Мистер рейтинг

Представлять Сергея Жигунова – дело неблагодарное. Для одних он по-прежнему гардемарин, для других – Максим Шаталин из «Моей прекрасной няни». А теперь еще и ведущий программы «Ты – суперстар», которая выходит на НТВ. Такое же неблагодарное дело – пытаться задать ему вопросы на темы личной жизни – уж больно он утомлен слухами, которые распускаются вокруг его персоны. О своей работе на ТВ он говорит куда как более охотно.

– СЕРГЕЙ, в передаче «Ты – суперстар» «потертым звездам» дается новая жизнь. А себя к таким «звездам» не причисляешь?

– Тем, кто так думает, нужно открыть один из сайтов и ознакомиться с рейтингами проектов, в которых я участвую. Все сразу станет ясно.

– Ты высказал пожелание, чтобы все в новой программе было богато и гламурно. Это было единственное требование?

– Я лишь просил, чтобы меня не одевали в идиотский костюм.

– Последнее время ты все чаще появляешься на ТВ. Значит ли это, что с кинопродюсированием дела идут не всегда успешно?

– Отнюдь. В этом году собираюсь сделать четыре картины, не считая «Код Апокалипсиса», который уже вышел на экраны. Четыре картины – это немало. Работы в кино как продюсеру мне хватает.

– В таком случае, зачем ТВ? Для денег или для поддержания известности?

– Я попал на ТВ в начале 90-х. Корреспонденты передачи «Киносерпантин» брали у нас с Дмитрием Харатьяном интервью. Мы так разговорились с руководителем программы Галиной Скоробогатовой, что она посмотрела на меня и сказала: «А вы не хотите ведущим поработать?»

– Почему предложила тебе, а не Харатьяну?

– Видимо, ей показалось, что у меня для этого есть способности, я в состоянии разговаривать с собеседником живо, непринужденно и нескучно.

В то время «Киносерпантин» вел Марк Захаров, к которому я и присоединился. Через год пришел Петя Фадеев. Тогда он был совсем молодым студентом. Затем я стал вести авторскую передачу «Кинозвезда» – спецпроект о звездах мирового кино. Проработал больше года, снял 18 программ. Передача была очень рейтинговая, и у нас побывали большие звезды мирового кино.

А в 1996–97 гг. я принял участие в создании канала ТВЦ, был заместителем генерального продюсера. Поэтому к ТВ имею самое непосредст­венное отношение.

– Вплоть до того, что теперь сам интервьюируешь звезд?

– Я никого ни о чем не спрашиваю. Еженедельные допросы, которые на протяжении последних 15 лет учиняет мне пресса, не оставляют желания выйти на люди и самому кого-то о чем-то спрашивать. Я участвую в развлекательном шоу. Конечно, задаю вопросы, но в большей степени это хулиганство. Шучу над теми, кто участвует в шоу. Мне это нравится.

– Ты сильно отклоняешься от сценария?

– Иногда получается полная импровизация. Вот, например, бедному Владу Топалову от меня досталось. Он, конечно, симпатичный парень, но в удовольст­вии подшутить я не смог себе отказать. (Смеется.) Я бы никогда не пошел в эту программу, если бы мне не было интересно. Как продюсер, быстро оценил проект и решил, что из этого может что-то получиться. И, судя по рейтингам, не ошибся. Разумеется, за участие в передаче мне хорошо платят. Как-никак это тяжелая работа, и я очень устаю. Но работаю не из-за денег. Просто мне интересно. Нравится концепция программы, нравятся люди, которые ее делают, нравятся мои молодые начальники, которые очень неравнодушны к тому, чем они занимаются.

– Куда ведет дальнейший путь Сергея Жигунова?

– А я не знаю. Не мы определяем, куда нам двигаться. Могу лишь сказать, что в данный момент собираюсь снимать новые фильмы. Сижу и работаю над сценариями. В следующем году, так же как и в прошлом, буду снимать кино и сниматься в нем. И не собираюсь делать ничего такого, что еще не пробовал.

