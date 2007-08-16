«Мы ориентируемся на мужскую аудиторию»
№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Беседовала Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]
Убедиться в том, что качество телевизионного канала зависит в первую очередь от содержания и оригинальности, можно на примере РЕН ТВ. Определение «дециметровый» не мешает ему быть в числе лидеров российского телевещания. О том, что ждет поклонников этого канала в новом сезоне, рассказывает руководитель
– Антон, на кого в большей степени ориентирован канал РЕН ТВ?
– На мужскую аудиторию от 25 до 54 лет. Это основа стратегии развития, принятой на РЕН ТВ в начале этого года. И все наши внешние обновления, планирование наполнения канала происходят в русле этой стратегии. Вот на прошлой неделе мы обновили свое эфирное оформление: логотип канала и межпрограммные заставки. А осенью представим наш новый сезон.
– Как будет строиться ваша программная политика в этом сезоне?
– Канал максимально поработал над интересным и разнообразным наполнением эфира в
– Будут премьеры в этой категории?
– Да, осенью начнется абсолютно новая история под названием «Морская душа», которую для нас снимает продюсерский центр
– Как с продолжением «Солдат»?
– Будет! В 21.00 – новые серии «Солдат», тринадцатый сезон. У этого проекта есть своя уникальная аудитория, свои фанаты. После сериалов, в 22.00 – время наших документальных проектов, а точнее,
– А «Вечер с Тиграном Кеосаяном» останется?
– Обязательно. У этой передачи очень неплохие показатели по итогам четырех месяцев эфира. Ее американские аналоги – Late Show с Дэвидом Леттерманом (CBS) и Tonight Show с Джеем Лено (NBC) – шли к зрителю намного дольше и сейчас являются теми программами, без которых сложно представить американское телевидение.
– Какие еще
– В этом сегменте мы скорее консерваторы, поэтому в эфире сохранятся все основные программы: легендарная «Военная тайна» с Игорем Прокопенко, которая на РЕН ТВ идет уже 9 лет; не менее уникальная «Неделя с Марианной Максимовской», а также качественные и независимые новости «24». Кроме того, в новом сезоне у нас будет выходить новая программа о скандалах, слухах, расследованиях. Это будут совершенно эксклюзивные истории, которые наши журналисты будут подавать в увлекательной сюжетной форме. Кроме того, линейку дополнит обзор прессы, который будет называться «Актуальное чтиво» и запланирован к выходу с понедельника по четверг.
– Субботний и воскресный эфиры будут
– Да, субботу мы назвали развлекательной – она будет включать много юмористических программ, комедий, новое юмористическое шоу. А воскресенье у нас будет фантастическим: невероятные фильмы, качественные фантастические сериалы и т.д. Каждый воскресный вечер в 23.00 будет выходить и спортивное шоу: тоже почти фантастика, то, что называется, на грани человеческих возможностей – супербокс на РЕН ТВ, кикбоксинг, бои без правил… В общем, скучно не будет.
– А женщины, что же, совсем останутся в стороне от РЕН ТВ?
– Нет, конечно! Хотя мы и ориентируемся на мужчин среднего возраста, на их интересы, привычки и ожидания, основная часть нашего эфира адресована самой широкой зрительской аудитории. У нас есть программы, которые одновременно смотрят и мужчины, и женщины, – «Час суда» или «Званый ужин».
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