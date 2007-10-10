Российская политическая жизнь, как правило, вращается вокруг одного человека. Так было и при царе, и при коммунистах. Что, такая судьба у нас – всегда делать ставку на единственного лидера? Как к этому относится либеральный Запад? На эти и другие вопросы читателей в беседе с главным редактором «АН» Андреем Углановым отвечает автор и ведущий программы «Постскриптум» канала ТВ Центр Алексей Пушков.

На благо России



– ВЫ ОБРАТИЛИ внимание, как делегаты съезда «Единой России» отреагировали на согласие президента Владимира Путина возглавить их предвыборный список? Бурными овациями и стоя! Во многих других странах подобные решения, кстати, тоже приветст­вуют стоя. Но там люди лишь радуются событию. А у нас – историческая традиция?

– Когда царя Николая II принудили отказаться от престола, те люди, которые добивались его отречения, говорили: это – на благо России. Но что после этого случилось? Менее года просуществовало квазидемократическое Временное правительство – и было сметено другой формой единовластия. Сразу вперед вышел Ленин как верховный руководитель, а позже, после недолгой борьбы за власть, – Сталин. Форма коллективного управления государством не прижилась. Поэтому нам надо исходить из того, что методы управления, которые имеются в Западной Европе и США, – в России будут прививаться долго.

Наши правые либералы приводят пример первого президента России: якобы он ушел из Кремля добровольно – в срок. Но на самом деле его отставка не была добровольным выбором: у Ельцина не было другого пути – и об этом ему говорили ближайшие люди. Если бы он не ушел – и для него, и для них все могло кончиться очень плохо. Не забывайте, что он был к тому же в очень плохом физическом состоянии и не был способен управлять страной. Поэтом, кстати, и появилась пресловутая нелегитимная «семья», которая рулила в стране всем.

Владимир Путин как раз мог бы остаться, но он не хочет менять Конституцию под себя. Он покидает пост президента, но ищет для себя другую формулу власти. Судя по опросам общественного мнения, такое решение не вызывает у большей части населения какого-либо отторжения. Уже сейчас 55% граждан готовы голосовать за партсписок с Путиным во главе. И если он станет потом премьер-министром, думаю, население будет довольно.



Свобода маневра



– ПРЕЗИДЕНТ возглавил список «Единой России», значительно подняв ее рейтинг. Мы не вернемся к временам КПСС с единственной партией в парламенте?

– КПСС была единственной партией, остальные были запрещены. У нас сейчас не тот случай. Более того: сама по себе «Единая Россия» без Путина мало что значит. Это она при президенте, а не он при ней. Она, по сути, его инструмент. Если партия сделает рывок и сумеет привлечь к себе элиты и утвердиться в глазах избирателей, то нас может ожидать итальянская или японская система. Это – когда одна партия, при наличии других, настолько сильней, что несколько десятилетий правит страной, формируя правительст­ва. Но для этого мы должны стать парламентской республикой. В республике президентской нам однопартийность не грозит – ведь вся власть у президента.

Вот и сейчас, смот­рите: Путин делает ходы, импровизирует, а все остальные ждут и комментируют. Думаю, что даже руководство «Единой России» узнало о его решении всего за пару дней до этого сенсационного события. Мне кажется, он еще и сам не решил: до конца кем быть – лидером крупнейшей партии в парламенте или премьером, или, скажем, возглавить в будущем Совет безопасности. Мне кажется, Путин еще думает и хочет оставить себе свободу маневра.

– А у вас нет опасения, что это конституционное большинст­во когда-нибудь может его просто «съесть»? Такие прецеденты в истории бывали.

– Абсолютно исключаю такую возможность. Да – существо, созданное доктором Франкенштейном, убило его самого. Но только потому, что он не любил это существо и сам хотел его уничтожить! У нас же Владимир Путин создал эту партию, и все руководство «Единой России» ориентируется только на него. Еще важнее то, что ЕР без Путина вообще не может: пока авторитет партии – это его авторитет. И наконец, Путин как политик неизмеримо крупнее их всех! Он 8 лет имеет такую легитимность и народное доверие, каких никто в «Единой России» не имеет.

Что касается остальных партий. Выбора, по сути, нет. Лучше других положение у коммунистов и у правых партий. Они, как оппозиция, могут критиковать власть. Но мне думается, коммунисты от того, что президент возглавил список «Единой России», ничего не выиграют и не проиграют. Свои примерно 15% голосов они возьмут. А что касается правых либералов, СПС и «Яблока», у них сейчас 1,5–2%.

– Как вы оцениваете реакцию американского Госдепа, который высказался в том смысле, что станет Владимир Путин премь­ер-министром или кем-то другим – это дело российского народа. Почему за океаном не выступили жестче в том плане, что власть должна поменяться, может быть, стать более либеральной?

– Мне кажется, США пока решили не вмешиваться, так как не хотят создавать дополнительные конфликтные ситуации с Москвой. Отношения и так хрупкие, а если они еще начнут давить на этом направлении... Путин же ничего не нарушает – за что его критиковать? К тому же лично Буша, по-моему, Путин в целом устраивает. Наши отношения с США осложнились в последнее время, но в основном на уровне риторики, взаимных обвинений. Новой холодной войны не будет.

Россия не вышла из совета «Россия – НАТО». Мы ведем с Америкой переговоры по ПРО в Европе, хотя ясно, что переговоры никаких результатов не дадут. Да, мы отстаиваем свои позиции, но не хотим специально создавать Америке дополнительные проблемы. Да, мы не идем на жесткие санкции в отношении Ирана, потому что у нас есть собственные интересы в этой стране. Возможно, в Вашингтоне это понимают. Так что разворота на либеральный курс развития от нас в любом случае не ждут. В США поняли, что люди типа Гайдара или Чубайса – откровенно прозападные либералы – не могут прийти к власти в современной России. А кто может? И здесь они смотрят, кто для них лучше – Путин или, допустим, Зубков. Американские политики вполне могут счесть, что Зубков-то для них похуже будет, так же как, например, Сергей Иванов.

Не только наши граждане, но и Запад тоже хочет стабильности в России! Да, они предпочли бы, чтобы у нас в стране был либеральный прозападный президент. Но в условиях, когда Россия по некоторым направлениям вновь становится серьезным соперником, какой президент для них лучше? Знакомый, достаточно разумный или совершенно неизвестный, но который может дать развитие антиамериканским настроениям, царящим в российском обществе. При такой постановке вопроса разговоры о демократии отходят на второй план. А вперед выходит реальная политика с простым вопросом: что выгоднее для Запада?



Яркая фигура на экране



– ВЫ – ИЗВЕСТНЫЙ комментатор, знаете телевидение изнутри. Насколько оно влияет на предвыборные умонастроения людей? Говорят, что с помощью «ящика» можно убедить проголосовать за кого угодно, даже за президентского лабрадора Кони.

– Думаю, это очень сильное преувеличение. Такие идеи были у Березовского, который и использовал в свое время ОРТ для того, чтобы манипулировать общественным мнением. Он считал, что телевидение может абсолютно любую ситуацию развернуть на 180 градусов. Но самого Березовского даже при всей ТВ-поддержке никак нель­зя было избрать Президентом России! Так что ТВ не всесильно.

Телевидение не сможет сделать из человека, который не слишком убедителен, будущего президента. Мне кажется, некоторые из предполагаемых преемников нынешнего президента, постоянно присутствуя на телевизионном экране, не смогли создать убедительный образ.

Телевидение – мощный инст­румент, но при наличии яркой фигуры. Владимир Путин выглядел на телеэкране так, как того хотели люди. После бессилия больного Ельцина знаменитое путинское «Замочим в сортире!» попало точно в десятку. Ну наконец-то деятельный человек, настоящий мужчина! Теперь обратите внимание на Виктора Зубкова. На заседаниях правительства он не бубнит нечто невнятное, его появления на экране насыщены смыслом.

В 1991 г. в США была предвыборная кампания. Из 12 кандидатов на пост президента от демократов выбирают Клинтона. Молодого губернатора маленького штата Арканзас с населением всего 2 млн. человек. Почему выбрали именно его, а не зубров американской политики от крупных штатов и финансово промышленных групп? Потому что Клинтон – я это, кстати, при личной встрече ощутил на себе – умел пожимать руки и смотреть в глаза людям. И то, как он это делал, передало телевидение. Вот и Владимир Путин умеет по-особому смотреть на людей, они ему интересны. Это передает телеэкран, и президент «западает» им в душу.

– Передаче «Постскриптум» уже много лет. На сегодня она, пожалуй, самая авторитетная и откровенная из аналитических программ нашего ТВ. Как вам удается столь долго оставаться в профессиональном тонусе и не разонравиться постоянно меняющимся начальникам – и на канале, и в Кремле?

– Я принадлежу к счастливому меньшинству тележурналистов, которые говорят то, что думают. Другое дело, что, конечно, я говорю не все, что думаю. Оставаться на телеэкране в рамках авторской программы почти 10 лет действительно непросто. Помню, в первые два года, когда я критиковал и Ельцина, и Березовского, мне говорили: твою программу закроют. Но повезло с начальством. ТВ Центр – это «лужковский» канал, а Лужков – человек сильный, со своей позицией. Многие мои тогдашние взгляды совпали со взглядами московского мэра. Мне не пришлось себя ломать.

Но пришел Путин, и то, о чем я до этого говорил, стало превращаться в государственную позицию. Что Россия не должна «ложиться» под Штаты, что у нас есть свои национальные интересы. За то же самое в 1998 г. – меня постоянно одергивали. Я был откровенным диссидентом на либеральном телевидении.

Мне кажется, люди во власти видят, что я непристрастен, что стараюсь защищать свою страну и свой народ, а не конкретного правителя. Когда часть американской прессы сознательно атакует Владимира Путина, чтобы испортить отношения с Россией, я всегда его защищаю – от несправедливости в оценках. При этом никогда не надо переходить на личности, а всегда оценивать только их дела. Может быть, это и есть одна из главных составных телевизионного долгожительства в формате автор­ской программы.