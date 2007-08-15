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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕНКА

Президент Молдовы идет на уступки под угрозой общественного взрыва

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Виктор ЕГОРОВ ]

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕНКА
Гастарбайтеры из «Патрия Молдова» во главе с А. Цэрнэ не зря пикетировали посольство Молдовы

 Освобождение Валерия Пасата, советника Чубайса и экс-министра обороны Молдовы, стало еще одним признаком изменения политического климата в республике. Хоть и сделано это было стыдливо, по амнистии. Так удобней, чем признать, что дело развалилось. Но властное большинство – Партия коммунистов Республики Молдова (РМ) во главе с президентом Владимиром Ворониным – теряет монополию. Это еще не перемены, но явный сдвиг к демократии.

 АНТИВОРОНИНСКИЕ настроения в Молдове уже не принад­лежат оппозиции. Они стали общественным мнением. Население республики подтверждает это голосованием на выборах. И голосует за оппозицию: коммунисты потеряли Гагаузию (к власти в автономии и ее столице Комрате приш­ли противники нынешнего президента), а совсем недавно – и Кишинев, мэром которого стал кандидат от Либеральной партии РМ Дорин Киртоакэ.

 Потеря политического влияния не может радовать Владимира Воронина. Тем более компенсировать ее президенту приходится уступками – как внешнеполитическими, так и внутри страны. Неуклюжая, но все же попытка проведения экономической реформы, освобождение Валерия Пасата, демонстративная готовность договариваться с Россией в рамках «приднестровского урегулирования» – явления одного порядка. Разумеется, и «винное эмбарго» сыграло свою роль. Но не менее важно, что и значительная часть молдаван видит в России стратегического партнера. А сама Россия еще со времен «меморандума Козака» не видит в Воронине политического лидера, способного к разумному диалогу.

 Поэтому прежние позиции молдавского президента подверглись ревизии – как можно заключить из недавнего интервью Владимира Воронина одному из российских еженедельных журналов. Расхожие выражения насчет хорошей мины при плохой игре и лукавства в картах невольно приходят на ум. Все президенты делают это. Но Воронин – чаще других.

 Например, та же прозападная и антироссийская коалиция ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия). До недавнего времени Воронин был активным сторонником этого образования. Теперь же выясняется, что он «долго не понимал, зачем этот союз нужен», не видит «никаких результатов деятельности» и никогда не рассматривал ГУАМ как дружбу «против кого-то». Возможно, потому, что сейчас остро необходимо договариваться с «кем-то» о возвращении прежних объемов импорта вина и поставках газа. Вообще, как можно заключить из слов Владимира Николаевича, с президентом Путиным у него разногласий нет. А виноваты во всем «Онищенко и его компания». И проблемы с молдавским экспортом в Россию будут продолжаться, «пока вся эта компания во главе с Онищенко… не получит по мозгам или по ушам от Владимира Путина». Такой вот политический прогноз. И полная смена курса. То же, что с Приднестровьем. Еще вчера требовал замены российских миротворцев «голубыми касками» ГУАМ. А сегодня: «Только с Россией и по ее инициативе должен решиться этот конфликт!»

 Впрочем, гибкость на международной арене присуща Владимиру Воронину не менее, чем тоталитарные методы управления Молдовой. А это значит, что, делая уступки под давлением, президент-коммунист всегда готов вернуть сторицей – при удобном случае. Ведь у кормила власти ему оставаться еще около 2 лет. Боязнь «оранжевого настроения» уже чувствуется, но мстительность вполне в духе раннего СССР. Хоть последнее время Воронин полюбил поминать Иисуса Христа как «первого коммуниста», но щек политическим врагам не подставляет. Так, гагаузский правозащитник Иван Бургуджи месяц назад получил без особых на то оснований 12 лет по «хозяйственной» статье. Зато, как говорит Воронин, с приходом коммунистов «у церкви в Молдавии наступили золотые времена» – количество храмов на душу населения возросло почти в 40 раз…

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