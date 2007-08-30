Буржуй голливудского масштаба

«Слушай, кто этот черноокий и буйнокудрый красавец, который лихо рубится с Вэлом Килмером в фильме «Святой»? – спрашивает меня знакомая, недавно увидевшая эту картину. – Он и у Спилберга в «Терминале» играл… Где Голливуд берет таких сногсшибательных мужчин?» С гордостью отвечаю, что красавец не голливудского, а российского «производства» – Валерий Николаев, единственный «Буржуй», горячо любимый своими соотечественниками. Закончил Школу-студию МХАТ – знаменитый экспериментальный курс Василия Маркова и Олега Табакова. Кроме того, Валерий – балетмейстер, стажировался во Флоридском университете и получил диплом по степу.

– ВЫ – один из немногих российских актеров, снимающихся в голливудских фильмах. Насколько съемочный процесс в Голливуде, атмосфера на площадке, взаимоотношения с актерами отличаются от российского кинопроизводства?

– Мне повезло работать в разных странах, и уверяю вас, что «чемпионом» по разгильдяйству был не российский проект, а американский. Для себя я сделал вывод – важна не национальная принадлежность, не географическая точка, а мотивировка людей, которые собрались делать фильм. Если подобралась творческая команда, то все получится.

– Ваши герои часто совершают поступки в стиле «экшн» – бегают, прыгают, дерутся, стреляют. Вы сами выполняете эти трюки или работают каскадеры?

– Актер должен уметь как можно больше. Но опасную часть работы надо отдавать каскадерам. Иначе под угрозой окажется весь проект. Каскадеры скрупулезно разрабатывают трюки, профессионально выполняют их. Скоро выйдет картина «Медвежья охота». Там группа каскадеров Антона Смекалкина показала трюк, которому в мире нет равных. Каскадеры делали переворот машины, которая взлетает, попадая на разделительный бордюр, переворачивается, бьется о стену тоннеля, влетает в тоннель и разбивается. Было два дубля, две машины и снятый трюк с четырех камер. Ничего подобного в мире не делалось.

– Многие любят вас за сериал «День рождения Буржуя». Но есть и обратная сторона медали – дети в детском саду копируют поведение вашего героя, «играя в сериал». Кто из них вырастет?

– Это серьезный вопрос к тем, кто выпускает на экран «кровавые разборки» или порнографию. И конечно, это выбор каждого актера – идти на такой проект или нет. Если уж я иду, то играю человека запутавшегося, чтобы зрители не повторили его ошибки, разобрались в них. А Буржуй – интересный парень, стойкий, выносливый. Ему удалось пройти через нелегкие испытания и не растерять при этом человеческие качества, не утратить правильное восприятие действительности.

Например, в фильме «Зеркальные войны» я играю летчика, угнавшего самолет. Мне было интересно понять, почему он – «элита» авиации, прошедший боевые действия в горячих точках мира, имевший множество наград, идет на отрицательные поступки? Ведь такие аргументы, как «корысть», «жадность», для него уже давно неактуальны. И я отвечаю на этот вопрос так: человек, столь много увидевший и переживший, в один момент устает от всего, что происходит, и у него возникает мысль о «переустройст­ве» мира на своем уровне. Имея в своих руках такой инструмент, как самолет, он решает поставить под контроль президентский кортеж какой-то страны, чтобы добиться выполнения своего плана, идет на сотрудничество с иностранной разведкой, чтобы получить необходимые ему сведения, ставит под угрозу собственную жизнь и жизнь своих близких. Понятно, что он не прав, но мотив у него серьезный. Такой человек мне интересен.

– Для многих актеров поддержание формы – само собой разумеющееся дело, ведь достаточно часто приходится «оголяться» на экране. Каким образом вы держите себя в тонусе?

– Хожу в спортзал. А специфика тренировок определяется предстоящим проектом. Иногда нужно сбросить лишний вес, «подсушиться», иногда, наоборот, немного добавить того и сего. Все реально, но путем кропотливых занятий, требующих массу времени и сил. Я не верю в разговоры типа «я такой от природы». Тело актера – один из самых выразительных инст­рументов. Если этот инструмент расстроен, то он воспроизводит фальшивые ноты. А они зрителем распознаются сразу.

– В чем, по-вашему, заключается загадочная красота наших женщин?

– Нигде в мире вы не найдете такого потрясающего соответствия внешности и духовности. Наши женщины – потрясающий менталитет, понимание, интуиция, чувство юмора, хулиганистость, нежность, образованность… У нас все уникальное, признанное миром, – и это радует.