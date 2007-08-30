Урок о гармонии

В столице более миллиона школьников. Все эти девчонки и мальчишки, а также их родители наверняка хотели бы задать свой вопрос Ольге ЛАРИОНОВОЙ, главе столичного Департамента образования. Хотя бы отчасти удовлетворить их любопытство взялась Дарья Мартынкина, редактор городского отдела «АН», которая лично пообщалась с Главной московской учительницей.

– Ольга Николаевна! Вы сменили на посту легендарную главу московского Департамента образования – Любовь Кезину, проработавшую на этой должности 21 год. Москвичи почувствуют, что в образовании наступила новая эпоха?

– Я пришла на эту должность не для того, чтобы ломать устои. Сейчас всем задаю вопрос: что хорошего, яркого есть в московском образовании? Хочу найти направления, которым уделялось недостаточно внимания. И прорабатывать их.

– Вы уже определились, какие это будут направления?

– Остро стоит проблема содержания образования. Часто бывает так: на высоком уровне ставятся правильные задачи. Как их реализовать? Ни учителю, ни завучу, ни директору это непонятно. Поэтому важно, чтобы толково работала городская методическая служба, которая раскладывает «по полочкам» абст­рактные задачи.

– Те же проблемы с воспитанием ребят в детсаду. Вроде бы понятно, каких малышей хотим вырастить. А как это сделать – неясно.

– Меня радует то, что дошкольное образование становится другим. Раньше родителям было важно пристроить ребенка в детсад, чтобы там его накормили и «выгуляли». Поэтому больше всего внимания уделялось условиям в учреждении: чтобы было ухоженное здание и побольше территория, чтобы хорошо кормили. Теперь родители стали понимать, что ребенка в детсаду воспитывают, там он познает мир через игру. Родители стали теребить воспитателей, требовать от них большего – и таким образом стимулировать развитие дошкольного образования! Я думаю, скоро «дошкола» выйдет на качественно новый уровень.

– Другая «больная» точка – профессиональное техническое образование. Программу его развития должны были принять на заседании правительства еще в январе…

– Обсуждение этой программы состоится в сентябре. Проф­техобразование должно развиваться только с учетом потребностей городского хозяйства. Городу сейчас очень не хватает квалифицированных рабочих кадров. Мы не хотели предлагать программу, которая «причесала» бы отдельные моменты. Нужен прорыв. Мы собираемся увеличить количество мест в колледжах (для этого нужны новые учебные здания и общежития). Строительство требует капитальных вложений. Обсуждение откладывалось, потому что много времени ушло на поиски компромиссов с городским Департаментом экономической политики.

– Главное, чтобы с новыми зданиями колледжей не получилось, как со школами и детсадаминовостройками. Ре­бя­та не могут нормально заниматься, потому что с потолка сыпется штукатурка, а линолеум идет пузырями.

– Такие проблемы действительно бывают. Городская индуст­рия была не готова к тому, чтобы построить 100 детсадов и 28 школ за год. Департамент образования всегда занимает жесткую позицию и никогда не подпишет акт приемки, пока строители не устранят все недоделки.

– Я подготовила не одну публикацию о том, что в школе нужен урок профессиональной ориентации. Детям после 14 лет необходимо рассказывать, какую профессию выбрать и как не стать жертвой недобросовестных работодателей.

– Согласна, что это нужно. Сейчас проводится один такой урок в год. Ввести занятия по профориентации, как и многие другие нужные предметы, в расписание мы не можем – не позволяют нормы нагрузки. Я считаю, что такую информацию можно давать детям после уроков. Продленка не должна ограничиваться развлечениями по типу «два притопа, три прихлопа». Кстати, в этом году мы все же нашли место в расписании для нового предмета. В 10-м и 11-м классах раз в неделю будет идти урок «Экология Москвы и устойчивое развитие». Дети станут изучать, как жить в современном мире в гармонии с природой.

– Какие еще нововведения ожидают ребят?

– Ученики 72 школ смогут порадоваться капитально отремонтированным зданиям своего «второго дома». В 1042 образовательных учреждениях мы сделали текущий ремонт. Откроются 10 новых школ и 9 детсадов. Ученики 1–6-х классов получат новые «облегченные» учебники, так что вес портфеля уменьшится в три раза. Во всех школах заработают автоматизированные системы противопожарной безопасности. И что особенно приятно, 1 сентября к детям Москвы придут 2 тысячи молодых учителей.

Биографический аргумент

ОЛЬГА Ларионова в начале карьеры работала пионервожатой и учителем математики. Кандидат исторических наук. Отличник народного образования и Почетный работник общего образования. На новую должность она ушла с поста первого зампрефекта Юго-Западного округа Москвы.