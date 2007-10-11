Просто Маша

Обворожительная внешность, папа – секс-символ российского кино. А тут еще и блеснула в хитовом сериале «Не родись красивой». Режиссерами нарасхват, работа в одном из лучших театров страны – Ленкоме. Казалось бы, что еще нужно для счастья молодой актрисе? Сама Маша Машкова считает, что фамилия не помогает, а обязывает. Что на самом деле она пока еще ничего особенного не сыграла.

– МАША, вы уже в 7 лет сыграли в своем первом взрослом спектакле. Какие-нибудь яркие воспоминания остались от дебюта?

– Еще бы! В спектакле «Виктория» в театре имени Мая­ковского я выходила на сцену за руку с Натальей Гундаревой, а в конце последнего акта бежала к Армену Джигарханяну, он брал меня на руки и уносил со сцены. Такое не забывается.

– Может, еще и деньги платили?

– А как же! (Смеется.) На «Макдоналдс» хватало. Но это был неосознанный период в моей жизни. Более того, я вообще не собиралась быть артисткой.

– Почему же решились продолжить семейную династию?

– В школе я сначала мечтала стать хирургом, а в старших классах серьезно увлеклась химией и собиралась поступать в Менделеевский химтех на «неорганику». Когда поняла, что с колбочками и со спиртовками долго не выдержу ни морально, ни физически, решила податься в экономику. Поступила в Плехановскую академию и даже два месяца там проучилась. А потом… сбежала в «Щуку». Я честно старалась избежать этой профессии, потому что прекрасно отдавала себе отчет в том, какие будут сложности, когда мама, папа – известные актеры.

– Есть множество примеров, когда актерские дети сами становятся актерами.

– И чаще всего это довольно печально заканчивается. По статистике «печальных» случаев – 99%. Про таких потом говорят: «мама с папой замолвили словечко» или «природа на детях отдыхает». Поэтому самое главное для меня было доказать, что Маша Машкова – отдельная от них творческая единица и сама по себе на что-то способна.

– Ваша бабушка со стороны отца наполовину итальянка. Чувствуете в себе горячую итальянскую кровь?

– О! Я абсолютно эмоциональный человек.

– Вы дебютировали в фильме «Маленькая принцесса». Потом были съемки в лентах «Мама не горюй 1, 2», «Женщин обижать не рекомендуется», «Next», «Талисман любви», «Все смешалось в доме…». Какую роль в кино считаете первой серьезной?

– Когда закончила 11-й класс, меня утвердили на главную роль в картине «Молодые годы Кощея Бессмертного», где я сыграла юную… Бабу Ягу. Там был просто сказочный актерский состав. Андрей Смеляков играл папу Кощея, Александр Феклистов – моего отца. Виктор Авилов – одну из последних ролей… Я скакала на лошади галопом, у меня были рыжие по пояс волосы, безумно красивые наряды. Это же фильм про любовь Бабы Яги и Кощея Бессмертного, когда они были молодые и любили друг друга. Такой сказки еще никогда не было. Сильно подозреваю, что именно эти съемки меня в итоге и «подкосили». После них я поняла, без чего жить не могу.

– Правда, что в театральный вы поступали инкогнито?

– Да, я пришла в кабинет к Владимиру Петровичу Поглазову, который набирал курс, и сказала, что я Маша из Новосибирска, хочу почитать стихи и прозу. Прочитала, и он меня взял. Как просто Машу. Не Машкову.

– Постельные сцены, откровенная фотосессия – вас этим можно напугать?

– Нет – для меня табу не существует. Для меня важнее всего – какая роль и кто режиссер. Все остальное значения не имеет.

– А как насчет материальной стороны?

– До тех пор, пока не пришла пора ее обсудить. Для меня конечно же важны деньги – чтобы покупать еду, одежду. Я же девушка!

– Уже научились грамотно тратить свои гонорары?

– Нет, и никогда не научусь. На первый крупный гонорар я купила маме красивую-красивую дубленку. На другой – подарила себе машину, и это было хорошее вложение денег. Но обычно трачу на всякие глупости и девчачьи радости.

– В быту вы какой человек? Может, заядлая тусовщица или гений кулинарии?

– Последний год я… не в быту. В декабре вышла замуж за актера Артема Семакина. Мне очень повезло с мужем, он делает для меня все: стирает, холит и лелеет. Больше того, я практически не готовлю. В 99% случаев готовит Артем. А до свадьбы… Без ложной скромности, хозяйка я неплохая, многое сама умею – даже чебуреки готовить. Сейчас на хозяйство просто времени нет. Но если муж заставит, то мне, конечно, придется.

– До замужества вы говорили, что только папа остается для вас неким утопическим идеалом настоящего мужчины.

– Мой муж – абсолютная противоположность, но я же выходила замуж не за идеал, а за любимого мужчину. И сейчас, когда я стала взрослее, понимаю, что с таким мужчиной, как отец, не смогла бы создать семью по простой причине: я очень на него похожа по характеру. Если две такие фурии окажутся под одной крышей, нормальной жизни не получится.

– Пословица «не родись красивой, а родись счастливой» вроде как не про вас. Что необходимо для счастья лично вам?

– Как это ни парадоксально прозвучит, но у меня все есть. Я уже все нашла из того, что хотела. Другое дело, что теперь мне все это надо удержать.