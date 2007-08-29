ТАК КАК ПРАВИЛЬНО: «ЛОЖИТЬ» ИЛИ «КЛАСТЬ»?

Упорядочить орфографию пытался еще Петр I. А уж как поиграли с языком в кошЪки-мышЬки в 18-м году… Язык наш не раз проходил трудные этапы. Правда, в последнее время лингвисты говорят о том, что он входит в полосу стабильности. Когда мы говорим «живая речь», то понимать это надо буквально. В слове, как в капельке крови, содержится информация о его истории.

Да и продолжительность жизни слов далеко не одинакова. Одни, подобно мелким грызунам, живут до трех лет, зато другие, как пирамиды, – веками. Наша жизненная энергия напрямую связана с нашей речью. Если в ней отсутствуют «кастрированные» фразы, значит, вы сильный человек.

На вопросы газеты отвечает ректор Государст­венного института русского языка им. А.С. Пушкина, профессор, доктор педагогических и филологических наук Юрий ПРОХОРОВ.

– ЮРИЙ Евгеньевич, сколько осталось людей, которые говорят на правильном русском языке?

– Достаточно, ведь люди говорят на своем родном языке. Есть, конечно, традиционные речевые ошибки, свойственные спонтанному общению. Но утверждать, что определенная группа людей говорит правильно, а все остальные нет, было бы неверно.

– Назовите типичные грамматические ошибки в нашей речи. Научимся мы когда-нибудь правильно ставить ударение?

– Традиционная речевая ошибка – звОнит (ударение на о). Я уж не говорю о такой притче во языцех, как класть и ложить. Конечно, в спонтанной речи неизбежно возникают нарушения, но есть правила, которые надо просто запомнить. Нет в русском языке слова «звОнит». С другой стороны, ударения в нашем языке очень мобильны. Когда-то меня учили, что надо говорить феномЕн, потом фенОмен, а сейчас все чаще снова используют слово «феномЕн». Такие «ударные» движения происходят постоянно. Просто иногда мы относимся к этому пуритански. В конце концов, и твОрог, и творОг имеют право на существование.

– Какие еще орфографические ловушки нас подстерегают?

– За последние полвека русский язык, конечно, изменился, в нем появились новые заимст­вованные слова, которые иногда нарушают правила орфографии и пунктуации, утвержденные еще в 1956 году. Например, одно иноязычное слово пишется через черточку, а другое – раздель­но. Если кока-кола пишется через дефис, то почему аналогичные исконно русские слова пишутся и раздельно, и слитно: пятитонка, видеомагнитофон – но мини-трактор? Идея изменения правил русского правописания была связана именно с этой унификацией. Правда, с легкой руки одного не очень компетентного журналиста это было названо реформой русского языка.

– Если правописание упростить, станет ли грамотных людей больше?

– Их будет столько же. В других языках можно варьировать словами, а наша система правописания гораздо строже. Мы ведь неслучайно постоянно пытаемся написать какое-то слово по-другому. Слово корова, например, пишется через «о», может быть, потому что животное дает молоко? Так сложилось исторически, а могло бы сложиться по-другому, и тогда писали бы «карова». Все упрощения, которые рекомендуют сейчас специалисты, связаны исключительно с реальной жизнью. В 20-е годы мой дедушка писал «добраго», и это было правильно, а в 50-е уже выглядело смешно и неграмотно, по нормам нужно писать «доброго».

– Много ли сейчас сторонников приближения орфографии к реальному произношению?

– Эта проблема на устах у всех лингвистов, но разрешить ее непросто. Если вдруг мы решим, что «корова» пишется через «а», то в обозримом будущем придется переиздать не только орфографические словари, но и учебники по арифметике и всю прочую литературу. Задача фантастическая, за которую никто, конечно, не возьмется.

– Как бы вы оценили состояние нашего языка сегодня?

– Известно, что язык сохраняет трансляцию на предыдущую культуру, поэтому ничто не мешает нам читать Пушкина или авторов более ранних периодов. Но с другой стороны, какова жизнь, таков и язык. Александр Сергеевич писал языком, который соответствовал размеренной жизни в 19-м столетии. Путешествуя сутками в санях из Петербурга в Москву, у него было время на размышление, чему он и предавался с упоением. Сегодня, когда нужно срочно отправить сообщение на мобильник, мы, естественно, пользуемся более лаконичным языком.

– Всегда ли оправданно применение иноязычных неологизмов, которые имеют нормальные русские синонимы?

– Не всегда, но мы каждый день приспосабливаем свой язык к стремительно изменяющейся жизни. Возьмем хотя бы слово «офшор». Мы заимст­вовали не само слово, а то экономическое явление, которое за ним стоит. Заимствовали и «дилера», и «маклера». Все эти понятия можно перевести на русский язык, но именно в этот момент может произойти курь­ез: меня спросят, являюсь ли я дилером, и когда я стану по-русски объяснять, кто я, меня могут не понять. Существует, конечно, и определенная мода. В свое время Пушкин явно мог сказать что-то по-русски, но заменял это слово французским. Все письма Александра Серге­евича к Наталье Николаевне Гончаровой, согласно этикету того времени, написаны по-французски. Послания Гончаровой Пушкину, напротив, написаны по-русски. Но если вы прочтете их, то с удивлением обнаружите бессмысленные заимствования и скверный синтаксис, «смесь французского с нижегородским». Пушкин пишет: «Не сердись, женка; дай слово сказать. Велосифер, по-русски поспешный дилижанс, несмотря на плеоназм, поспешал, как черепаха, а иногда даже как рак. В сутки случилось мне сделать три станции. Лошади расковывались и – неслыханное дело! – их подковывали по дороге. 10 лет езжу я по большим дорогам, отроду не видывал ничего подобного… Теперь послушай, с кем я путешествовал, с кем провел я пять дней и пять ночей. То-то будет мне гонка! С пятью немецкими акт­рисами, в желтых кацавейках и черных вуалях. Каково? Ей-богу, душа моя, не я с ними кокетничал, они со мной амурились в надежде на лишний билет…»

– Какими орфографическими словарями вы бы посоветовали сейчас пользоваться?

– Новые орфографические словари выходят постоянно. Это коммерческие издания, поэтому их появление никто не отслеживает. Два года назад Ин­ститутом русского языка им. В.В. Виноградова был издан Большой орфографический словарь русского языка под редакцией В.В. Лопатина, на нем базируются сейчас все остальные словари. Это самый фундаментальный справочник из всех, которые сейчас существуют. Школьники могут теперь пользоваться учебным орфо­графическим словарем, который был разработан на его основе.

Илона АНДРИЕВСКАЯ

Кстати

У КАЖДОЙ социальной группы – свой диалект, но ничего опасного в этом нет. Другое дело, что в России не раз возникали ситуации, когда одна социальная группа переставала понимать язык другой социальной группы. Но к языку как таковому это не имеет никакого отношения.

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Не пора ли смягчить правила русского языка и позволить людям писать и говорить так как они привыкли:

«кАрова», «лОжить», «щас», «чево», «щастье» и т.п.?

Спросили мы граждан России

- Зависит от жанра. В записке приятелю или там еще какие поэтические вольности - запросто. Но в официальный оборот это выпускать нельзя. По письму заранее можно определить грамотного человека и решить, стоит ли с ним иметь дело.

Инна Рохлина, 37 лет, кадровичка, Вологда:

- По роду работы частенько сталкиваюсь с так называемым канцеляритом. Тоже русский язык, но уж больно заковыристый. Привыкла. Но и здесь уже вылезает - то же «заявление от Иванова», хотя правильно «заявление Иванова». Но теперь это уже никого не удивляет, даже наоборот - могут заставить переписывать заявление, если предлог «от» пропустишь.

Михаил Полянский, 32 года, физик, Нижний Новгород:

- Ну давайте тогда школьный предмет «Русский язык» вообще уберем. После таких нововведений это станет самым логичным шагом: чу-щу пиши с «ю», запятые ставь где хошь - чего стесняться?

Людмила, домохозяйка, 28 лет, Казань:

- Давно пора! Обратите внимание на белорусский язык: у них письменная речь полностью дублирует устную. Как слышится, так и пишется. И писать неграмотно на белорусском практически невозможно.

Евгений Лезов, 51 год, Тверь:

- Не о том беспокоитесь! В наступление идут средствА и договорА, чтобы облЕгчить жизнь дОцентам с пОрфелями! Меня, например, бесит объявление в общественном транспорте: «Продажа билетов осуществляется водителем», как будто нель­зя сказать по-русски: «Билеты продает водитель». Но по сравнению с советским кличем «Оплачивайте за проезд!» это все сущие пустяки.

Сергей Николов, 35 лет, заместитель начальника шахты, Якутия:

- Язык - это такое же наследие, как и искусство, живопись, архитектура. Хреначить корявым «албанским» - это все равно что красить памятники в кислотные цвета. Вроде и памятник на месте, а все равно - изврат. Или гуашью реставрировать картины. Или ручкой рисовать на полях фолиантов. Итак у нас ни хрена не осталось, так давайте еще и язык извернем.