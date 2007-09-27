Русский писатель на фоне Альп

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Книгочеи-гурманы

- МИХАИЛ, вы уже 12 лет живете в Швейцарии. Скажите, вы ощущаете себя европейцем (швейцарцем) по стилю жизни?

- Здесь все по размеру. А в России все «на вырост». Здесь будущее известно, как, впрочем, и прошлое, от всего можно застраховаться. А в России будущее, как принявший стопку хирург, может, зарежет, а может, спасет. В Швейцарии не хватает непредсказуемости, в России - стабильности. А стиль жизни зависит не от окружения, а от тебя. Если назвался писателем, у тебя стиль жизни - писать.

- Как вы переживали отрыв от русской языковой стихии? Не было тоски по родной речи?

- «Мертвые души» были написаны в отрыве от языковой стихии. И «Идиот». И тургеневские романы. И поздний Бунин. И весь Набоков. Писатель не тоскует по родной речи. Он создает ее.

- Что происходит в современной швейцарской литературе? Какие писатели задают тон?

- В писательском союзе Швейцарии не одна тысяча членов, и их книги местными издательствами выпускаются исправно. Но авторы уровня Фриша и Дюренматта, наверно, и не могут появляться каждое поколение. Швейцарское литературное поле сейчас стоит под паром, накапливает силы. И еще надо сказать, что поэт в Швейцарии не больше, чем поэт. И писатели, и издатели живут здесь не по законам рыночного беспредела, но в тепличных условиях всевозможных дотаций, стипендий, грантов. Литераторов здесь можно, пожалуй, сравнить с кресть­янами на альпийских выпасах. И в тех и в других по большому счету нет необходимости. Швейцарские крестьянские хозяйства убыточны, и их деятельность более чем на 50% финансируется государственными субсидиями. Литература нужна Швейцарии, как коровы на лугу, для полноты пейзажа.

- Как часто вы бываете в России? И какое впечатление производят на вас Москва, провинциальные города?

- В последние два года приезжаю достаточно часто. Россия сильно меняется в том смысле, что становится еще больше сама собой. То, что казалось навязанными правилами чужой игры, оказалось естественным образом жизни. Все, что унижало человеческое достоинство «при коммунистах», должно было бы исчезнуть после финального свистка высшего судьи. Но с поля не уйти, и игроки продолжают играть на этом русском полюшке-поле сами по себе - по тем же самым правилам, других не знают. Опять сильный имеет право на все, а слабый идет за него голосовать, потому что, как гласит народная мудрость, нельзя плохому царю смерти желать. Внеш­не жизнь сменила кожу. Яркости, красок, товарного изобилия - прямо не березовый ситец, а бразильский карнавал. Но при этом правит всем по-прежнему один неписаный закон, а не тома писаных - джип на уличной зебре имеет преимущество перед дет­ской коляской. И венчает все вездесущий мат, как форма существования русской материи, данной нам в ощущениях. Но все это неважно, потому что важно совсем другое: любимый человек, дом, семья, дети. Это твой остров, на котором ты живешь по-человечески, любовью, не унижая достоинст­ва других, и где не боишься быть униженным. Важно отстоять этот остров, сохранить, согреть. А это очень трудно. И не имеет значения, какое у нас тысячелетие на дворе.

- Понравился ли вам спектакль Евгения Каменьковича «Самое важное» - этюды и импровизации по роману «Венерин волос», поставленный в театре Петра Фоменко?

- Да, понравился. Вообще, я очень люблю театр. В театре и кино я счастливым образом сумел сохранить в себе наивного зрителя. Это именно то, чего мне так не хватает в литературе. Читательскую девственность я потерял уже так давно, что и не помню, когда в последний раз читал просто так, чтобы узнать, что там случилось с героями дальше. Каменькович взял из романа «самое важное» - живое человеческое дыхание. Мужское, женское. И дал этому дыханию плоть. В эту плоть веришь. Особенно женскую. Уж очень актрисы в театре Фоменко хороши. Какое там хороши - прекрасны!

- Как вы представляете своего читателя?

- Вижу перед собой ту женщину на эскалаторе в метро, которая все оглядывалась на меня, а потом сказала: «Вы писатель Михаил Шишкин? Я вас читала. Вы так похожи на свою фотографию!» А если серьезно, когда работал над романом - не представлял себе, что меня будут в России приглашать на выступления и в Москве, и в провинции, что будут тиражи и читатели не только в столицах, но и в местах более чем отдаленных.