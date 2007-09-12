Лика Кремер – домашняя и телевизионная
№ 37(71) от 12.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
С сентября на телеканале «Домашний» выходит полюбившееся многим
– ВАМ нравится канал «Домашний»?
– С самого начала его вещания меня сразу привлекло оформление канала. Стиль Америки
– Программа о частной жизни перешла на самый семейный канал – «Домашний». А какая вы дома?
– Я довольно долго была скорее путешественником, даже бродягой, почти не привязывалась ни к местам, ни к вещам, была равнодушна к порядку. Но в последнее время стала гораздо более домашней, у меня появился интерес к организации пространства. Я пришла к ощущению, что вокруг себя можно создать свой маленький мир. Я человек талантливый к домашнему хозяйству, но недостаточно терпеливый, чтобы делать это регулярно. Готовка для меня праздник, в том смысле, что это так же редко со мной происходит, как и праздники (смеется).
– Что бы вам хотелось развить в себе?
– Мне нравится изучать людей, и «Частная жизнь» помогает в этом. Перед нами проходят очень разные типажи. Я этим подпитываюсь. Интересна психология искусства – театра, кино. Люблю изучать, на что зритель реагирует – почему в одном месте он плачет, в другом смеется. Давно хочу сделать программу с людьми, которые любят свою работу и при этом не являются представителями
– Вы начали сниматься в самом раннем детстве…
– Я шучу, что пик моей карьеры случился 25 лет назад. Я попала в компанию замечательных артистов в фильме «Карантин».
– Каким образом?
– Я занималась в маленькой музыкальной группе на дому у известного педагога. Он учил дошкольников основам сольфеджио, ритмике. Однажды к нам пришла ассистент режиссера с киностудии им. Горького, которая искала девочку на главную роль. Вероятно, потому, что я выросла в семье, в которой было много свободы, меня взяли, а вовсе не
Я попала в компанию Евгении Симоновой, Светланы Немоляевой, Юрия Богатырева, Елены Соловей, Лидии
– Многие говорят, что они, оказавшись с детства на съемочной площадке, заболели кино. Вы стали актрисой потому, что очень хотели света рамп и софитов?
– Я выросла в огромной
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– Жизнь не через себя для меня
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