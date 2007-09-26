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ЗАГАДОЧНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА XXI ВЕКА

№ 39(73) от 26.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ЗАГАДОЧНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА XXI ВЕКА
Если б снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти, Фото Е. ДУВАНИДИ

 В минувшую субботу в Дагомысе открылся традиционный Фестиваль российской прессы «Вся Россия». Форум собрал более двух тысяч участников из многих государств – не только «рыцарей» пера, микрофона, фото- и видеокамер, но и политиков, ученых, бизнесменов. Инициатором проведения и главным организатором фестиваля с момента его зарождения был и остается Союз журналистов России. Наш сегодняшний собеседник – его председатель Всеволод Богданов.

Реальной журналистики почти не осталось

 – ВСЕВОЛОД Леонидович, если бы не коренные перемены, жили бы мы сегодня под знаком подготовки к празднованию 90-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Что нынче изменилось в нашей журналистике?

 – К сожалению, перемены есть, и не к лучшему. Сегодня в средствах массовой информации реальной журналистики осталось 5, максимум 15%. Больше – в печатных изданиях, меньше – на телевидении. Практически исчезли традиционные для отечественной прессы жанры – публицистика, аналитические материалы, фельетоны, обзоры писем, даже репортажи. Преобладают лишь информация и расширенная информация. Да и то – расширенная информация чаще всего бывает заказным, хорошо оплаченным материалом. Постоянно рождаются издания-однодневки: выполняют конкретный информационно-политический заказ и исчезают. Но это вовсе не значит, что высокая культура нашей журналистики канула в Лету, что у нас нет профессионалов экст­ра-класса или мы теряем свои традиции. Просто на каждом этапе развития общества пресса в силу объективных причин выполняет вполне определенную социальную функцию. Процесс естественный.

 – На смену цензуре политической пришла «цензура кошелька». Что делает Союз журналистов, чтобы на деле защитить свободу слова, отстоять право журналистов на независимость суждений и объективное освещение событий?

 – Я не стал бы драматизировать ситуацию. Цензура в той или иной форме существовала всегда, будь она царской, советской или какой иной. Но у каждого представителя нашей профессии должна быть еще и самоцензура – понимание того, что журналист должен служить не какому-то отдельному человеку или группе людей, пусть даже очень большой, а всему обществу. Если это есть, то работы наших коллег, будь они печатными или эфирными, начинают, что называется, «звенеть» – приобретают широкий резонанс. И примеров тому несть числа.

 Что же касается защиты свободы слова, то здесь мы делаем достаточно много. Начнем с того, что в нашем Союзе есть специальный Комитет по защите свободы слова и прав журналистов, который возглавляет секретарь Союза журналистов России, известный публицист Павел Гутионтов. Еще один секретарь Союза, известный общественный и государственный деятель Михаил Федотов, высококлассный юрист-профессионал, обеспечивает правовую поддержку.

 Но важен и еще один аспект нашей деятельности. Подчас конфликты у журналистов с героями их материалов возникают и по вине самих наших коллег. Причем происходит это прежде всего из-за слабой юридической подготовки, незнания некоторых особенностей законодательства, а иногда и вовсе из-за желания как можно быстрее выдать на-гора «жареные» факты. Вот почему Союз регулярно проводит семинары, мастер-классы, многочисленные конференции по обмену опытом.

Большое Жюри не дремлет

 – ТЕМ не менее в некоторых слоях общества отношение к журналистам, мягко говоря, далеко от идеального. Видимо, это проб­лема не только России. На нынешнем Фестивале российской прессы вы предложили в качестве главной темы выработку «формулы доверия» между прессой и обществом. Что вы вкладываете в это понятие?

 – Мы переживаем такой период, когда в обществе упало доверие не только к журналистам, но и к врачам, представителям власти, к правоохранительным органам. Так что беда эта – общая. Вот почему мы пригласили в Дагомыс не только журналистов, но и многих государственных и общественных деятелей, представителей бизнеса. Именно в таком неформальном общении и будут найдены какие-то новые подходы к установлению общественного согласия.

 Что же касается собственно доверия… Ну возьмите, к примеру, нашего великого соотечественника Владимира Короленко. Это был выдающийся журналист. Читатели верили каждому его слову, потому что он занимал четкую гражданскую позицию, без страха и упрека отстаивал права любого человека, невзирая на его социальное положение, не оглядываясь ни на какую цензуру.

 Вместе с тем мы не проходим и мимо нарушений Кодекса журналистской этики. За его соблюдением следит Большое Жюри. Приведу только два примера. Один – история тележурналиста Сергея Доренко. В результате тщательного рассмотрения некоторых его работ выяснилось, что в эфир выходили материалы явно заказного характера. И при этом порочили честь и достоинство конкретного человека. В результате по рекомендации Большого Жюри журналист от работы был отстранен. Очень жаль, когда безусловно талантливый человек злоупотребляет высоким журналистским статусом. Это никак не добавляет престижа профессии.

 Но есть и другой пример. Когда одна уважаемая газета вошла в конфликт с руковод­ством одного из регионов России, Большое Жюри выяснило, что причиной некорректной публикации была нетщательная проверка фактов. Главный редактор нашел мужест­во признаться в ошибке, было опубликовано официальное извинение. Конфликт улажен, а изданию это только добавило авторитета.

 Кстати, хочу еще отметить, что журналистам предстоит вскоре большая акция по укреплению международного доверия. Через несколько дней большой «десант» наших коллег направляется в Баку. Это уже третья «высадка» в рамках программы «Партнерство во имя будущего». Речь идет о налаживании сотрудничества в Прикаспий­ском регионе. Если все пойдет по плану, нас ждут Иран, Туркменистан, Казахстан, Астрахань, Дагестан. Материалы, опубликованные не только в центральной, но и в региональной прессе, позволят россиянам представить себе четкую картину жизни Каспия – его проблем и достижений.

Состояние души

 – ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство журналистов трудится в региональных средствах массовой информации. В чем вы видите проб­лемы и сложности их профессиональной деятельности, как Союз помогает им?

 – Действительно, основная масса наших коллег работает именно в регионах. И никто лучше них не разбирается в проб­лемах своего района, области, края, республики. Именно они постоянно связаны с читателями, держат руку на пульсе жизни. Вот почему доверие читателей, телезрителей к ним необычайно высоко. Постоянно увеличивается аудитория, вырастают тиражи, объемы вещания. Газеты, телеканалы, радиостанции становятся межрегиональными. Только один пример – Пятый канал Санкт-Петербургского телевидения уже вышел на общероссийский уровень. А начинал-то он как сугубо городской.

 Почему-то принято считать, что нынче главная задача средств массовой информации – вскрывать недостатки. Ничего подобного! В свое время бытовало определение, что «газета есть массовый агитатор, пропагандист и организатор». Так вот, остановлюсь только на последнем слове и приведу пример. В Хабаровске местный журналист Борис Резник организовал так называемые поезда здоровья. Вот уже 15 – подчеркиваю, 15 (!) лет – врачи колесят по Хабаровскому краю, добираются до самых отдаленных населенных пунктов и абсолютно бесплатно оказывают практически все виды медицинской помощи.

 А проблемы? Как у всех. Преж­де всего – низкие заработки. И поэтому только настоящие подвижники трудятся в этой сфере. Главная сложность в профессиональной деятельности – взаимоотношения с местными властями. Их немало, но чаще всего это – ограничение доступа к информации.

 – И все же, несмотря ни на что, журналистика остается профессией романтической и для многих в некотором роде загадочной. Что бы вы посоветовали людям, которые решили вступить на эту непростую стезю?

 – Мы сейчас очень много работаем с факультетом журналистики МГУ. И вот недавно у нас с его деканом Ясенем Засурским состоялась очень интересная встреча – с абитуриентами и слушателями Школы юных журналистов при журфаке. Потрясающе – молодежь стремится в журналистику не ради романтики, а с целью бороться за социальную справедливость, служить обществу. У многих свои, очень интересные взгляды и проекты, и мы, безусловно, будем их поддерживать. Отрадно, что наша будущая смена прекрасно подготовлена технически, ребята отменно владеют всеми современными средствами оргтехники. А посоветовать? Если честно – главное понять: журналист – это не столько профессия, сколько состояние души.

 

Беседовал
Николай ДОМБКОВСКИЙ

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