства накануне был избран депутатом Осинской городской думы. Об этом сообщили журналистам в избиркоме по Пермскому краю.

//В мире

В США спроектировали школу, в которой невозможно устроить массовую стрельбу

В США спроектировали школу, в которой невозможно устроить массовую стрельбу

В Мичигане архитектор разработал проект школы, в которой невозможно устроить массовую стрельбу. Избежать гибели школьников в случае террористического акта или вооруженного нападения поможет особая конструкция здания.

//Шоу-бизнес

"Вы что творите? Вы судьбы ломаете", певица Слава устроила истерику в Сети. Она обвиняет канал НТВ во вранье

"Вы что творите? Вы судьбы ломаете", певица Слава устроила истерику в Сети. Она обвиняет канал НТВ во вранье

Певица Слава устроила настоящую истерику в Сети. Она обвинила канал НТВ во лжи ради рейтингов. В программе «Ты не поверишь» рассказали, что артистка завела себе молодого любовника

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой
2

Кремль рассказал чуть больше о разговоре с Зеленским... от греха подальше
3

Бывшая жена Чернышева уверена: Петр приложит все силы, чтобы вылечить Анастасию Заворотнюк
4

В Татарстане пожаловались на гонения на русский язык в школах
5

Жители Казани объявляют массовый импичмент депутатам

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры