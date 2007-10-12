Изобрели интеллектуальную колбасу
№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Игорь ПАНЬКОВ, Кисловодск ]
ПЕРВОКУРСНИК из Ставрополя разработал технологию изготовления колбасы, повышающей уровень интеллекта. По словам научного руководителя изобретателя, директора научно-технического центра Северо-Кавказского государственного технического университета Натальи Лукьянченко, в состав продукта входит ряд компонентов, стимулирующих умственную деятельность. Главные из них – огурцы и пророщенные зерна нута, который содержит селен, способствующий улучшению умственной деятельности. Колбасу назвали «Одаренная».
В ближайших планах юного изобретателя – запатентовать изобретение и наладить производство колбасы «Одаренная» с разными рецептурами. Первая 30-килограммовая партия эксклюзивного продукта, изготовленная на местном мясокомбинате, уже поступила в продажу.
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