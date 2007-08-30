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Духовный стоматолог

Кто боится Виктора Ерофеева?

№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Духовный стоматолог

 Для одних он конъюнктурщик, который продался Западу, для других – талантливый писатель, источник избавления от комплексов. А для зрителей канала «Культура» – бессменный ведущий «Апокрифа». Казалось бы, передача умна, что говорится, «не для всех», однако Виктору Ерофееву удалось завоевать и массовую аудиторию. Секрет такого успеха телеведущий объясняет тем, что герои говорят на понятном всем языке и обсуждают интересующие всех темы.

 – ДЛЯ ЧЕГО писателю быть телеведущим?

  – Писатель живет в герметичном мире: компьютер или бумага с ручкой. А как ведущий «Апокрифа» я общаюсь с самыми разными людьми, с кем захочу. Это невероятно расширяет горизонт.

 – Ваша передача ориентируется лишь на интеллигенцию?

 – С тех пор как я стал вести программу, меня начали узнавать продавцы в магазинах, таксисты, а это совсем не интеллектуальная аудитория. Я называю «Апокриф» «духовной стоматологией». Выслушав исповедь наших героев, зрители задумаются: что их сделало такими, каковы они есть, что мешает им жить?

 – Что означает слово «апокриф»?

 – Апокриф – это сокровенное знание, которое человек приберегает для себя и которым дорожит. Мы понимаем это слово в обоих значениях. И как «сокровенное знание», и как «неканонический взгляд». В нашей передаче мы пытаемся поделиться тем самым сокровенным знанием о культуре, жизни, которое есть у каждого ее участника, и эти знания могут расходиться с общепринятыми установками.

 – Какова цель ваших дискуссий?

 – Мы не ставим перед собой цель развить полемику. Мы хотим просто выдавить из каждого участника как можно больше интеллектуального сока. Обсудить, что такое предательство, зависть, одиночество…

 – Вы принципиально не приглашаете людей с разными позициями, чтобы они поспорили?

 – Мы не сталкиваем людей специально – передача получается комфортная. Гость на этой программе очень сильно обнажается, потому что говорит о себе, о своих жизненных ценностях, а не о своей профессии. Когда человек раскрывается, видно то, что он и не хотел бы показывать. Поэтому некоторые люди не идут на передачу, боятся. К примеру, Пелевина у нас не было.

 – Вы – ведущий программы, но собственное мнение предпочитаете держать при себе. Почему?

 – Я подумал, что не стоит раскрываться. Знаете, когда ведешь литературный вечер и говоришь: «Сначала выступит Лимонов, потом Сорокин, а потом я вам прочитаю свои рассказы». И всегда, когда сам читаешь, – не то получается.

 – Как вы учились быть телеведущим?

 – Лет 10 назад я был косноязычным человеком. Писатели вообще косноязычные люди. К тому же я не умел держаться перед камерой, не знал, как правильно себя вести… Я всему учился на практике. Когда ты сидишь в студии и понимаешь, что если не будешь хорошо говорить, если у тебя не будет достаточного темпа, если не сможешь владеть ситуацией, то твоя работа ничего не стоит. Вот тогда и начинаешь ломать себя... Ведь как Толстой учил плавать? Просто брал за шкирку и бросал в воду! Все приходит с опытом.

 – Вы где-то утверждали, что любая книга может быть опасна. Для кого опасны ваши книги?

 – Культура опасна, как прививка, реакция на которую заранее неизвестна. Когда ты читаешь «Анну Каренину», где речь идет о женской измене, то ты как бы получаешь прививку, понимаешь, что изменять – это значит иметь большую голов­ную боль. Книга втягивает тебя в диалог, и ты превращаешься в человека. А бывает, кто-то читает Ницше и думает: «Я тоже буду сверхчеловеком, буду на всех плевать, стану циником!» И это не потому, что он понял, что Ницше имел в виду, а от того, что неправильно его прочитал. Если говорить о моих книгах, то это прививка от серьезных болезней. Их лучше всего читают люди незакомплексованные. Те же, кто переполнен комплексами, видят в них бесконечный повод для обид.

 – Париж и Францию вы называете вторым домом. Вот и рожать ваша жена поехала в Париж…

 – Мы подумали, что родиться в Париже – это высокая планка для жизни.

 – С супругой Женей вы познакомились на съемках. Ей было 18, вам 52…

 – Мы познакомились в клубе «Китайский летчик». Женя как фотограф снимала музыкальную группу, а я пришел на съемки «Апокрифа». Это судьба. Она свела нас в том месте, и все как-то само собой случилось. Сколько у меня таких знакомств было, и ничего не происходило… Сейчас очень много знаменитых мужчин женятся на девушках намного себя моложе. Они хотят, чтобы рядом была молодая красивая женщина, чтобы на них обращали внимание. Но у нас все не так, мы много общаемся, разговариваем, нам интересно друг с другом. Женя для меня не девушка для выхода в свет.

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