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Инструктор по применению

Владимир Тишко идет к нам с интерактивным ТВ

№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Таня ГЕЙНС ]

Инструктор по применению
Владимир Тишко помогает людям жить в мегаполисе

  Некоторые думают, что это разные, просто немного похожие люди: напористый парень из рекламы стирального порошка, ведущий программы «Москва: инструкция по применению», и актер, время от времени появляющийся в кино и телесериалах. На самом деле, все это один очень талантливый герой нашего артистического мира – Владимир Тишко. Актер, как и многие другие сейчас, пришедший к славе и успеху через телевидение.

 – МНОГИЕ знают вас, прежде всего, по рекламе стирального порошка. Для актера и телеведущего такая слава это победа или поражение?

 – Ну, думаю, это ошибочное стереотипное мнение. Когда я стал рекламным лицом этого продукта, я уже работал на телевидении и вел рейтинговое шоу на канале СТС. Хотя в чем-то вы, конечно, правы, зрителю гораздо легче повесить на телеперсонажа ярлык, чтобы легче его идентифицировать среди других. Я, конечно, не в восторге от этого, но ничего криминального в этом не вижу. Слишком уж необычный и яркий получился образ. А что касается «победы» или «поражения», это не то и не другое. Это часть моей профессии, со всеми плюсами и минусами. Рабочий эпизод…

 – Да, чувствуется знание вопроса. Вы ведь не женаты и, наверное, сами часто стираете?

 – Немного странноватый вопрос. Вообще-то можно быть женатым и стирать себе самому. «Женитьба» и «стирка» навряд ли слова-синонимы. Что касается меня, то я уже полтора года живу в гражданском браке со своей девушкой Эмилией. А вещи мы сдаем в химчистку.

 – Как вы думаете, программа «Москва: инструкция по применению», которую вы ведете на ТНТ, интересна зрителям отдаленных от Москвы областей?

 – Конечно. Я не думаю, я знаю. В связи с тем что программа пользуется большой популярностью, сейчас практически каждый город, входящий в сеть ТНТ, делает подобную программу. Например, «Челябинск...» или «Питер: инструкция по применению», где рассказывают, как жить в их городе, потому как каждый город имеет свои нюансы и тонкости. К нам приезжают представители региональных ТНТ и учатся, как надо снимать сюжеты. Ведь наша программа очень легкая и простая в картинке, а вот в производстве невероятно сложная. В неделю мы снимаем 25 сюжетов. Поэтому делимся с регионами опытом.

 – А вы тоже делитесь своим опытом?

 – Я – нет. Я жадный. (Смеется.)

 – Кто придумывает темы?

 – Мы постоянно поддерживаем живую связь с телезрителями. Это и письма, и сообщения на интернет-сайте. Мы помогаем людям, которые сталкиваются с проблемами в процессе проживания в мегаполисе. Например, человек идет в ЖЭК и сталкивается там с проблемой. Потом идет в магазин и травится просроченной колбасой, по пути в больницу у него воруют мобильный телефон, дома отключают свет за неуплату, приезжают 18 родственников из Сыктывкара, он в ужасе убегает из дома, а тут мы, все в белом и в красных косынках: «Проблемы, чувак? – смотри «Москва: инструкция по применению»!» У нас интерактивная программа, которая была задумана именно как инст­рукция по применению. И касается это всех аспектов жизни в столице.

 – Ваша программа идет почти в неизменном виде уже много лет. Вы собираетесь ее как-то совершенствовать?

 – Нашей программе уже 5 лет, и для меня настало время, когда нужно попробовать себя в других жанрах. Сейчас я работаю над новым проектом. Это будет тоже интерактивное ТВ, которое напрямую контактирует с обычными людьми. Я вообще думаю, что будущее за интерактивным ТВ. Просто люди еще не совсем готовы к внедрению ТВ в их жизнь. Но я научу вас любить телевидение!!!

 – Почему вы, как и многие ваши коллеги-актеры, забросили театр и кино ради телевидения?

 – Не знаю, как другие, но для меня телевидение оказалось гораздо увлекательнее и интереснее, чем, например, театр. Я сейчас имею в виду репертуарный театр как основное место работы. Хотя думаю, что с удовольствием поиграл бы в антрепризе. Телевидение – это особая энергетика, особые отношения с миром. Это затягивает. Мне это близко, и это мое.

 – Почему же раньше вы думали по-другому?

 – Меняется человек, меняется его отношение к миру. Я о многом раньше думал по-другому, например, что наша нянечка в детском саду Антонина Петровна – мужик или что земля плоская. А что касается театра, в то время можно было устраивать спектакли, перформансы где угодно: в подвалах, на выездных площадках. Интерес к таким постановкам был огромный, мне все это очень нравилось, энергия била через край.

 – И как же вы в 2001 году вдруг оказались на ТВ в программе «Молодожены»?

 – Хотелось чего-то нового, попробовать себя в каком-то новом качестве. И я стал ходить на кастинги, и здесь мне повезло со второго раза. Меня утвердили на ведущего шоу «Молодожены». Так вот и началась моя жизнь телеведущего.

 – Какой род деятельности теперь является для вас основным источником дохода?

 – Помимо ТВ снимаюсь в сериалах и кино, как ведущий провожу всевозможные мероприятия и вечеринки. Иногда люди на улицах подают… Я, как птичка: здесь клюнул, там клюнул, вот тебе и денежка.

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