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Украинская власть в ожидании перезагрузки

№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », Андрей ФЕДОРОВ, директор политических программ Совета по внешней и оборонной политике ]

Украинская власть в ожидании перезагрузки

 На Украине 30 сентября – выборы в Верховную Раду. Выборы действительно важные. От их итогов будет зависеть курс страны на многие годы вперед. Кто на них победит, тот останется у власти надолго. Хотя бы потому, что Украина, как когда-то Россия, настолько устала от бесконечных выборов, что с радостью подведет под этой темой черту на несколько лет, занявшись своими внутренними делами.

 ЕСТЬ несколько отличий сегодняшней предвыборной ситуации от того, что творилось несколько лет назад на выборах в Раду и на президентских выборах. Назову только несколько главных.

Майдан умер

 НЕТ шумных шествий с попыткой вытащить на улицы как можно больше народу, чтобы «показать себя». Майданы уходят в прошлое, а главной становится задача каждой из сил создать такой информационный повод, о котором бы говорили на каждом углу (будь то референдум о русском языке либо обещание вернуть вклады граждан, пропавшие с развалом Советского Союза). Украинские политики стали хорошо понимать, что в нынешних условиях жесткого цейтнота слово важнее дела.

 Именно поэтому в ходу черный пиар, причем со стороны всех сил. Политические спекуляции в предвыборной кампании строятся на том, что и как будет происходить после выборов. Обсуждаются по крайней мере пять моделей развития Украины, имеющих одно общее – укрепление собственной государст­венности и экономической самостоятельности. К сожалению, для нас, ни одна из них не предполагает активного участия Украины в новых интеграционных процессах на постсовет­ском пространстве.

 Фактор России остается важным, но отнюдь не главным. И не только потому, что перед этими выборами в Киеве «московских говорящих голов» почти не видно. А потому, что Украина все больше погружается в свои проблемы, которые надо решать вне зависимости от того, есть Россия или нет. Да и украинская бизнес-элита все больше рассчитывает на себя и позиционирует себя как национальная сила (предусмотрительно забывая упомянуть громко о российских партнерах или совладельцах). Один украинский политик прямо сказал мне: «Нам тоже сегодня надо учиться жить после Путина».

Героев все меньше

 КАК и ныне в России, на Украине ясно видны фавориты и аутсайдеры. Последние, как всегда, кричат о своих мифических 15%. Но если в России легко представить, что после 2 декабря «Единая Россия» и «Справедливая Россия» будут добрыми соседями по Думе (набор лозунгов, ведь, в сущности, один и тот же), то на Украине Партия регионов и «оранжевые» будут и дальше идти лоб в лоб. Причина проста – победитель де-факто получает все. Кто останется в оппозиции, тот объективно уже не будет в состоянии снова раскачать лодку.

 И снова как в России – ярких политиков очень и очень мало. Все концентрируется вокруг десяти-двенадцати фигур, а остальные играют фон. При этом одно интересное обстоятельство – в отличие от прошлых лет степень персонального противостояния, на мой взгляд, меньше, чем противостояния партийного. Есть понимание того, что без партии у тебя нет политического будущего – время одиночек-героев с телевизионных экранов окончательно уходит в прошлое и на Украине.

 Меньше, чем на прошлых выборах, стороны пугают друг друга возможным расколом Украины. И это хорошо, потому что такая перспектива ничего хорошего не сулит – в том числе для России. Украина слишком большое и весомое государст­во, чтобы ее раскол можно было бы пережить просто и без последствий.

 Потенциально такая опасность, конечно, существует до сих пор, однако нужно что-то из ряда вон выходящее, чтобы начать экспериментировать судьбами миллионов людей. Не нужно забывать и о внешнем факторе – любые попытки что-то сделать в этом направлении сразу же столкнутся с крайне жесткой реакцией со стороны Запада.

 И еще одно важное обстоятельство – на Украине в отличие от России президент не занимает нейтральную позицию, а активно влияет на происходящие процессы. Можно по-разному относиться к В. Ющенко, но в одном нужно отдать ему должное – он последовательно проводит свою линию именно как политический игрок, не пытаясь играть роль «доброго папы для всех». Его позиция, при всей противоречивости мнений, представляет в конечном счете достаточно весомый фактор.

 Что же касается В. Януковича, то у него, как у любого действующего премьера, положение не самое лучшее. Объективно граждане связывают с правительством и значительное повышение цен на продовольствие, и неразворотливость при решении чрезвычайных ситуаций. Плюс – пост премьера диктует определенную сдержанность – ты не можешь открыто сказать то, что думаешь. Поэтому он делает единственно правильный шаг в нынешней ситуации – за три недели до выборов уходит в отпуск.

Спрос на сало не растет

 ЕСЛИ же попытаться задуматься над итогами выборов на Украине, можно остановиться на трех основных вариантах. При всех различиях общее у них одно – радикальных потрясений не будет. Никто из политиков сегодня не силен настолько, чтобы начать новую программу глубинных преобразований в стране, сопоставимую, например, с той, какую осуществил В. Путин в России за период своего президентства. Как мечтательно сказал один из моих киевских друзей: «Вот если бы в мире спрос на сало был бы на уровне спроса на нефть и газ, то тогда бы мы прозвучали…» Но этого пока не предвидится.

 Вариант первый. Победа «оранжевой» коалиции (с моей точки зрения, весьма вероятная) с достаточно серьезным преимуществом (в том числе и за счет не попавших в Верховную Раду аутсайдеров). Практический итог ясен – Ю. Тимошенко новый премьер, готовый на радикальные шаги в экономической сфере. В том числе и на прямо затрагивающие интересы России. Это – окончательный отказ от СНГ и ускорение интеграции с Европейским союзом при продолжении мягкого флирта с НАТО. Россия в таком случае будет больше разменной картой, нежели главным партнером.

 Вариант второй. Победа, причем достаточно убедительная, Партии регионов и получение вместе с коммунистами большинства мест в Верховной Раде. Сохранение в том или ином виде нынешнего правительства и его курса. Остается главное – продолжение противостояния с президентом, которое будет наиболее существенным фактором нестабильности еще на несколько лет вперед.

 Вариант третий. Победа одной из сторон «на лезвии бритвы». За ней неизбежно последуют политический кризис и обвинения в фальсификации итогов выборов. Здесь, по крайней мере мне, очевидно, что очень важное значение будет играть внешний фактор (но не российский, а западный). То есть легитимизация победы через международное признание. Такой вариант практически гарантирует нестабильность до конца года как минимум.

Что выгодно России?

 ЕСЛИ говорить достаточно цинично, то главное – определенность. Нет для нас ничего хуже, чем Украина в подвешенном состоянии. Любой ясный и конкретный результат выборов объективно вынудит нас проводить собственную последовательную политику, даже политику возможной конфронтации по отдельным вопросам, например, в нефтегазовой сфере.

 Кроме того, стабильность после выборов на Украине будет способствовать и более лучшим отношениям России с Европейским союзом и США. Иной вариант только станет новым поводом к напряженности и обвинениям России в «имперской политике».

 В любом случае ясно одно – после нынешних выборов в Верховную Раду это будет во многом другая Украина. Соответственно, это потребует со стороны России новой политики, которая, думается, все больше будет базироваться на признании собственно украинских реалий, а не на прогнозе о том, кто персонально наш друг или враг. Ведь Украина слишком много значит для нас...

 

 

 

 

 

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