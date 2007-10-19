Ален Делон готовится к уходу

ЗНАМЕНИТЫЙ французский киноактер Ален Делон, которому 8 ноября исполняется 72 года, решил сделать сам себе подарок: он продал 40 картин представителей Парижской школы и движения «Кобра» – Карела Аппеля, Ханца Хартунга, Жан-Поля Риопеля и других на аукционе Cornette de Saint Cyr почти за 9 млн. евро. Большинство работ в коллекции Делона – это абстрактные произведения, написанные в 1950-х. Наибольший интерес для покупателей представлял «Натюрморт со сковородой» Николя де Сталя.

Почему Делон решил распродать коллекцию? Из жизни ушли несколько его друзей-актеров – Филипп Нуаре, Мишель Серро. Вся Франция наблюдала, как их жены и дети делили наследство.

– Мне не нужны деньги. Но я думаю о будущем своих детей и не хочу, чтобы они передрались из-за моих картин. К тому же, я ненавижу посмертные аукционы и не могу себе представить объявления в газетах типа «распродажа Алена Делона», – заявил актер репортеру газеты «Ле Монд».

Среди клиентов на этом октябрьском аукционе были американцы, японцы, китайцы и русские. Уже известно, что несколько картин из коллекции Делона уедет к нам, в Россию.

В середине ноября в Париже пройдет второй аукцион, на который Ален Делон планирует выставить произведения художников-реалистов XX в. так называемой школы Миди.