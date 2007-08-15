АРХИТЕКТОРЫ ЗНАНИЙ
В этом году Всесоюзному обществу «Знание» исполняется 60 лет
№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Беседовал Анатолий ШИШКИН, академик Российской муниципальной академии ]
В свое время его называли «академией миллионов». Но если раньше «Знание» было Всесоюзным обществом, то теперь это – Международная ассоциация (МА). И возможности ее значительно выросли – особенно с появлением новейших космических технологий и телекоммуникаций. В частности, речь идет о дистанционном обучении.
МА «Знание» объединяет образовательные и просветительские организации из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Сегодня мы беседуем с ее президентом, академиком Ефимом Малитиковым.
МАЛИТИКОВ Ефим Михайлович.
Родился в 1947 году.
Председатель Межгосударственного комитета СНГ по распространению знаний и образованию взрослых, Президент Международной ассоциации «Знание».
Действительный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, Международной академии информатизации, Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова, Международной энергетической академии, Европейской академии естественных наук, Нью-Йоркской академии наук.
– ЕФИМ Михайлович, Всесоюзное общество «Знание» – было ведь беспрецедентным феноменом?
– Безусловно. Мировая история не знает другого примера реализации столь масштабной программы приобщения миллионов людей к научным знаниям. Всесоюзное общество всего через несколько лет после своего создания стало мощнейшим фактором формирования в СССР общественных идеалов и ценностей.
В частности, очень повысился социальный статус ученых, инженеров, исследователей… Учиться в технических вузах стало престижным. Больше того! Об этом мало говорилось – но достижениями науки во многом заслонялись кричащие недостатки в государственном управлении: настолько впечатляющи были успехи в развитии атомной энергетики, авиации, космонавтики.
В США до сих пор помнят о шоке, который вызвал у них запуск нашей страной первого искусственного спутника, вывод первого космонавта на орбиту Земли. Американцы принялись тогда тщательно изучать систему подготовки специалистов в вузах СССР – действительно образцовую для того времени.
Один из секретов впечатляющих достижений советской науки и техники тех лет заключался именно в том, что за академической школой стояла «академия миллионов» – Всесоюзное общество «Знание». Она охватывала работу тысяч лекториев (от Балтики до Тихого океана, от Заполярья до Закавказья) и располагала очень продуманной системой распространения научно-популярной информации.
А в середине 60-х годов возникла инфраструктура народных университетов. Это качественно новый этап развития общества «Знание». То, что первоначально представляло собой систему лекционного и печатного распространения просветительской информации, начало приобретать стройную форму более глубокого и специализированного образования. Для молодежи такие университеты стали естественной формой предвузовской подготовки. Для специалистов предприятий – мощным резервом повышения квалификации. Для предприятий – удобной схемой привлечения академической науки к решению практических производственных проблем. Это была очень перспективная форма научно-промышленного тандема. Симптоматично, что именно в народных университетах стали появляться факультеты, которыми не располагали даже академические вузы (кибернетика, радиоэлектроника, прикладная математика, научная организация труда и управления…). Это была уникальная экспериментальная площадка, на ней обкатывались многие идеи, которые затем внедрялись в высшую школу.
К началу 1990-х годов лектории и университеты общества «Знание» охватывали в своих аудиториях почти 4 млн. человек. Ежегодно читалось более 25 млн. лекций. Общество объединяло 2 тыс. академиков, более 25 тыс. докторов наук и профессоров, 383 тыс. инженеров, 208 тыс. врачей, 184 тыс. специалистов сельского хозяйства. Его материальная база включала Политехнический музей, Центральную политехническую библиотеку, тысячи Домов знания, Домов научно-технической пропаганды, лекториев, библиотек, а также народные университеты, планетарии, издательства, дома отдыха... Только собственное издательство общества («Знание») ежегодно выпускало более 200 млн. экземпляров брошюр, книг, журналов, наглядных пособий. В их числе любимейшая в народе периодика: «Знание – сила», «Наука и жизнь», «Международная жизнь», «Аргументы и факты»… Миллионными тиражами выпускались объединенные в 34 серии издания цикла «Новое в жизни, науке, технике». До сих пор на полках личных библиотек россиян можно найти научно-популярные книги знаменитых серий «Жизнь замечательных людей», «Наука и прогресс», «Творцы науки и техники».
Международный авторитет обществу придавали возглавлявшие его ученые с мировым именем: академики С.И. Вавилов, А.И. Опарин, Н.Н. Семенов (лауреат Нобелевской премии), И.И. Артоболевский, Н.Г. Басов (лауреат Нобелевской премии) и другие. Определенный срок председателем правления был первый заместитель Председателя правительства СССР, председатель Комитета по науке и технике В.А. Кириллин. Последнее время – вице-президент Академии наук СССР К.В. Фролов.
К сожалению, колоссальная инфраструктура общества «Знание» понесла невосполнимый ущерб, став объектом беспорядочной приватизации и расхищения. Впрочем, настоящие активы такой организации не в зданиях, лекториях или издательствах. Они в постоянно возрастающем значении глобального информационного обмена. Увы, значимость этого фактора на переломе веков не сознавали даже многие академики…
– По каким направлениям «Знание» работает сегодня?
– Просветительство, непрерывное образование, культура и экология.
– Вы ведь один из энтузиастов дистанционного обучения…
– Три года назад я выступил с инициативой создания Всемирного университета дистанционного образования (ВУДО). Его основная задача – обеспечить взаимный обмен и экспорт/импорт знаний между ведущими университетами мира. ВУДО станет аккумулятором и дистрибьютором передачи знаний лучших университетов и профессоров мира – с помощью космических телепортов на базе достижений российской космической науки. Без преувеличения, ВУДО – это проект планетарного масштаба.
Развивая партнерство, МА «Знание» и Межгосударственный комитет СНГ по распространению знаний и образованию взрослых создали базовую структуру – Современную гуманитарную академию (СГА). Теперь люди могут получать образование в самых удаленных уголках планеты, через современные спутниковые коммуникации. В условиях дефицита педагогов – это ключ к увеличению производительности преподавания. Ведь классно-урочная форма существенно ограничивает аудиторию, а в нашем случае это ограничение снимается. И при необходимости аудитория слушателей может насчитывать сотни тысяч человек! К тому же такое обучение доступно даже самым бедным слоям населения. Сегодня по числу студентов (около 175 тыс.) СГА лидирует среди учреждений высшей школы Европы, СНГ и России.
– Советский Союз был крупнейшим евразийским центром генерирования новых знаний. А как обстоят сегодня дела у России?
– Со стабилизацией экономического положения появляются все шансы для восстановления и усиления позиций. Не будем забывать: с передачей знаний происходит распространение ценностей! Вот почему для равноправного участия в мировом информационном процессе нужно обмениваться этими знаниями, буквально – заниматься их импортом и экспортом. В России, например, традиционно сильны позиции физических и математических наук. Значит, в области образования мы можем быть глобальным центром экспорта знаний по этим направлениям…
Надо повышать статус науки в экономическом развитии страны и социальной жизни общества. Неотъемлемая предпосылка этому – возрождение культуры массового непрерывного образования. А оно может быть организовано только в рамках широкого распространения дистанционного образования – с использованием достижений космической и кабельной связи.
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
1 мая 1947 г. в советской печати опубликовано обращение группы видных ученых, общественно-политических и военных деятелей (среди них – С.И. Вавилов, Б.Д. Греков, Н.С. Тихонов, Е.В. Тарле, А.И. Опарин, К. Симонов, Г. Уланова) ко всем представителям науки, литературы и искусства, к научным, общественным организациям и учреждениям СССР. Они предложили создать Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний.
Совет Министров СССР своими постановлениями за подписью И.В. Сталина от 29 апреля и 16 декабря 1947 г. одобрил это обращение и утвердил оргкомитет.
На первом заседании 12 мая 1947 г. оргкомитет принял решение об организации отделений Общества в союзных республиках и крупнейших краевых и областных центрах России.
7 июля 1947 г. в Большом театре СССР состоялся учредительный Съезд.
10 июля 1947 г. Пленум правления Всесоюзного общества «Знание» избрал председателем правления президента Академии наук СССР, ученого с мировым именем С.И. Вавилова.
2 июня 1964 г. состоялся IV съезд Всесоюзного общества «Знание». Он вошел в историю как съезд рождения народных университетов. К этому времени каждый взрослый гражданин в среднем слушал в год 4–5 лекций.
Политические события 1991 г., провозглашение суверенитета РСФСР, выход из СССР ряда республик вызвали необходимость решений, определяющих будущее Всесоюзного общества «Знание».
4 ноября 1991 г. в интересах преемственности и сохранения традиционных связей интеллигенции суверенных республик Всесоюзное общество «Знание» преобразовано в Международную ассоциацию «Знание» (МА «Знание»). Президентом этой ассоциации был избран К.В. Фролов, а 29 июня 1995 г. президентом избирается Е.М. Малитиков.
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