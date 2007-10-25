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Москва готова к олимпийскому старту

№ 43(77) от 24.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Москва готова к олимпийскому старту

 Во время прямой линии с гражданами страны российский президент отметил, что положительно относится к идее проведения Первой юношеской олимпиады – 2010 в столице. «У меня нет сомнения, что Москва уже практически готова к проведению этих мероприятий», – подчеркнул Владимир Путин. Но пока под вопросом, выберет ли Международный олимпийский комитет именно Москву в качестве столицы детской Олимпиады. Мэр Юрий Лужков считает, что борьба за право проведения Юношеских игр предстоит «очень серьезная и очень напряженная». Об этом и не только редактор городского отдела «АН» Дарья МАРТЫНКИНА беседовала с куратором «олимпийского» вопроса в столичном правительстве, заместителем мэра по вопросам межрегионального сотрудничества, массовых коммуникаций, спорта и туризма Валерием Виноградовым.

«Маленькая» большая Олимпиада
 
 – КАКИЕ аргументы мы можем предложить мировому сообществу, чтобы доказать:  именно Москва должна принять Игры?

 –  Во-первых, в Москве для этого есть вся необходимая инфраструктура. В городе построены стадионы высокого уровня по всем видам спорта олимпийской программы, даже для соревнований по парусному спорту. Работает сеть гостиниц. Во-вторых, у столицы большой опыт организации подобных мероприятий – за последние 25 лет их прошло более 100! Например, в 1998 г. Москва приняла Всемирные юношеские игры под патронатом Международного олимпийского комитета. В 2002 г. состоялись Игры молодежи стран СНГ, Балтии и регионов России. В 2003 г. были проведены молодежные игры «Москва-Юта». Нынешний год ознаменован российско-китайскими молодежными играми.

 – Какие спортивные объекты будут построены к Олимпиаде?

 – Принято решение, что Олимпиада будет проходить на существующей спортивной базе. У нас есть все объекты, необходимые для проведения юношеских игр. Нет необходимости в строительстве олимпийской деревни.

 – Как вы оцениваете шансы Москвы стать столицей «маленькой» Олимпиады?

 – Чтобы высказаться о шансах столицы, пришлось бы сравнивать ее с соперниками. Оценивать конкурентов – всегда дело неблагодарное. Да и правила этической хартии МОК это категорически запрещают... Все же отмечу: я считаю, что предложение Москвы – объективно лучшее! Отсюда можно сделать вывод и о ее высоких шансах.

Городу по потребностям

 – СЕЙЧАС в столице много спорят о том, сколько у нас мигрантов: 3,5 или 8 миллионов...

 – Я не верю в эти цифры! Я владею официальной информацией. На миграционный учет поставлено 1,3 млн. человек.

 – А сколько в городе должно быть мигрантов?

 – Столько, сколько нужно городскому хозяйству. И не больше. Москва – это не проходной город. Мы не хотим, чтобы сюда приезжали те, кто рвется в столицу просто подзаработать. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы четко выстроить систему взаимоотношений с государствами, которые являются для нас донорами квалифицированной рабочей силы. Данных людей мы будем обеспечивать работой, жильем, социальным и медицинским обслуживанием, питанием.

 – Сколько мигрантов планируется пригласить на будущий год?

 – Реальная потребность составляет 250–300 тысяч. Каждый легальный мигрант получит электронную карточку, на которой будет записана вся информация о нем. Таким образом сотрудникам ФМС, правоохранительным органам легче будет контролировать процесс пребывания каждого приезжего. Серьезных нарушителей будем выдворять из страны. Кроме того, сейчас создается московская Единая миграционная служба в режиме «одного окна». Те, кто приезжает в столицу, смогут оформить там все необходимые документы. Таким образом, кстати, удастся прикрыть деятельность многочисленных контор, снабжающих мигрантов поддельными документами.

 – Есть предложение ввести в России сквозную регистрацию. То есть не важно, где мигрант зарегистрирован, он может работать, где хочет. Как вы относитесь к этой идее?

 – Я категорически против. Мы тогда вообще не сможем навести в Москве порядок. Нереально будет проверить, каким образом человек где-то в городе N получил разрешение на трудовую деятельность. Но с этим документом он сможет работать в Москве. Здесь приемлем только региональный принцип. В том числе и в отношениях с Московской областью. Если мигрант зарегистрирован в Мытищах или в Люберцах, там он и должен работать. С помощью электронных карточек, о которых я говорил, мы сможем контролировать этот процесс.

 – В Москву приезжают не только мигранты, но и граждане из других регионов страны. Численность населения в городе неуклонно растет. Толкучка в транспорте, город забит машинами, перегружены электрические сети, последние свободные клочки земли занимают дома. Как вы считаете, далеко ли до критической точки, после которой столица уже не сможет «переварить» такое количество людей?

 – Мы делаем все, чтобы этого не произошло. Мэр Москвы всегда говорит, что регистрация должна оформляться не по уведомлению, а с разрешения властей. Но на федеральном уровне принято другое решение.

Две «тройки» по чтению
 
 – ПО ДАННЫМ международного исследования PISA, по грамотности и уровню чтения Россия занимает 33-е место среди 40 развитых стран мира. Вы согласны с такой оценкой?

 – Результаты этого исследования действительно шокирующие. Но они в общем-то подтвердили то, что было известно и раньше: российские дети и подростки стали читать меньше. Кризис чтения – явление не чисто российское. В той или иной степени он затронул все развитые страны.

 – Почему вы уверены, что программу столичного правительства «Читающая Москва» не ждет та же судьба, что и множество других проектов: деньги были потрачены, а люди больше читать не стали?

 – Все дело в комплексном подходе к решению проблемы. Разрозненные усилия – это уже доказано – не работают. Главная задача Программы «Читающая Москва» на 2007–2008 гг. – формирование у москвичей понимания того, что их жизнь, возможности и перспективы самореализации напрямую связаны с уровнем их грамотности, начитанности. В рамках Программы мы будем решать вопросы развития государственной поддержки чтения и книгоиздания в Москве; развития детского и семейного чтения, библиотечного дела; совершенствования книготорговли, формирования общественного интереса к чтению.

Излечение от лудомании

 – НА ДНЯХ стало известно о том, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве проверит размеры чистых активов всех игорных объектов столицы. Если активы окажутся менее 600 млн. руб., то для этого заведения игра будет закончена навсегда. Наконец-то важнейшая проблема Москвы начала потихоньку решаться!

 – Действительно, процесс стал управляемым. Не то, что в 2002 г., когда игорный бизнес вырвался на улицу. Было время, когда рост числа игровых автоматов составлял 350%. Они были буквально везде! Появились жертвы новой для нас болезни – лудомании, то есть патологической страсти к игре и невозможности контролировать свои дейст­вия. Москвичи стали все активней проявлять недовольство бесконтрольностью действий владельцев игорных заведений. Сейчас количество объектов игорного бизнеса на законных основаниях сокращено с 3 тыс. до 400.

 – Кто должен сейчас следить за тем, чтобы оставшиеся игровые клубы (пока они окончательно не прекратят свою работу в 2009 г.) не нарушали законодательство?

 – Сейчас правительство Москвы совершенствует законодательную базу именно в сфере регулирования деятельности игорных заведений в столице. Недавно мы выпустили постановление, по которому контроль и координация этой деятельности возложены на Межведомственную комиссию Правительства Москвы по игорному бизнесу. Префектуры округов столицы будут решать вопросы о размещении, приостановлении и приведении деятельности игорных заведений на своих территориях в соответствии с дейст­вующими законами на основе решений Межведомственной комиссии.

 

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