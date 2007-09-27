«Несогласных» американцы будут «поджаривать» микроволнами

В США началось серийное производство прин­ципиально нового вида «нелетального» оружия. Оно позволяет разгонять огромные толпы и одним махом парализовывать армии. Это устройство «Бесшумный страж» – гигант­ский направленный излучатель миллиметровых волн. Все, кто попал в его луч, испытывают сильнейшие болевые ощущения. Принцип действия основан на том, что из-за мощных микроволн в капиллярах под кожей мгновенно закипает кровь.

Создатель установки – корпорация «Рэйтеон» продемонстрировала ее действие журналистам. Добровольцы, испытавшие работу машины на собственной шкуре, сравнивают ощущение с прикосновением к высоковольтному проводу. В ходе испытаний «Бесшумный страж», бьющий микроволнами на 100 метров, обратил в бегство даже взвод закаленных десантников.

В «Рэйтеон» утверждают, что новое оружие не может нанести человеку необратимый физический вред. Стоит выйти из луча, как боль мгновенно исчезнет.

Устройство уже поступило на вооружение армий США и стран НАТО. Американские военные не скрывают, что будут использовать «Стража» в странах, «где плохо с правами человека». Так что в кадры мировых информационных агентств скоро попадут «микроволновые разгоны» иракских и афганских демонстраций.