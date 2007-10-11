//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

Просто Маша

№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Андрей КОЛОБАЕВ ]

Просто Маша
Фото Г. УСОЕВА

 Обворожительная внешность, папа – секс-символ российского кино. А тут еще и блеснула в хитовом сериале «Не родись красивой». Режиссерами нарасхват, работа в одном из лучших театров страны – Ленкоме. Казалось бы, что еще нужно для счастья молодой актрисе? Сама Маша Машкова считает, что фамилия не помогает, а обязывает. Что на самом деле она пока еще ничего особенного не сыграла.

 – МАША, вы уже в 7 лет сыграли в своем первом взрослом спектакле. Какие-нибудь яркие воспоминания остались от дебюта?

 – Еще бы! В спектакле «Виктория» в театре имени Мая­ковского я выходила на сцену за руку с Натальей Гундаревой, а в конце последнего акта бежала к Армену Джигарханяну, он брал меня на руки и уносил со сцены. Такое не забывается.

 – Может, еще и деньги платили?

 – А как же! (Смеется.) На «Макдоналдс» хватало. Но это был неосознанный период в моей жизни. Более того, я вообще не собиралась быть артисткой.

 – Почему же решились продолжить семейную династию?

 – В школе я сначала мечтала стать хирургом, а в старших классах серьезно увлеклась химией и собиралась поступать в Менделеевский химтех на «неорганику». Когда поняла, что с колбочками и со спиртовками долго не выдержу ни морально, ни физически, решила податься в экономику. Поступила в Плехановскую академию и даже два месяца там проучилась. А потом… сбежала в «Щуку». Я честно старалась избежать этой профессии, потому что прекрасно отдавала себе отчет в том, какие будут сложности, когда мама, папа – известные актеры.

 – Есть множество примеров, когда актерские дети сами становятся актерами.

 – И чаще всего это довольно печально заканчивается. По статистике «печальных» случаев – 99%. Про таких потом говорят: «мама с папой замолвили словечко» или «природа на детях отдыхает». Поэтому самое главное для меня было доказать, что Маша Машкова – отдельная от них творческая единица и сама по себе на что-то способна.

 – Ваша бабушка со стороны отца наполовину итальянка. Чувствуете в себе горячую итальянскую кровь?

 – О! Я абсолютно эмоциональный человек.

 – Вы дебютировали в фильме «Маленькая принцесса». Потом были съемки в лентах «Мама не горюй 1, 2», «Женщин обижать не рекомендуется», «Next», «Талисман любви», «Все смешалось в доме…». Какую роль в кино считаете первой серьезной?

 – Когда закончила 11-й класс, меня утвердили на главную роль в картине «Молодые годы Кощея Бессмертного», где я сыграла юную… Бабу Ягу. Там был просто сказочный актерский состав. Андрей Смеляков играл папу Кощея, Александр Феклистов – моего отца. Виктор Авилов – одну из последних ролей… Я скакала на лошади галопом, у меня были рыжие по пояс волосы, безумно красивые наряды. Это же фильм про любовь Бабы Яги и Кощея Бессмертного, когда они были молодые и любили друг друга. Такой сказки еще никогда не было. Сильно подозреваю, что именно эти съемки меня в итоге и «подкосили». После них я поняла, без чего жить не могу.

 – Правда, что в театральный вы поступали инкогнито?

 – Да, я пришла в кабинет к Владимиру Петровичу Поглазову, который набирал курс, и сказала, что я Маша из Новосибирска, хочу почитать стихи и прозу. Прочитала, и он меня взял. Как просто Машу. Не Машкову.

 – Постельные сцены, откровенная фотосессия – вас этим можно напугать?

 – Нет – для меня табу не существует. Для меня важнее всего – какая роль и кто режиссер. Все остальное значения не имеет.

 – А как насчет материальной стороны?

 – До тех пор, пока не пришла пора ее обсудить. Для меня конечно же важны деньги – чтобы покупать еду, одежду. Я же девушка!

 – Уже научились грамотно тратить свои гонорары?

 – Нет, и никогда не научусь. На первый крупный гонорар я купила маме красивую-красивую дубленку. На другой – подарила себе машину, и это было хорошее вложение денег. Но обычно трачу на всякие глупости и девчачьи радости.

 – В быту вы какой человек? Может, заядлая тусовщица или гений кулинарии?

 – Последний год я… не в быту. В декабре вышла замуж за актера Артема Семакина. Мне очень повезло с мужем, он делает для меня все: стирает, холит и лелеет. Больше того, я практически не готовлю. В 99% случаев готовит Артем. А до свадьбы… Без ложной скромности, хозяйка я неплохая, многое сама умею – даже чебуреки готовить. Сейчас на хозяйство просто времени нет. Но если муж заставит, то мне, конечно, придется.

 – До замужества вы говорили, что только папа остается для вас неким утопическим идеалом настоящего мужчины.

 – Мой муж – абсолютная противоположность, но я же выходила замуж не за идеал, а за любимого мужчину. И сейчас, когда я стала взрослее, понимаю, что с таким мужчиной, как отец, не смогла бы создать семью по простой причине: я очень на него похожа по характеру. Если две такие фурии окажутся под одной крышей, нормальной жизни не получится.

 – Пословица «не родись красивой, а родись счастливой» вроде как не про вас. Что необходимо для счастья лично вам?

 – Как это ни парадоксально прозвучит, но у меня все есть. Я уже все нашла из того, что хотела. Другое дело, что теперь мне все это надо удержать.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Политика

Пушков посоветовал главе Пентагона "проснуться"

Пушков посоветовал главе Пентагона "проснуться"

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что России "стоит вести себя нормально", чтобы работать с США.

//Политика

Путин прокомментировал выбор кандидата на выборах

Путин прокомментировал выбор кандидата на выборах

Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму на избирательном участке в Российской академии наук. После того, как глава государства опустил бюллетень, его попросили рассказать о кандидатах.

//Общество

В РПЦ назвали русских мужчин "трагедией современного общества"

В РПЦ назвали русских мужчин "трагедией современного общества"

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал русских мужчин слабыми. По его словам, настоящие мужчины в современном обществе - "штучный товар".

//новости партнеров

//В мире

На Украине рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал список 13 из 35 заключённых, по которым была достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключённых. Об этом она написал в Facebook.

//Происшествия

СМИ: фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

СМИ: фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

В СМИ появилось фото мужчины, который совершил нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой. Правонарушителя в субботу, 7 сентября, задержала полиция.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В США предложили абортами ограничить рождаемость в бедных странах

В США предложили абортами ограничить рождаемость в бедных странах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс предложил контролировать рождаемость в бедных странах при помощи абортов. По его словам, в таких государствах нельзя запрещать делать подобную операцию.

//Здоровье

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи. Незаживающая ранка на языке или расцарапанная родинка - повод обратиться к онкологу. Среди симптомов - нарастающая осиплость голоса.

//Общество

В сети появилось видео ямы на дороге размером с дом в Казани

В сети появилось видео ямы на дороге размером с дом в Казани

Гигантская яма прямо посреди проезжей части появилась в столице Татарстана. Очевидцы сняли видео. Комментируя его, они пояснили: туда может поместиться целый дом. Видео появилось на канале youtube.

//В мире

Украинский МИД выразил протест в связи с проведением выборов в Крыму и Севастополе

Украинский МИД выразил протест в связи с проведением выборов в Крыму и Севастополе

МИД Украины выразил протест в связи с проведением 8 сентября местных выборов в Крыму и Севастополе. МИД Украины заявил, что проведение выборов в Крыму нарушает Конституцию Украины и нормы

//Новости партнеров

//Политика

Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали главой республики Махмуда-Али Калиматова

Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали главой республики Махмуда-Али Калиматова

Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали главой республики Махмуда-Али Калиматова. Кандидатура Калиматова в воскресенье, 8 сентября, утвержена Народным собранием.

//Наука

Ученые нашли генетические отличия левши от правши

Ученые нашли генетические отличия левши от правши

Британские ученые из Оксфордского университета выявили генетические коды внутри молекул ДНК, которые отвечают за склонность людей пользоваться левой рукой. По их словам, эти коды находятся в участках функционирования мозга, ответственных за общение.

//Новости СМИ2

//Спорт

Арбитр Беляев: Распался Союз, и судить высшую начали те, кто работал во второй

Арбитр Беляев: Распался Союз, и судить высшую начали те, кто работал во второй

В интервью еженедельнику «Аргументы недели» арбитр Всесоюзной категории, почетный судья России Сергей Беляев оценил уровень судейства в российской премьер-лиге как очень низкий.

//Происшествия

Два человека погибли в ДТП с самосвалом под Москвой

Два человека погибли в ДТП с самосвалом под Москвой

В воскресенье, 8 сентября, в Подмосковье на 92 км федеральной автомобильной дороги М8 "Холмогоры" в районе Сергиева Посада произошло столкновение самосвала и автомобиля с дорожными рабочими.

//Шоу-бизнес

Отказавшаяся выступать в России грузинская певица призналась в любви к россиянам

Отказавшаяся выступать в России грузинская певица призналась в любви к россиянам

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе прокомментировала в эфире украинского канала свой отказ выступать в России. По её словам, несмотря ни на что, она любит своих российских слушателей.

//Общество

Полицейские недоумевают. Зачем в научный центр "Роскосмоса" пытались тайно проникнуть 50 человек?

Полицейские недоумевают. Зачем в научный центр "Роскосмоса" пытались тайно проникнуть 50 человек?

В научном центре "Роскосмоса" задержали 17 человек, незаконно проникших на территорию комплекса. По словам представителей корпорации, «планировались вандальные действия» по отношению к некоему оборудованию

//Метеоновости

В Японии отменили сотню рейсов из-за тайфуна

В Японии отменили сотню рейсов из-за тайфуна

Из-за приближающегося цунами в Японии отменены уже 103 авиарейса. Об этом сообщают местные СМИ.

//Шоу-бизнес

Шепелев готовит Платона к обучению в английской школе

Шепелев готовит Платона к обучению в английской школе

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев принял решение отдать совместного с Жанной Фриске сына Платона в специальную предшколу, чтобы подготовиться к серьёзному обучению в будущем.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Немодное имя для сына и загадочная мать ребенка известного российского актера

Немодное имя для сына и загадочная мать ребенка известного российского актера

Звезда сериала «Не родись красивой» Григорий Антипенко многодетный отец. Еще летом у 44-летнего актера родился четвертый сын, для которого родители выбрали совсем немодное по нынешним временам имя – Афанасий

//Шоу-бизнес

Барановская продемонстрировала нежный образ в свадебном платье из живых цветов

Барановская продемонстрировала нежный образ в свадебном платье из живых цветов

Известная российская телеведущая Юлия Барановская поделилась с поклонниками кадрами в свадебном платье из гортензий и орхидей. Знаменитость приняла участие в дефиле на одном из московских фестивалей.

//Происшествия

В Волгограде кандидат умер на избирательном участке

В Волгограде кандидат умер на избирательном участке

В воскресенье, 8 сентября, в Волгограде на городском избирательном участке в Краснооктябрьском районе умер кандидат в депутаты и полковник в отставке Вадим Чистяков. Об этом сообщает местное издание со ссылкой на его команду.

//Политика

"Патологическая русофобия" Польши постепенно уйдёт, считает эксперт

"Патологическая русофобия" Польши постепенно уйдёт, считает эксперт

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта отреагировал на заявление польского журналиста Лукаша Гадзалы о том, что Варшаве стоит наладить контакты с Москвой.

//Спорт

Емельяненко поздравил Хабиба и назвал его слабые стороны

Емельяненко поздравил Хабиба и назвал его слабые стороны

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова, который защитил титул чемпиона UFC в легком весе в Абу-Даби в субботу, 7 сентября.

//Общество

Порошенко высмеяли за пафосный опус в адрес освобожденных моряков

Порошенко высмеяли за пафосный опус в адрес освобожденных моряков

Публичное заявление бывшего президента Украины стало поводом для насмешек. Порошенко намекнул на свою причастность к освобождению моряков. Аудитория напомнила политику, что именно он и отправил их на заклание.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Жители Казани объявляют массовый импичмент депутатам
2

Хватит России оправдываться
3

В сети появилось видео ямы на дороге размером с дом в Казани
4

На втором этапе Зеленский требует от России освободить рекетиров и террористов?
5

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры