На юге страны обнаружен ставропольский слон

В глиняном карьере одного из хозяйств Ново­алек­сандровского района Ставропольского края обнаружены останки ископаемого южного слона, который жил, по мнению специалистов, миллионы лет назад.

- НА СЕГОДНЯШНИЙ день ученым известны всего четыре скелета этого вида слонов: один из них хранится в Ставрополе, три других – в Париже, Тбилиси и Санкт-Петербурге, – сообщили в Ставропольском государственном музее-заповеднике.

В настоящее время к месту находки отправилась большая группа сотрудников этого музея под руководством известного палеонтолога, кандидата биологических наук Анны Швыревой.

Останки принадлежат крупному животному – 6 м в длину и 4 м в высоту, погибшему в возрасте примерно 50–60 лет. Слон жил на Ставрополье около 1–1,8 млн. лет назад, в эпоху, когда на территории этого края был развит ландшафт типа саванн, питался он ветками и листвой деревьев.

Пока о дальнейшем экспонировании находки говорится с осторожным оптимизмом. Но если второй ставропольский слон окажется в удовлетворительном состоянии, ему понадобится по меньшей мере собственный выставочный зал.