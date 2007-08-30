//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

Урок о гармонии

Школьников ждут новые занятия, легкие портфели и интересная продленка

№ 35(69) от 29.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Урок о гармонии

 В столице более миллиона школьников. Все эти девчонки и мальчишки, а также их родители наверняка хотели бы задать свой вопрос Ольге ЛАРИОНОВОЙ, главе столичного Департамента образования. Хотя бы отчасти удовлетворить их любопытство взялась Дарья Мартынкина, редактор городского отдела «АН», которая лично пообщалась с Главной московской учительницей.

 – Ольга Николаевна! Вы сменили на посту легендарную главу московского Департамента образования – Любовь Кезину, проработавшую на этой должности 21 год. Москвичи почувствуют, что в образовании наступила новая эпоха?

 – Я пришла на эту должность не для того, чтобы ломать устои. Сейчас всем задаю вопрос: что хорошего, яркого есть в московском образовании? Хочу найти направления, которым уделялось недостаточно внимания. И прорабатывать их.

 – Вы уже определились, какие это будут направления?

 – Остро стоит проблема содержания образования. Часто бывает так: на высоком уровне ставятся правильные задачи. Как их реализовать? Ни учителю, ни завучу, ни директору это непонятно. Поэтому важно, чтобы толково работала городская методическая служба, которая раскладывает «по полочкам» абст­рактные задачи.

 – Те же проблемы с воспитанием ребят в детсаду. Вроде бы понятно, каких малышей хотим вырастить. А как это сделать – неясно.

 – Меня радует то, что дошкольное образование становится другим. Раньше родителям было важно пристроить ребенка в детсад, чтобы там его накормили и «выгуляли». Поэтому больше всего внимания уделялось условиям в учреждении: чтобы было ухоженное здание и побольше территория, чтобы хорошо кормили. Теперь родители стали понимать, что ребенка в детсаду воспитывают, там он познает мир через игру. Родители стали теребить воспитателей, требовать от них большего – и таким образом стимулировать развитие дошкольного образования! Я думаю, скоро «дошкола» выйдет на качественно новый уровень.

 – Другая «больная» точка – профессиональное техническое образование. Программу его развития должны были принять на заседании правительства еще в январе…

 – Обсуждение этой программы состоится в сентябре. Проф­техобразование должно развиваться только с учетом потребностей городского хозяйства. Городу сейчас очень не хватает квалифицированных рабочих кадров. Мы не хотели предлагать программу, которая «причесала» бы отдельные моменты. Нужен прорыв. Мы собираемся увеличить количество мест в колледжах (для этого нужны новые учебные здания и общежития). Строительство требует капитальных вложений. Обсуждение откладывалось, потому что много времени ушло на поиски компромиссов с городским Департаментом экономической политики.

 – Главное, чтобы с новыми зданиями колледжей не получилось, как со школами и детсадаминовостройками. Ре­бя­та не могут нормально заниматься, потому что с потолка сыпется штукатурка, а линолеум идет пузырями.

 – Такие проблемы действительно бывают. Городская индуст­рия была не готова к тому, чтобы построить 100 детсадов и 28 школ за год. Департамент образования всегда занимает жесткую позицию и никогда не подпишет акт приемки, пока строители не устранят все недоделки.

 – Я подготовила не одну публикацию о том, что в школе нужен урок профессиональной ориентации. Детям после 14 лет необходимо рассказывать, какую профессию выбрать и как не стать жертвой недобросовестных работодателей.

 – Согласна, что это нужно. Сейчас проводится один такой урок в год. Ввести занятия по профориентации, как и многие другие нужные предметы, в расписание мы не можем – не позволяют нормы нагрузки. Я считаю, что такую информацию можно давать детям после уроков. Продленка не должна ограничиваться развлечениями по типу «два притопа, три прихлопа». Кстати, в этом году мы все же нашли место в расписании для нового предмета. В 10-м и 11-м классах раз в неделю будет идти урок «Экология Москвы и устойчивое развитие». Дети станут изучать, как жить в современном мире в гармонии с природой.

 – Какие еще нововведения ожидают ребят?

 – Ученики 72 школ смогут порадоваться капитально отремонтированным зданиям своего «второго дома». В 1042 образовательных учреждениях мы сделали текущий ремонт. Откроются 10 новых школ и 9 детсадов. Ученики 1–6-х классов получат новые «облегченные» учебники, так что вес портфеля уменьшится в три раза. Во всех школах заработают автоматизированные системы противопожарной безопасности. И что особенно приятно, 1 сентября к детям Москвы придут 2 тысячи молодых учителей.

Биографический аргумент

 ОЛЬГА Ларионова в начале карьеры работала пионервожатой и учителем математики. Кандидат исторических наук. Отличник народного образования и Почетный работник общего образования. На новую должность она ушла с поста первого зампрефекта Юго-Западного округа Москвы.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Общество

Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока, назвал "придурками" тех, кто говорил, что этот регион – балласт.

//В мире

Опасные для Белоруссии последствия отказа от интеграции с РФ предсказал аналитик

Опасные для Белоруссии последствия отказа от интеграции с РФ предсказал аналитик

Белоруссию защитит от реализации украинского сценария только полная интеграция с Российской Федерацией. Такую точку зрения в телевизионном эфире высказал политический эксперт Юрий Городненко.

//В мире

Уволенный Зеленским украинский дипломат назвал условие нового Майдана в Киеве

Уволенный Зеленским украинский дипломат назвал условие нового Майдана в Киеве

Украинский дипломат Роман Бессмертный, ранее уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, назвал условие нового Майдана в стране.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Куда вам еще один выходной?

Куда вам еще один выходной?

Когда эта тему только начали обсуждать в Сети, ожидая от аудитории какого-то адекватного отклика, подумалось, что все это шутка, ведь в реальности такого не бывает.

//В мире

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы администрации Киева

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы администрации Киева

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что кабмин направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Летчик-инструктор и майор запаса ВВС Андрей Красноперов отреагировал на крушение учебно-боевого штурмовика Су-25 недалеко от села Чернолесского в Буденновске во время выполнения полёта без боекомплекта. Инцидент произошёл во вторник, 3 сентября.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга. Звезда не стала опровергать информацию о своей болезни.

//Здоровье

Семь способов снизить риск возникновения рака раскрыли эксперты в сфере медицины

Семь способов снизить риск возникновения рака раскрыли эксперты в сфере медицины

Специалисты в области здравоохранения перечислили семь способов снизить вероятность появления в организме злокачественного образования. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на страницах СМИ.

//Происшествия

В Вологодской области во время игры на детской площадке пропала двухлетняя девочка

В Вологодской области во время игры на детской площадке пропала двухлетняя девочка

В среду, 4 сентября, в селе Красное Тарногского района Вологодской области из песочницы на детской площадке пропала 2-летняя девочка. Отмечается, что мать на несколько минут покинула малолетнего ребёнка.

//Новости партнеров

//В мире

В США впервые вводят запрет на имитаторы сигарет

В США впервые вводят запрет на имитаторы сигарет

В штате Мичиган планируют запретить использование ароматизированных электронных сигарет. С такой инициативой выступила губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, пишет The Washington Post.

//Происшествия

В Москве иномарка сбила мать с 5-летним сыном

В Москве иномарка сбила мать с 5-летним сыном

В среду, 4 сентября, на пешеходном переходе на Симферопольском бульваре в Москве автомобиль наехал на женщину с маленьким ребёнком. Известно, что сбитому мальчику 5 лет.

//Новости СМИ2

//В мире

Отец Киркорова обвинил Болгарию в разжигании антироссийских настроений

Отец Киркорова обвинил Болгарию в разжигании антироссийских настроений

Известный певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление МИД Болгарии о том, что не стоит приравнивать борьбу СССР с фашисткой Германией к освобождению Европы. По его мнению, Болгария просто пытается разжечь "огонь против России".

//Армия

ВВС США хотят приобрести пусковые установки, имитирующие С-300

ВВС США хотят приобрести пусковые установки, имитирующие С-300

ВВС США намерены закупить две транспортно-пусковые установки, напоминающие по внешнему виду российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2, для учений на полигоне в штате Юта.

//Жаркое из блогов

У государства денег снова предостаточно

У государства денег снова предостаточно

Прошел год после принятия одного из самых (если не самого) болезненного для людей решения властей последнего времени – повышение пенсионного возраста. Итоги, конечно, подводить рано, лет через десять будет в самый раз. Однако о некоторых важных вещах стоит сказать уже сегодня.

//Политика

Министр труда оценил идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Министр труда оценил идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин на полях Восточного экономического форума прокомментировал переход на четырёхдневную рабочую неделю. По его словам, в ближайшее время вопрос не будет решён.

//В мире

"Прямое президентское правление", - Кличко об увольнении

"Прямое президентское правление", - Кличко об увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на своё увольнение с поста главы Киевской городской госадминистрации. По его мнению, таким решением они пытаются "лишить права людей выбирать власть".

//Общество

Как попасть на работу в спецслужбы?

Как попасть на работу в спецслужбы?

Чаще всего будущих разведчиков ищут уже после первого курса гражданского или военного вуза. Затем три-четыре года внимательно изучают потенциальных кандидатов. Сразу отсеивают тех, кто склонен к излишнему авантюризму, состоял в радикальных молодёжных организациях или религиозных сектах.

//Новости партнеров

//В мире

Моди написал об "эпохальной дружбе" между Индией и Россией

Моди написал об "эпохальной дружбе" между Индией и Россией

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на русском языке, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума на острове Русский "эпохальным событием".

//Армия

К чему готовят солдат России, Узбекистана, Пакистана, Индии и Китая?

К чему готовят солдат России, Узбекистана, Пакистана, Индии и Китая?

16 сентября 2019 года начнутся военные учения Российской Армии "Центр-2019". В этом году в них будут участвовать 128 тыс. человек, более 20 тыс. единиц бронетехники и артиллерии и более 600 самолётов и вертолётов и порядка 20 кораблей.

//Политика

Путин и Моди приняли совместное заявление

Путин и Моди приняли совместное заявление

Президент РФ Владимир Путин и премьер - министр Индии Нарендра Моди после переговоров на острове Русский на полях Восточного экономического форума приняли совместное заявление о сотрудничестве.

//Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце

Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице. Примадонна показала фотографию, которая объясняет её слова.

//Происшествия

Видео: турист выпал из окна, потом упал с крыши, но остался жив

Видео: турист выпал из окна, потом упал с крыши, но остался жив

Во вьетнамском Хошимине турист дважды упал с высоты в течение нескольких минут, но смог выжить. Отмечается, что местные жители просто наблюдали за молодым человеком, не предложив помощь.

//Происшествия

В Новой Зеландии перевернулся автобус с китайскими туристами

В Новой Зеландии перевернулся автобус с китайскими туристами

Автобус с 23 китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии. В результате ДТП некоторые люди погибли и многие получили ранения. Об этом сообщило посольство КНР в Новой Зеландии.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии
2

Терапевт перечислила бесполезные анализы, на которые не стоит тратить деньги
3

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
4

Супруги актеры Анна Легчилова и Игорь Бочкин стали показывать фото своего маленького сына
5

Не воевали - не победили

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры