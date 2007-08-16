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«Мы ориентируемся на мужскую аудиторию»

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Беседовала Елена ОЛЬШАНСКАЯ  ]

«Мы ориентируемся на мужскую аудиторию»

 Убедиться в том, что качество телевизионного канала зависит в первую очередь от содержания и оригинальности, можно на примере РЕН ТВ. Определение «дециметровый» не мешает ему быть в числе лидеров российского телевещания. О том, что ждет поклонников этого канала в новом сезоне, рассказывает руководитель пресс-службы РЕН ТВ Антон НАЗАРОВ.

 – Антон, на кого в большей степени ориентирован канал РЕН ТВ?

 – На мужскую аудиторию от 25 до 54 лет. Это основа стратегии развития, принятой на РЕН ТВ в начале этого года. И все наши внешние обновления, планирование наполнения канала происходят в русле этой стратегии. Вот на прошлой неделе мы обновили свое эфирное оформление: логотип канала и межпрограммные заставки. А осенью представим наш новый сезон.

 – Как будет строиться ваша программная политика в этом сезоне?

 – Канал максимально поработал над интересным и разнообразным наполнением эфира в прайм-тайм и в будни, и в выходные дни. В будни, в 18.00 останется передача «Званый ужин», в 19.00 в эфире пойдет новая автомобильная программа «Нарушители порядка», в которой будет использоваться не только зарубежный, но и российский контент. После новостей «24» на РЕН ТВ – ставший уже традиционным мужской сериал.

 – Будут премьеры в этой категории?

 – Да, осенью начнется абсолютно новая история под названием «Морская душа», которую для нас снимает продюсерский центр «Леан-М». Это сериал о представителях одной из самых романтических профессий – моряках. Три молодых парня, недавно отслуживших в ВМФ, по контракту попадают на уникальный корабль, работающий по спецзаданиям во всех водах и всех широтах. Они становятся «морскими спасателями». У каждого из героев за спиной – своя история.

 – Как с продолжением «Сол­дат»?

 – Будет! В 21.00 – новые серии «Солдат», тринадцатый сезон. У этого проекта есть своя уникальная аудитория, свои фанаты. После сериалов, в 22.00 – время наших документальных проектов, а точнее, «Супер-историй» – детективных, секретных, чрезвычайных, фантастических, в общем, очень захватывающих. А вот «Частные истории» Оксаны Барковской, которые до сих пор выходили по понедельникам, поменяются местами с одной из самых серьезных программ на российском телевидении – «Громкое дело» и будут выходить по пятницам.

 – А «Вечер с Тиграном Кео­саяном» останется?

 – Обязательно. У этой передачи очень неплохие показатели по итогам четырех месяцев эфира. Ее американские аналоги – Late Show с Дэвидом Леттерманом (CBS) и Tonight Show с Джеем Лено (NBC) – шли к зрителю намного дольше и сейчас являются теми программами, без которых сложно представить американ­ское телевидение.

 – Какие еще информационно-аналитические программы будут идти на РЕН ТВ в новом сезоне?

 – В этом сегменте мы скорее консерваторы, поэтому в эфире сохранятся все основные программы: легендарная «Военная тайна» с Игорем Прокопенко, которая на РЕН ТВ идет уже 9 лет; не менее уникальная «Неделя с Марианной Максимовской», а также качест­венные и независимые новости «24». Кроме того, в новом сезоне у нас будет выходить новая программа о скандалах, слухах, расследованиях. Это будут совершенно эксклюзивные истории, которые наши журналисты будут подавать в увлекательной сюжетной форме. Кроме того, линейку дополнит обзор прессы, который будет называться «Актуальное чтиво» и запланирован к выходу с понедельника по четверг.

 – Субботний и воскресный эфиры будут чем-то отличаться друг от друга?

 – Да, субботу мы назвали развлекательной – она будет включать много юмористических программ, комедий, новое юмористическое шоу. А воскресенье у нас будет фантастическим: невероятные фильмы, качественные фантастические сериалы и т.д. Каждый воскресный вечер в 23.00 будет выходить и спортивное шоу: тоже почти фантастика, то, что называется, на грани человеческих возможностей – супербокс на РЕН ТВ, кикбоксинг, бои без правил… В общем, скучно не будет.

 – А женщины, что же, совсем останутся в стороне от РЕН ТВ?

 – Нет, конечно! Хотя мы и ориентируемся на мужчин среднего возраста, на их интересы, привычки и ожидания, основная часть нашего эфира адресована самой широкой зрительской аудитории. У нас есть программы, которые одновременно смотрят и мужчины, и женщины, – «Час суда» или «Званый ужин».

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