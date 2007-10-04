Писатель как зеркало
№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Александр СЛАВУЦКИЙ ]
- ВЛАДИМИР, ваш Иван Чонкин - это реальный персонаж?
- Чонкин - образ собирательный. Я четыре года служил в армии, и за это время у меня накопилось очень много впечатлений, которые затем и нашли свое воплощение в книжках. А что касается самой фамилии - Чонкин - она действительно реальна. Однажды издалека я увидел солдата, который поразил мое воображение своей совершенной несуразностью. Я спросил своего приятеля, кто это, он мне ответил: «Ты разве не знаешь? Это Чонкин». Потом этот Чонкин стал у нас притчей во языцех - самый нелепый солдат, который работал на конюшне.
- Вы говорили про особое внутреннее состояние, необходимое вам для того, чтобы писать. На что оно похоже, что с вами в эти минуты происходит?
- Так бывает, что просыпаюсь, и
- Процесс писательства - это то, без чего не можете жить, способ самовыражения или способ заработка?
- Это то, без чего не могу жить. Заработок, конечно, важен, но помните строки Пушкина «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Когда я пишу, у меня никогда даже и мысли нет о деньгах, которые я за новую книгу получу.
- Но ваши книги издаются по всему миру огромными тиражами, и вы, по идее, должны бы быть миллионером…
- Книги издаются, но миллионером я не стал. Так получилось по разным причинам, например, обманщиков среди издателей было много. Да и не всегда переводы приносят значительные деньги, потому что есть страны с небольшим населением, там книги выходят крошечным тиражом. И мой гонорар
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- В Германии мы с дочкой снимали квартиру, и никакого имущества там у меня нет. Это все из области слухов и сплетен. В различных СМИ я не раз читал, что у меня в Германии есть дом, бассейн и теннисный корт. Но, к сожалению, это не так. А что касается дачи в Подмосковье, то она тоже не моя, а принадлежит моей супруге Светлане.
- Пастернак писал, что «цель творчества - самоотдача». Наверное, это означает и то, что писатель влияет на общество, делает человека выше и лучше…
- Я думаю, что писатель прежде всего хочет самовыразиться. А сделать общество лучше или на
- Вас считают
- Я никогда не держался за звание сатирика. Отношения Чонкина и Нюры - это лирическая история. И главным в книге для меня была история их любви. А сатирическая действительность, которая их окружает, создана не мною, а теми, кто страной управлял. Я же только как в зеркале пытался ее отразить.
- Но, как я понимаю, вы пытались и бороться с нею?
- В моих книгах никакой борьбы нет. Но помимо книг я занимался и публицистикой, и там, может быть, я в
- Вы один из представителей диссидентского движения. А как вы относитесь к фразе, сказанной, кажется, Зиновьевым, что диссиденты целились в строй, а выстрелили в народ?
- Это чушь. Диссиденты тоже весьма отличались друг от друга. Были и те, которые стремились достичь политических целей. Я же политикой никогда не интересовался, а только хотел оставаться самим собой.
Что касается страны в целом, то в нее «выстрелили» и больше всего ее разрушили лидеры коммунистической партии, начиная с Ленина и Сталина и заканчивая Брежневым, Черненко и Андроповым. СССР окончательно развалили не Ельцин и Горбачев, как это сейчас любят говорить, а Брежнев. Андропов помогал ему, Черненко хотел помочь, но не успел. Руководить страной надо
- Роман о Чонкине закончен. Что же будет дальше?
- У меня есть много разных идей, сюжетов. Пока жив, будет о чем писать.
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