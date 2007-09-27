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ОПЕРАЦИЯ ЦРУ «МЕРЛИН»

Тайная игра с целью политического влияния

№ 39(73) от 26.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ОПЕРАЦИЯ ЦРУ «МЕРЛИН»

При подготовке вторжения в Ирак спецслужбы западной коалиции потерпели фиаско. Данных о наличии у Багдада химоружия добыть так и не смогли. Мировое сообщество возмутилось. Пришлось отправлять в отставку оказавшегося под огнем критики директора ЦРУ Дж. Теннета. Поэтому разведывательное сопровождение планируемого вторжения в Иран было доверено и.о. директора ЦРУ, специалисту по России с 1972 года Джону Маклафлину. Сегодня мы рассказываем о том, какие тайные механизмы были задейст­вованы американской разведкой для подстраховки от повторения нежелательного скандала при вторжении американ­ских войск в Иран. Эта история могла бы послужить сюжетом политического детектива.

«Чародей» из Ленгли

 В КУЛУАРАХ штаб-квартиры ЦРУ Джон Маклафлин имел прозвище Чародей. Он заслужил его своими изощренными разведывательными комбинациями и втайне гордился кличкой. Собственно, именно за это его и сделали преемником Теннета на посту шефа ЦРУ. Когда Чародей согласился сыграть роль нового Мерлина при дворе Буша, ему предложили спланировать оперативное обеспечение операции по «умиротворению» Ирана. И Чародей предложил оригинальный путь. Его суть состояла в том, что если у Тегерана все же нет атомного оружия, то нужно помочь ему его получить. Эта идея и легла в основу операции, которая получила кодовое наименование «Мерлин». Для профессионалов это являлось как бы намеком на авторство.

 При планировании операции «Мерлин» предполагалось, «подбросив» Тегерану намеренно измененные схемы и чертежи, задержать иранскую ядерную программу путем направления их ученых-атомщиков на тупиковый путь. В том случае, если иранцы проглотят наживку и сочтут чертежи работоспособными, их ожидал сюрприз. При испытании вместо желанного грибовидного облака вышел бы бесполезный пшик. Тогда ядерная программа Ирана была бы провалена, а цель - стать атомной державой - была бы отложена на неопределенное время.

 В данном случае ошибки в чертежах, предназначенных для передачи иранской стороне, не должны были быть слишком грубыми и нарочитыми. Иначе иранцы смогли бы их быстро обнаружить, что привело бы к расшифровке замысла. Но внеш­не безупречные и близкие к подлинным чертежи могли значительно упростить задачу Тегерана по созданию ядерного оружия. Тогда наличие бомбы у Ирана могло бы стать casus belli. В этом случае оставалось бы лишь не упустить момент и разбомбить объекты до того, как жертва сможет выйти на серийное производство оружия массового уничтожения.

 При самом благоприятном развитии событий предполагалось внедрить и закрепить своего агента в среде иранских разработчиков ядерного оружия. Ожидалось, что по реакции иранских ученых на переданную им информацию ЦРУ сможет определить, насколько далеко они продвинулись в создании ядерного оружия. Хотелось собрать важную информацию о текущем состоянии дел в засекреченном иранском ядерном секторе.

 Успех операции был поставлен в зависимость от того, вступит ли иранская сторона в контакт с агентом ЦРУ по предложенным условиям связи. За кого они примут агента ЦРУ: за «шизика» или «подставу»? О результатах операции «Мерлин» история пока умалчивает. Однако интересно заглянуть за секретный занавес, скрывающий подробности исполнения этого замысла на практике.

«Мерлин» начинает колдовать

 ДО ЭТОГО момента Д. Мак­лаф­лин не раз разрабатывал различные трюки с передачей заинтересованной стороне искаженных чертежей оружия. Опыт имелся. Правда, все это происходило в период противостояния ЦРУ и КГБ, да к тому же не имело отношения к ядерному оружию.

 Операцию такого уровня необходимо было тщательно спланировать. Иначе мог быть сбой. Для научного обоснования операции привлекли специалистов. Последние исходили из того, что Иран занимается ядерными разработками на протяжении по крайней мере последних 20 лет. В результате пришли к выводу, что в качест­ве исполнителя нужен агент из числа инженеров-атомщиков. Он должен будет отправиться в Вену и передать специально подготовленный в ЦРУ материал высокопоставленному иранскому представителю МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).

 Убедить иранскую сторону в искренности агента должен был тот факт, что он является выходцем из российского Арзамаса-16. По замыслу русский, ознакомившись с материалами, предназначенными для передачи иранской стороне, должен был выявить преднамеренно допущенные «просчеты». Это якобы и подтолкнуло его к решению повести собственную игру с целью «подзаработать». И вот, согласно легенде, по дороге в Вену агент распечатывает пакет и вкладывает в него соб­ственное письмо с деловым предложением и условиями связи. В его записке сообщается, что автор может облегчить работу над ядерной бомбой и указать на возмездной основе «ошибки», намеренно допущенные в чертежах американского высоковольтного блока ТВА-480. Для затравки было сообщено, что этот узел может быть использован в российском атомном оружии. Другими словами, в операции предусматривалась заманчивая наживка и для России.

Первый парень Арзамаса

 НА РОЛЬ исполнителя главного замысла был избран инженер-атомщик из Арзамаса-16 Андрей Горохов. Он родился и жил в Арзамасе. В школе был круглым отличником. В хорошо воспитанном, спортивном мальчике, который целыми днями мог лупить боксерскую грушу, угадывалась будущая гордость школы. Его ставили в пример. Все девочки 10 Б ждали от зеленоглазого и чернобрового Андрея приглашения на свидание. Но он выбрал традиционную для этого города профессию, окончил МИФИ и поступил в закрытый «ящик». Потом, когда в СССР наступили смутные времена, «секретоноситель» Андрей эмигрировал в США.

 Оказавшись в Америке, Андрей Горохов с его «ядерными мозгами» стал для ЦРУ исключительно ценным источником. Особенно в период разборок с северокорейской и иранской ядерными программами. Дело Андрея вел Отдел стратегических и ядерных программ. В ЦРУ ему помогли стать американским гражданином и выплачивали 5000 долл. в месяц. Терять такие шальные деньги было бы глупо. Но расплачиваться пришлось очень скоро. Андрея кинули на передовую. Куратор из ЦРУ предложил ему принять участие в тайной операции.

Отдел вербовки «ядерных мозгов» России

 ОТДЕЛ стратегических и ядерных программ был создан 13 февраля 1947 г., тогда еще в рамках Центральной разведывательной группы США. Его агенты вели сбор разведывательной информации по проекту, связанному с использованием атомной энергии. Объектами устремлений отдела было ядерное оружие СССР. В этом отделе анализировались секретные документы советского Комитета по атомной энергии. Одно время их передавал в ЦРУ агент Янг (Олег Пеньковский). В конце 1970-х гг. на отдел работали агенты из числа американ­ских журналистов, аккредитованных в Москве. Им поручались подходы к академикам Сахарову, Ландау и др. Секретным источником отдела был арестованный в Москве 15 августа 1978 г. Александр Борисович Нилов, старший инженер лаборатории физики плазмы УДН им. Патриса Лумумбы. В ходе следствия было выяснено, что задания Нилову готовились все тем же отделом стратегических и ядерных программ ЦРУ.

 В 1995 г. усилиями агентуры этого отдела было добыто секретное письмо Виктора Черномырдина Альберту Гору с просьбой российского премьера не раскрывать для третьих сторон, включая Конгресс США, содержание достигнутой договоренности о сотрудничестве России и Ирана в ядерной сфере. Тогда ЦРУ добилось публикации содержания этого письма в прессе.

Операция по внедрению началась

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО Ирана в МАГАТЭ располагалось на обветшалой улочке северного пригорода Вены (точный адрес  - Heinstrasse, 19). Понаблюдав за домом, агент убедился в том, что он не охраняется. Удивило и то, что у офиса не было запаркованных машин. Признаков жизни в самом доме тоже не отмечалось. Австрийский почтальон открыл дверь здания и, оставив там принесенную корреспонденцию, вышел. Агент ЦРУ решил последовать примеру, войти в здание и оставить там свое письмо. Он проскользнул за внешнюю дверь и подсунул конверт под внутреннюю дверь иранского офиса. Никем не замеченный, агент благополучно вернулся в США.

 По данным электронной разведки США, через пару дней руководитель иранского представительства в Вене неожиданно заторопился домой, в Тегеран. Судя по всему, ядерные чертежи отправились по назначению. Дальше задействовались другие участники этой «дробленой» операции ЦРУ. При этом в основном использовалась агентура «Моссада», имевшая опыт участия в подобных операциях на территории одного из своих главных противников.

 Где сейчас находится г-н Горохов, да и жив ли он, пока неизвестно. Но операция по передаче документов прошла успешно.

Станислав ЛЕКАРЕВ

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