//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

Про «Марию Целесту», ториевый патент и профессора Острецова

«Аргументы неделi» подводят итог работы отдела расследований: что изменилось после публикаций?

№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

 «Ториевая бомба» российского Эдисона» (8 мая), «Плавучие АЭС: «хромая утка» Росатома» (28 июня), «Ядерные погремушки Росатома» (12 июля), «На атомные станции поставляются фальшивые детали» (2 августа), «Приключения тихоходной Арабели» (16 августа) – так называются публикации, на которые, как мы и ожидали, пришло немало откликов. И не только из самых удаленных уголков России, но и из США, Германии, Норвегии, Чехии. Отклики пришли и из официальных ведомств, в частности из постоянно критикуемого нами Федерального агентства по атомной энергии (Росатома).

 

 

 ПЕРВОЕ. После публикации материала «Ториевая бомба» российского Эдисона», в которой мы рассказывали о том, как новосибирский физик Лев Максимов изобрел экологически чистые подземные АЭС, в жизни Льва Николаевича произошли значимые события. Известный ученый получил предложение от руководства Сибирского отделения Петровской академии наук стать академиком этого известного учреждения.

 ВТОРОЕ. Недавно Лев Максимов получил уведомление из Германии о том, что его подземные АЭС признаны весомым изобретением и тезисы его доклада представлены на рассмотрение в комиссию ЕС по энергетике. Выходит, в России не нужны экологически чистые АЭС?

 – В Росатоме принято решение не давать никаких комментариев по этому поводу, – признался Лев Николаевич. – И когда материал о ториевых АЭС появился на страницах «Аргументов неделi», команда осталось той же: никаких комментариев!

 ТРЕТЬЕ. Но вот комментариев по критическому материалу «Плавучие АЭС: «хромая утка» Росатома» оказалось немало. В редакцию пришли десятки откликов. В Росатоме прошло заседание научно-технического совета, на котором обсуждался вопрос изменения проекта плавучей АЭС.

 – В проектную документацию будут внесены существенные изменения, – поделился с «АН» источник в Росатоме, – они коснутся расширенной зоны реактора с высокообогащенным ураном. Она будет уменьшена: для реакторов КЛТ-40, которыми оснащается плавучая АЭС, будет заново проектироваться активная зона на меньшее обогащение топлива. Но и кадровая проблема атомщиков волнует. Похоже, что со временем все плавучие АЭС – если их построят – будут носить имя легендарной бригантины «Марии Целесты», которая бороздила моря-океаны без экипажа…

 ЧЕТВЕРТОЕ. О том, что происходит на Калининской АЭС в г. Удомле мы рассказывали в материале «На атомные станции поставляются фальшивые детали». Напомним, что сотрудники станции забили тревогу после того, как на АЭС привезли эрзац-выключатели. Как нам сообщили из Удомли, в настоящее время открыто уголовное дело под №34081. Его ведет старший следователь следственной группы МВД России, подполковник юстиции О. Максимова.

 Остается надеяться, что на АЭС будут отгружаться только качественные детали: все-таки атомная станция – это не банно-прачечный комбинат.

 ПЯТОЕ. Очень невеселая новость: после публикации материала «Приключения тихоходной Арабели», в котором д.т.н. Игорь Острецов подверг резкой критике политику Росатома, вышел приказ об увольнении профессора Острецова. Во ВНИИ атомного машиностроения Игорь Острецов проработал 27 лет. Напомним, ранее из ВНИИАМ «попросили» академика Филиппова. Кто же будет работать на атомных объектах? Неужели официанты, которых господин Кириенко привез с собой из Нижнего Новгорода?

 Уважаемый читатель! Ждем новых писем и сигналов с мест.

 Для простоты общения можно отправлять письмо сразу на электронный адрес журналиста: popova@argumenti.ru

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам за призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов. Про Синичью «пятерочку» размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ.

//В мире

Киевский юрист определила подходящий момент для присоединения Украины к России

Киевский юрист определила подходящий момент для присоединения Украины к России

Украина в ее современном состоянии может выжить только благодаря полноценному вмешательству со стороны России. Такое мнение высказала некоторое время назад киевский юрист и общественный деятель Татьяна Монтян.

//В мире

Уволенный Зеленским украинский дипломат назвал условие нового Майдана в Киеве

Уволенный Зеленским украинский дипломат назвал условие нового Майдана в Киеве

Украинский дипломат Роман Бессмертный, ранее уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, назвал условие нового Майдана в стране.

//новости партнеров

//В мире

Пять предполагаемых причин начала Третьей мировой войны обнародовали ученые

Пять предполагаемых причин начала Третьей мировой войны обнародовали ученые

Ученые назвали причины, из-за которых может разгореться Третья мировая война. Об этом проинформировали СМИ. В список, озвученный специалистами, в частности, попали перенаселение Земли и изменения климата.

//Жаркое из блогов

Один процент населения Беслана

Один процент населения Беслана

Не будет сильным преувеличением сказать, что на этот текст у меня ушло 15 лет. За это время я написала много разных слов, первые из которых разбросаны по тетрадям, а самые новые – уже по разным приложениям. Удивительная сила слов помогала каждый раз вдохнуть и выдохнуть, но все эти слова оставались при мне.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Националисты из украинского «Азова» уничтожили военных ДНР в бою под Горловкой

Националисты из украинского «Азова» уничтожили военных ДНР в бою под Горловкой

Националисты из украинского полка «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация) уничтожили двух военных ДНР в бою под Горловкой. Об этом сообщили в Народной милиции непризнанной республики.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга. Звезда не стала опровергать информацию о своей болезни.

//Здоровье

Верный и экономичный способ избежать ранней смерти подсказали врачи-кардиологи

Верный и экономичный способ избежать ранней смерти подсказали врачи-кардиологи

Зарубежные врачи-кардиологи рассказали о том, как избежать преждевременной смерти. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока, назвал "придурками" тех, кто говорил, что этот регион – балласт.

//Новости партнеров

//Общество

Загадочное озеро нашли российские ученые с помощью интернет-карты

Загадочное озеро нашли российские ученые с помощью интернет-карты

Новосибирские ученые нашли загадочное озеро в соседнем Алтайском крае. Водоем находится в шести километрах от деревни Столбово. Изначально неизвестный объект специалисты разглядели с помощью Google Maps.

//В мире

Украину предостерегли по поводу концентрации власти у одного человека

Украину предостерегли по поводу концентрации власти у одного человека

Неправительственная международная организация Transparency International предостерегла Украину, обратив внимание на то, что большая часть власти в стране оказалась в руках одного человека.

//Новости СМИ2

//В мире

Британская принцесса Шарлотта идет в школу и меняет фамилию

Британская принцесса Шарлотта идет в школу и меняет фамилию

В этом году британская принцесса Шарлотта пойдет в подготовительный класс школы. Согласно последним данным, девочке на время учебы изменят фамилию, которую она носит сейчас – Маунтбаттен-Виндзор.

//Экономика

Очаговое сельское хозяйство России приводит к деградации отрасли

Очаговое сельское хозяйство России приводит к деградации отрасли

Власти России так и не приступили к организации сельского хозяйства через развитие сельских территорий, основанного на развитии крестьянства как подлинного хозяйствования на землях России. Повсеместное увлечение наших премьеров, вице-премьеров и министров созданием и продвижением мегаагрохолдингов и латифундий – это демонстрация «понтов» с миллиардными убытками за счёт бюджета.

//Наука

Солнце впало в "спячку". Каких ждать последствий?

Солнце впало в "спячку". Каких ждать последствий?

В лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН сообщили, что на протяжении минувшего лета на Солнце не случилось ни одной вспышки, которая бы оказала воздействие на Землю. Последний заметный всплеск был зафиксирован в середине мая.

//Экономика

Власти Украины заявили о готовности принять участие в переговорах по газу

Власти Украины заявили о готовности принять участие в переговорах по газу

Новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в среду, 4 сентября, заявил, что страна готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и ЕК.

//Жаркое из блогов

Роспотребнадзор предупреждал...

Роспотребнадзор предупреждал...

После взрыва в аэропорту Домодедово в январе 2011 года в России началась общественная истерия и масштабная компания по широкому внедрению досмотровых рамок на транспорте и в торговых центрах.

//В мире

Посол США в Мексике спровоцировал скандал, раскритиковав художницу Фриду Кало

Посол США в Мексике спровоцировал скандал, раскритиковав художницу Фриду Кало

Новый посол США в Мексике Кристофер Ландау спровоцировал скандал и бурные обсуждения в социальных сетях, раскритиковав всемирно известную мексиканскую художницу Фриду Кало за поддержку марксизма.

//Новости партнеров

//В мире

Европейские раввины назвали двуличными лидеров Евросоюза

Европейские раввины назвали двуличными лидеров Евросоюза

Лидер Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт заявил, что европейские лидеры хоть и говорят, что рады принимать на своей земле евреев, но при этом всячески ограничивают их религиозные права.

//Шоу-бизнес

Американская модель рассказала о балансе в еде и страсти к пицце

Американская модель рассказала о балансе в еде и страсти к пицце

Американская модель и бывшая солистка группы Pussycat Dolls Эшли Робертс рассказала, что в погоне за идеальной фигурой не отказывает себе в любимой еде и раз в неделю ест пиццу.

//В мире

В Китае назвали "травлей" действия США в отношении Москвы и Пекина

В Китае назвали "травлей" действия США в отношении Москвы и Пекина

Зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся в среду, 4 сентября, назвал политику Соединенных Штатов Америки в отношении России, Китая и некоторых других стран "травлей".

//Общество

Россия получила очередной «привет» от «братушек»

Россия получила очередной «привет» от «братушек»

«Ножом в спину» заявление МИД Болгарии никак не назовёшь, так – нечто вроде кнопки на стуле. Но тем не менее. Суть в том, что воспользовавшись моментом (выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма) внешнеполитическое ведомство так и несостоявшейся 16-й союзной республики сочло необходимым сделать заявление.

//Происшествия

Обнаружены тела двух пилотов разбившегося Су-25

Обнаружены тела двух пилотов разбившегося Су-25

В Ставропольском крае обнаружили тела двух пилотов, погибших при крушении учебно-боевого штурмовика Су-25, рассказали представитель региональных экстренных служб.

//В мире

Стало известно, когда С-400 будут полностью готовы к эксплуатации в Турции

Стало известно, когда С-400 будут полностью готовы к эксплуатации в Турции

В среду, 4 сентября, стало известно, когда зенитные ракетные системы С-400 будут полностью готовы к эксплуатации в Турции. Информацию об этом предоставил глава секретариата Оборонпрома республики.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии
2

Терапевт перечислила бесполезные анализы, на которые не стоит тратить деньги
3

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
4

Супруги актеры Анна Легчилова и Игорь Бочкин стали показывать фото своего маленького сына
5

Не воевали - не победили

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры