Лика Кремер – домашняя и телевизионная

С сентября на телеканале «Домашний» выходит полюбившееся многим ток-шоу «Частная жизнь» с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер. О работе и «частной жизни» корреспонденту «АН» рассказывает Лика КРЕМЕР.

– ВАМ нравится канал «До­машний»?

– С самого начала его вещания меня сразу привлекло оформление канала. Стиль Америки 60-х мне очень нравится – люблю такие прически, платья. У меня даже скатерть на кухне в стиле телеканала «Домашний»! Рада, что на «До­машнем» выходит программа «В мире животных». С ней связаны ностальгические детские воспоминания. Очень люблю путешествовать, а потому обязательно задерживаюсь на «Городских путешествиях». Восхищает Марат Ка своей неутомимой энергией и фантазией! Понимаю, что никогда ничего из этого не повторю, но он гипнотизирует своей энергией – оторваться невозможно. Смотрела программу «Модная прививка». Всегда с интересом наблюдаю, как можно что-то или кого-то преобразить.

– Программа о частной жизни перешла на самый семейный канал – «Домашний». А какая вы дома?

– Я довольно долго была скорее путешественником, даже бродягой, почти не привязывалась ни к местам, ни к вещам, была равнодушна к порядку. Но в последнее время стала гораздо более домашней, у меня появился интерес к организации пространства. Я пришла к ощущению, что вокруг себя можно создать свой маленький мир. Я человек талантливый к домашнему хозяйству, но недостаточно терпеливый, чтобы делать это регулярно. Готовка для меня праздник, в том смысле, что это так же редко со мной происходит, как и праздники (смеется).

– Что бы вам хотелось развить в себе?

– Мне нравится изучать людей, и «Частная жизнь» помогает в этом. Перед нами проходят очень разные типажи. Я этим подпитываюсь. Интересна психология искусства – театра, кино. Люблю изучать, на что зритель реагирует – почему в одном месте он плачет, в другом смеется. Давно хочу сделать программу с людьми, которые любят свою работу и при этом не являются представителями шоу-бизнеса. Меня восхищают про­фессионалы, увлеченные своим делом, которые получают от него настоящее удовольствие. Пилот, который ювелирно сажает самолет, акушерка, которая со слезами на глазах принимает тысяча пятьсот какие-то роды.

– Вы начали сниматься в самом раннем детстве…

– Я шучу, что пик моей карьеры случился 25 лет назад. Я попала в компанию замечательных артистов в фильме «Каран­тин».

– Каким образом?

– Я занималась в маленькой музыкальной группе на дому у известного педагога. Он учил дошкольников основам сольфеджио, ритмике. Однажды к нам пришла ассистент режиссера с киностудии им. Горького, которая искала девочку на главную роль. Вероятно, потому, что я выросла в семье, в которой было много свободы, меня взяли, а вовсе не из-за какого-то особенного актерского таланта.

Я попала в компанию Евгении Симоновой, Свет­ланы Немоляевой, Юрия Богатырева, Еле­ны Соловей, Ли­дии Федосеевой-Шук­ши­ной, Павла Кадоч­никова, Татьяны Пель­цер. Я не отдавала себе отчета, что нахожусь рядом с великими актерами, вела себя довольно избалованно и все время требовала то мороженое, то «перерывчик». Режиссер фильма Илья Фрез так устал от меня, что даже по окончании съемок сказал, что больше снимать кино не хочет, так эта девочка его довела.

– Многие говорят, что они, оказавшись с детства на съемочной площадке, заболели кино. Вы стали актрисой потому, что очень хотели света рамп и софитов?

– Я выросла в огромной 5-комнатной квартире, где бабушка собрала всех родственников. Я точно знала, что если мне что-то запретят в одной комнате, то всегда можно пойти в другую. Довольно долго я чувствовала, что я – центр этого мира. Поэтому разницы между съемочной площадкой и собственной квартирой не чувствовалось. Я просто попала в другую среду, где тоже была осью.

– Ток-шоу – это больше журналистское, актерское или что-то пограничное и скорее человеческое, когда что-то через себя пропускаешь?