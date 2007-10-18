СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ РАСТЕТ И ЖДЕТ ПОДДЕРЖКИ

Национальный проект «Развитие АПК» сегодня реализуется в самой что ни на есть глубинке. Например, в селе Михайловке Саратовской области племзавод «Михайловское» взял кредит на газификацию своих свинарников. И готов обратиться за вторым: на реконструкцию уже имеющихся корпусов и возведение еще одного – нового. В «Михайловском» выращивают не обычных хрюшек «на мясо», а племенное поголовье элитных свиней породы «крупная белая». Наш собеседник – заведующая племзаводом Людмила ГЕРАСИМЕНКО.

– ПОЧЕМУ вашему свинокомплексу понадобилось вдруг газовое отопление?

– У нас не просто свинокомплекс, а сельхозартель. На сегодня растим 3600 голов, из них 200 – маточное поголовье. Пока отапливаем корпуса, где содержатся наши свиньи, элект­ричеством. Это влетает в копеечку! Особенно после того, как энергетики поставили элект­росчетчики… Но что еще важнее, электрическое отопление не способствует созданию лучшего «климата» в помещениях – влажность остается повышенной. А высокая влажность в свою очередь создает благоприятные условия для размножения всевозможных бактерий. А ведь наши свинки, как дети: чуть не досмотришь и готово дело – молодняк заболевает! А каждый день болезни поросенка – это потеря веса, отставание в развитии. И вот уже перспективная свинка или хрячок, по всем параметрам подходящие для перевода в маточное, особо ценное поголовье, уходят на мясо.

– Каков же выход?

– Давно назрела необходимость топить помещения газом: он подсушивает воздух. Но своих средств на проводку газовой магистрали у нашей артели сегодня нет. Поэтому обратились в Министерство сельского хозяйства, нам дали кредит, и вот уже через пару месяцев перейдем на отопление газом.

– Ваши свиньи – настоящие гиганты весом в три центнера! Почем отдаете на мясокомбинаты?

– Наша порода «белая крупная» – чисто мясная, сегодня она больше в цене. И спрос только растет, чистое сало потребителю стало нравиться меньше. Поэтому и мясокомбинаты все охотнее покупают нашу продукцию. Если, например, в 2004 г. мы продали 220 т свинины, то в этом году планируем уже 380 тонн. Причем только в этом году мы начали получать прибыль от чисто «мясного» направления работы. После того как стали продавать свиней по 52 руб. за килограмм живого веса. До этого продавали по 30 руб. и, что называется, едва сводили концы с концами.

Но наших свиней и хряков забирают не только мясокомбинаты, но и другие свиноводческие хозяйства – на улучшение своих свиней. Так сказать, прилив свежей крови, укрупнение поголовья. В год мы продаем около 400 голов подрощенного элитного молодняка. Свинью как таковую в последние 15 лет основательно в России вырезали. Да и поголовье сильно ухудшилось, измельчало, качество мяса снизилось. Так что наших свинок и хрячков класса «Элита», можно сказать, с руками отрывают как производителей.

– То есть можно надеяться, что многолетний кризис в свиноводстве, поставках на внутренний рынок свинины в ближайшие годы Россия преодолеет? И не без помощи в том числе вашего хозяйства?

– Думаю, да. Не только потому, что реальные дела сдвинулись, но и внутреннее ощущение есть – кризис уже позади. В рост идет не только наша артель, но и другие хозяйства, если пошел такой спрос не просто на свинью в «мясных» целях, а на улучшателей породы. Опять же, наших элитных свинок берут и обычные откормочные комплексы, скрещивают их со своими – получают более здоровое, крепкое, увесистое потомство!

– Планы расширяться у «Михайловского» есть?

– Конечно, как без этого! Но все ведь упирается в деньги. Несмотря на то, что появилась прибыль, своими силами ни ремонтироваться, ни расширяться мы пока не можем. А нам уже сегодня требуется реконструкция двух из четырех корпусов, нужно поставить в них новое оборудование и по­строить как минимум еще один свинарник! Именно для особо ценного маточного поголовья.

– Это немалые деньги – десятки миллионов рублей. Как будете решать задачу?

– Пойдем проторенной дорогой. Обратимся к руководителям национального проекта «Развитие АПК», к министру сельского хозяйства Алексею Васильевичу Гордееву. Он, между прочим, на днях лично вручил председателю нашего свинокомплекса Николаю Александровичу Косареву орден «Знак почета»! Такому достойному человеку, да на развитие дела, разве министр откажет?! Уверена – поможет! Мы же не только на себя, на страну работаем!