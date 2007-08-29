Про «Марию Целесту», ториевый патент и профессора Острецова

«Ториевая бомба» российского Эдисона» (8 мая), «Плавучие АЭС: «хромая утка» Росатома» (28 июня), «Ядерные погремушки Росатома» (12 июля), «На атомные станции поставляются фальшивые детали» (2 августа), «Приключения тихоходной Арабели» (16 августа) – так называются публикации, на которые, как мы и ожидали, пришло немало откликов. И не только из самых удаленных уголков России, но и из США, Германии, Норвегии, Чехии. Отклики пришли и из официальных ведомств, в частности из постоянно критикуемого нами Федерального агентства по атомной энергии (Росатома).

ПЕРВОЕ. После публикации материала «Ториевая бомба» российского Эдисона», в которой мы рассказывали о том, как новосибирский физик Лев Максимов изобрел экологически чистые подземные АЭС, в жизни Льва Николаевича произошли значимые события. Известный ученый получил предложение от руководства Сибирского отделения Петровской академии наук стать академиком этого известного учреждения.

ВТОРОЕ. Недавно Лев Максимов получил уведомление из Германии о том, что его подземные АЭС признаны весомым изобретением и тезисы его доклада представлены на рассмотрение в комиссию ЕС по энергетике. Выходит, в России не нужны экологически чистые АЭС?

– В Росатоме принято решение не давать никаких комментариев по этому поводу, – признался Лев Николаевич. – И когда материал о ториевых АЭС появился на страницах «Аргументов неделi», команда осталось той же: никаких комментариев!

ТРЕТЬЕ. Но вот комментариев по критическому материалу «Плавучие АЭС: «хромая утка» Росатома» оказалось немало. В редакцию пришли десятки откликов. В Росатоме прошло заседание научно-технического совета, на котором обсуждался вопрос изменения проекта плавучей АЭС.

– В проектную документацию будут внесены существенные изменения, – поделился с «АН» источник в Росатоме, – они коснутся расширенной зоны реактора с высокообогащенным ураном. Она будет уменьшена: для реакторов КЛТ-40, которыми оснащается плавучая АЭС, будет заново проектироваться активная зона на меньшее обогащение топлива. Но и кадровая проблема атомщиков волнует. Похоже, что со временем все плавучие АЭС – если их построят – будут носить имя легендарной бригантины «Марии Целесты», которая бороздила моря-океаны без экипажа…

ЧЕТВЕРТОЕ. О том, что происходит на Калининской АЭС в г. Удомле мы рассказывали в материале «На атомные станции поставляются фальшивые детали». Напомним, что сотрудники станции забили тревогу после того, как на АЭС привезли эрзац-выключатели. Как нам сообщили из Удомли, в настоящее время открыто уголовное дело под №34081. Его ведет старший следователь следственной группы МВД России, подполковник юстиции О. Максимова.

Остается надеяться, что на АЭС будут отгружаться только качественные детали: все-таки атомная станция – это не банно-прачечный комбинат.

ПЯТОЕ. Очень невеселая новость: после публикации материала «Приключения тихоходной Арабели», в котором д.т.н. Игорь Острецов подверг резкой критике политику Росатома, вышел приказ об увольнении профессора Острецова. Во ВНИИ атомного машиностроения Игорь Острецов проработал 27 лет. Напомним, ранее из ВНИИАМ «попросили» академика Филиппова. Кто же будет работать на атомных объектах? Неужели официанты, которых господин Кириенко привез с собой из Нижнего Новгорода?

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