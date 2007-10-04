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Писатель как зеркало

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Александр СЛАВУЦКИЙ  ]

Писатель как зеркало
Владимир Войнович
 Владимир ВОЙНОВИЧ - автор известной трилогии об Иване Чонкине - поделился с корреспондентом «АН» своими ощущениями творческого вдохновения и опроверг слухи о своем миллионерстве.

 - ВЛАДИМИР, ваш Иван Чон­кин  - это реальный персонаж?

 - Чонкин - образ собирательный. Я четыре года служил в армии, и за это время у меня накопилось очень много впечатлений, которые затем и наш­ли свое воплощение в книжках. А что касается самой фамилии - Чонкин - она действительно реальна. Однажды издалека я увидел солдата, который поразил мое воображение своей совершенной несуразностью. Я спросил своего приятеля, кто это, он мне ответил: «Ты разве не знаешь? Это Чонкин». Потом этот Чонкин стал у нас притчей во языцех - самый нелепый солдат, который работал на конюшне.

 - Вы говорили про особое внутреннее состояние, необходимое вам для того, чтобы писать. На что оно похоже, что с вами в эти минуты происходит?

 - Так бывает, что просыпаюсь, и какая-то поэтическая строчка уже во мне звучит, затем она рождает ритм и рифму, а за рифмой появляется продолжение. В прозе, конечно, все по-другому, но тоже бывает, когда вдруг что-то на тебя находит, и понимаешь, что надо писать вот так-то и в такой-то тональности. Вообще писательское дело в чем-то сродни актерскому. У меня есть яркие воспоминания, связанные с начальным периодом своей литературной деятельности, когда еще в самой первой повести, описывая какого-то старика (мне тогда было 27 лет), я начинал чувствовать себя усталым, с дрожащими руками, ходил по комнате, еле поднимая ноги, что-то бормотал стариковским голосом…

 - Процесс писательства - это то, без чего не можете жить, способ самовыражения или способ заработка?

 - Это то, без чего не могу жить. Заработок, конечно, важен, но помните строки Пушкина «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Когда я пишу, у меня никогда даже и мысли нет о деньгах, которые я за новую книгу получу.

 - Но ваши книги издаются по всему миру огромными тиражами, и вы, по идее, должны бы быть миллионером…

 - Книги издаются, но миллионером я не стал. Так получилось по разным причинам, например, обманщиков среди издателей было много. Да и не всегда переводы приносят значительные деньги, потому что есть страны с небольшим населением, там книги выходят крошечным тиражом. И мой гонорар какой-нибудь тысячей долларов и ограничивается.

 - По-моему, вы слегка прибедняетесь. Все-таки у вас квартира в центре Москвы, большой дом в Германии, дача в Подмосковье. Все это тянет явно больше, чем на миллион долларов.

 - В Германии мы с дочкой снимали квартиру, и никакого имущества там у меня нет. Это все из области слухов и сплетен. В различных СМИ я не раз читал, что у меня в Германии есть дом, бассейн и теннисный корт. Но, к сожалению, это не так. А что касается дачи в Подмосковье, то она тоже не моя, а принадлежит моей супруге Светлане.

 - Пастернак писал, что «цель творчества - самоотдача». На­верное, это означает и то, что писатель влияет на общество, делает человека выше и лучше…

 - Я думаю, что писатель прежде всего хочет самовыразиться. А сделать общество лучше или на какого-то повлиять - это уже вторая или даже третья мысль. Конечно, есть писатели, которые думают: вот я напишу книгу и сразу весь мир изменится. Но я не настолько самонадеянный человек. Вот у меня возник какой-то сюжет, мне важно вписать в него типичный, узнаваемый любым читателем образ. Например, такого, как Чонкин или председатель колхоза Голубев.

 - Вас считают писателем-сатириком, то есть человеком, который лечит язвы общества.

 - Я никогда не держался за звание сатирика. Отношения Чонкина и Нюры  - это лирическая история. И главным в книге для меня была история их любви. А сатирическая действительность, которая их окружает, создана не мною, а теми, кто страной управлял. Я же только как в зеркале пытался ее отразить.

 - Но, как я понимаю, вы пытались и бороться с нею?

 - В моих книгах никакой борьбы нет. Но помимо книг я занимался и публицистикой, и там, может быть, я в какой-то степени такую цель и ставил. Хотя, конечно, вся литература в целом определенным образом влияет на умы миллионов людей и соответственно преобразует жизнь.

 - Вы один из представителей диссидентского движения. А как вы относитесь к фразе, сказанной, кажется, Зиновьевым, что диссиденты целились в строй, а выстрелили в народ?

 - Это чушь. Диссиденты тоже весьма отличались друг от друга. Были и те, которые стремились достичь политических целей. Я же политикой никогда не интересовался, а только хотел оставаться самим собой.

 Что касается страны в целом, то в нее «выстрелили» и больше всего ее разрушили лидеры коммунистической партии, начиная с Ленина и Сталина и заканчивая Брежневым, Черненко и Андроповым. СССР окончательно развалили не Ельцин и Горбачев, как это сейчас любят говорить, а Брежнев. Андропов помогал ему, Черненко хотел помочь, но не успел. Руководить страной надо по-умному, а если просто закручивать гайки, то в конце можно сорвать их с резьбы. Так вот они только это и сумели сделать. Довели страну до того, что она стала неконкурентоспособной, экономически беспомощной, отставшей от Запада по всем направлениям.

 - Роман о Чонкине закончен. Что же будет дальше?

 - У меня есть много разных идей, сюжетов. Пока жив, будет о чем писать.

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