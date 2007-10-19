Дочь молдавского меховщика разводится с президентом Франции?

Даже адюльтер американского президента Джона Кеннеди со звездой Голливуда Мэрилин Монро не вызывал в свое время столько пересудов, как брачная жизнь французской президентской четы – Николя Саркози и его супруги Сесилии. Говорят, что представитель Елисейского дворца вот-вот сообщит о разводе этой звездной пары.

У НИХ очень романтичное начало любви: в далеком 1984 г. будущая первая леди Франции Сесилия Шуганова-Сиганер на последнем месяце беременности выходила замуж за телеведущего Жака Мартена. Отец Сесилии – Арон Шуганов – наполовину россий­ский еврей, наполовину молдав­ский цыган. Родился в Бельцах, эмигрировал во Францию, поменял фамилию на Сиганер и стал меховщиком. Мать Сесилии – Тересита Диана Альбенис де Сверт – испанка. Церемонией бракосочетания руководил мэр города Нейи-сюр-Сен (и будущий президент Франции) Николя Саркози. Тогда-то он и влюбился в глубоко беременную невесту с первого взгляда. Г-н Саркози ухаживал за мадам Мартен 4 года, а потом они поженились все в той же мэрии Нейи-сюр-Сен. Сесилия выше своего мужа Николя на 12 сантиметра.

Мадам Саркози – бывшая модель, славится независимым характером и неординарными поступками: своей резиденцией первая леди сделала старинный охотничий домик у Версальского дворца. В одежде предпочитает прежде всего ковбойские сапоги и камуфляжные штаны.

Впервые о неладах в семейной жизни супругов Саркози журналисты заговорили в 2005 году. Сесилия Саркози была заподозрена в любовной связи с Ричардом Аттиасом, возглавляющим в Нью-Йорке некое PR-агентство. Впрочем, пока жена Саркози пропадала в Нью-Йорке, сам г-н Саркози завел роман с 47-летней журналисткой Анной Фюльда.

Позднее г-н Саркози помешал выходу в свет книги «Между сердцем и умом», где описывалась история его разрыва с женой. Книга была написана некой Валери Домен (и издана тиражом 25 тыс. экз.). Там подробно описывалось, какие нечеловеческие усилия Саркози предпринял для того, чтобы вернуть себе Сесилию.

В январе 2006 г. друг четы Саркози объявил о том, что супруги снова вместе, снова рядом. Что же преподнесут господин и госпожа Саркози на этот раз? Или они просто развлекают всех нас (а заодно и себя) таким вот неординарным образом?