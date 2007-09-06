ПЕТР ВЕЗУЧИЙ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Молодой лауреат премии «Чайка» в номинации «Прорыв» за блестящую роль Эраста Фандорина в РАМТе, актер сериалов «Бедная Настя», «Не родись красивой», «Грехи отцов», «Все смешалось в доме», победитель телешоу «Танцы на льду». В реальной жизни Петр Красилов – парень с отличным чувством юмора и природным даром рассказывать интересные истории.

– ВЫ СЫГРАЛИ главную роль в спектакле «Эраст Фандорин», за которую получили «Чайку». Какие впечатления остались от общения с Акуниным?

– Акунин пришел на первую «читку», ему представили артистов и сказали: «Вот этот человек будет играть Фандорина». Он посмотрел на меня с удивлением, и я подумал, что он очень недоволен выбором режиссера. Акунин – автор, для него Фандорин – почти реальный человек. А когда я прочитал «Азазель», то ясно представлял, как должны выглядеть все герои, кроме Фандорина. В итоге я просто попытался им стать.

– Ваш герой в сериале «Не родись красивой» Роман Малинов­ский – любитель женщин и красивой жизни. Есть ли у вас с ним что-то общее?

– Думаю, что каждый нормальный молодой человек любит и женщин, и красивую жизнь. Но я из небогатой семьи, а Малинов­ский – из состоятельного семейства, по­этому для него надеть костюм от «Армани» – это нормально. Я его не надену, чтобы не стать рабом вещи «не по карману». Помню, на репетиции нового спектакля не оказалось специальной одежды. И я репетировал в своей одежде. В итоге рубашка разорвалась в клочья. А если бы на мне был дорогой костюм, то репетиции прошли бы в размышлениях о том, как бы его не испортить.

– В сериале «Бедная Настя» ваш персонаж, Михаил Репнин – ти­пичный герой того времени – отважный, красивый, благородный, нежный, романтичный. Как вы думаете, каков герой нашего времени?

– В последнее время, когда читаю сценарии, мне все чаще попадаются следующие персонажи: «Молодой человек, пользующийся популярностью у женщин, работающий в крупной компании». Чем же занимается этот счастливчик? Сценаристы частенько не могут ответить на этот вопрос оригинально, по­этому герой практически всегда придумывает рекламные ролики (улыбается). Он может в течение всего фильма ходить, разбрасываясь оригинальными слоганами. Что-нибудь забавное выдал – заработал еще один миллион. Вот такой, к сожалению, герой нашего времени.

– В сериале «Все смешалось в доме» вы играете женщину. Тяжело носить каблуки и накладные ресницы?

– Я играл не женщину, а актера, ее изображавшего. Если бы играл настоящую женщину, было бы интереснее, но сложнее раз в триста. Конечно, каблуки – это издевательство. А уж когда туфли с этими ужасными каблуками на размер меньше – это просто губительно для всего мужского организма. Парик – это пытка. А наведение «боевой раскраски» – это смертоубийство. А смыть несмываемую тушь – это еще страшнее для мужчины! Жена мне специальные средства покупала – в ванной стоял мой личный тюбик для снятия макияжа!

– Ваша жена Ира Шебеко первая познакомилась с вами. А с вашей стороны это была любовь с первого взгляда?

– Думаю, да. Вообще, мне кажется, что любовь бывает только с первого взгляда – просто это не сразу понимаешь. Ходишь годами с человеком по одной улице, общаешься. И в один прекрасный момент, словно взрыв раздается – и понимаешь, что именно этого человека ты любишь.

В случае с Ирой не было такого, что она за мной бегала и говорила: «Посмотри на меня!» Да и я за ней не носился. Просто раз – и произошло. Мистика!