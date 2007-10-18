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Парижское лицо канала

Жанна Агалакова нашла мужа и работу по любви

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Парижское лицо канала

 Уже несколько лет, как Жанна Агалакова сменила амплуа. Теледива, некогда блиставшая в программе «Время», пожертвовала дикторским местом в теплой студии ради суетливой жизни спецкора Первого канала в Париже. Судя по всему, не последнюю роль в этом ее выборе сыграл любимый мужчина.

 – ЖАННА, сколько еще времени вы собираетесь провести вдали от Родины?

 – Все зависит от успешности моей работы. Были прецеденты, когда люди оставались собкорами на протяжении 14–16 лет. Я с удовольствием ехала работать в Париж.

 – Вы сами упросили руководство Первого канала послать вас поближе к мужу?

 – Мой муж здесь совсем ни при чем. Мне самой уже давно хотелось попробовать чего-то нового, обогатить свою журналистскую практику. Когда мне предложили поехать в Париж, я с радостью закричала: «Хочу!»

 – Где сейчас живет ваш итальянский муж Джорджо?

 – В Германии, в городе Бохуме (это недалеко от Дюссельдорфа), там собралась очень сильная группа физиков. Кстати, руководит их исследованиями русский профессор.

 – Сколько ехать от Парижа до Бохума?

 – Если на поезде, то пять часов. Но отправляется в дорогу только Джорджо. Моя работа в информационной службе предусматривает стопроцентную готовность в любое время суток, и я не могу выбраться из Парижа даже на уик-энд.

 – Сколько иностранных языков знаете вы, а сколько – ваш муж?

 – У меня в активе 4 языка: испанский, английский, итальянский и французский. А мой муж отстает от меня на один испанский. Друг с другом мы общаемся чаще всего на италь­ян­ском.

 – В отношениях между мужчиной и женщиной всегда есть место ревности. Кто из вас кого больше ревнует?

 – Наверное, Джорджо. Ведь я публичный человек и некоторые вещи вынуждена делать против его воли. Например, красиво одеваться, выходя из дома. Раз в месяц у Джорджо случается приступ ревности, и он задается вопросом: «Для кого ты сегодня так красиво оделась?» На что я отвечаю: «Милый, я ведь не только я, но и лицо канала».

 – Почему вы поженились только после 10 лет знакомства?

 – Сначала Джорджо был студентом, а потом писал диссертацию. А в таком положении он даже формально не мог становиться главой семьи. У итальянцев другой менталитет, там решение о женитьбе принимается, когда мужчина встает на ноги и социально, и финансово.

 – У вас такая замечательная история любви, заботливый муж, дочка, а вы все за работу держитесь... Что в этой работе такого, что вы жить без нее не можете?

 – Человек – это единое целое, где существуют не только сентиментальные стороны, чувственные моменты (например, такие, как создание семьи), но и желание самовыразиться. Вот и у меня одно неотделимо от другого.

 – Что ваши подруги говорят по поводу того, что вы с мужем не вместе?

 – Конечно, иногда я от них слышала: «Ну зачем тебе нужна эта работа?!» Но потом они поняли, что мне тоже надо состояться…

 – Вы сегодня солидная деловая женщина. Разве вы еще не состоялись?

 – Жизнь – это процесс, если он остановился – ты уже памятник. А бронзовый памятник при жизни – это смешно. В английском языке есть слово «challenge», что значит «вызов». Вот этот вызов по мне, и прежде всего я его бросаю самой себе.

 – Вы можете назвать себя карьеристкой?

 – Нет. В нашей стране это слово имеет негативный оттенок. Карьерист – это человек, который идет по головам и трупам. И это не про меня. Я скорее амбициозный человек. И я не против, когда меня называют перфекционисткой – ведь мне действительно хочется, чтобы все, что я делаю, было хорошо.

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