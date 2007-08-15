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АРХИТЕКТОРЫ ЗНАНИЙ

В этом году Всесоюзному обществу «Знание» исполняется 60 лет

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Беседовал Анатолий ШИШКИН, академик Российской муниципальной академии ]

АРХИТЕКТОРЫ ЗНАНИЙ

 В свое время его называли «академией миллионов». Но если раньше «Знание» было Всесоюзным обществом, то теперь это – Международная ассоциация (МА). И возможности ее значительно выросли – особенно с появлением новейших космических технологий и телекоммуникаций. В частности, речь идет о дистанционном обучении.

 МА «Знание» объединяет образовательные и просветительские организации из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Сегодня мы беседуем с ее президентом, академиком Ефимом Малитиковым.

МАЛИТИКОВ Ефим Михайлович.

 Родился в 1947 году.

 Председатель Межгосударственного комитета СНГ по распространению знаний и образованию взрослых, Президент Международной ассоциации «Знание».

 Действительный член Рос­сий­ской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, Между­народной академии информатизации, Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова, Международной энергетической академии, Европейской академии естественных наук, Нью-Йоркской академии наук.

 – ЕФИМ Михайлович, Всесоюзное общество «Знание» – было ведь беспрецедентным феноменом?

 – Безусловно. Мировая история не знает другого примера реализации столь масштабной программы приобщения миллионов людей к научным знаниям. Всесоюзное общество всего через несколько лет после своего создания стало мощнейшим фактором формирования в СССР общественных идеалов и ценностей.

 В частности, очень повысился социальный статус ученых, инженеров, исследователей… Учиться в технических вузах стало престижным. Больше того! Об этом мало говорилось – но достижениями науки во многом заслонялись кричащие недостатки в государственном управлении: настолько впечатляющи были успехи в развитии атомной энергетики, авиации, космонавтики.

 В США до сих пор помнят о шоке, который вызвал у них запуск нашей страной первого искусственного спутника, вывод первого космонавта на орбиту Земли. Американцы принялись тогда тщательно изучать систему подготовки специалистов в вузах СССР – действительно образцовую для того времени.

 Один из секретов впечатляющих достижений советской науки и техники тех лет заключался именно в том, что за академической школой стояла «академия миллионов» – Всесоюзное общество «Знание». Она охватывала работу тысяч лекториев (от Балтики до Тихого океана, от Заполярья до Закавказья) и располагала очень продуманной системой распространения научно-популярной информации.

 А в середине 60-х годов возникла инфраструктура народных университетов. Это качественно новый этап развития общества «Знание». То, что первоначально представляло собой систему лекционного и печатного распространения просветительской информации, начало приобретать стройную форму более глубокого и специализированного образования. Для молодежи такие университеты стали естест­венной формой предвузовской подготовки. Для специалистов предприятий – мощным резервом повышения квалификации. Для предприятий – удобной схемой привлечения академической науки к решению практических производственных проблем. Это была очень перспективная форма научно-промышленного тандема. Симптоматично, что именно в народных университетах стали появляться факультеты, которыми не располагали даже академические вузы (кибернетика, радиоэлектроника, прикладная математика, научная организация труда и управления…). Это была уникальная экспериментальная площадка, на ней обкатывались многие идеи, которые затем внедрялись в высшую школу.

 К началу 1990-х годов лектории и университеты общества «Знание» охватывали в своих аудиториях почти 4 млн. человек. Ежегодно читалось более 25 млн. лекций. Общество объединяло 2 тыс. академиков, более 25 тыс. докторов наук и профессоров, 383 тыс. инженеров, 208 тыс. врачей, 184 тыс. специалистов сельского хозяй­ства. Его материальная база включала Политехнический музей, Центральную политехническую библиотеку, тысячи Домов знания, Домов научно-техничес­кой пропаганды, лекториев, библиотек, а также народные университеты, планетарии, издательства, дома отдыха... Только собственное издательство общества («Знание») ежегодно выпускало более 200 млн. экземпля­ров брошюр, книг, журналов, наглядных пособий. В их числе любимейшая в народе периодика: «Знание – сила», «Наука и жизнь», «Меж­ду­народная жизнь», «Аргументы и факты»… Миллионными тиражами выпускались объединенные в 34 серии издания цикла «Новое в жизни, науке, технике». До сих пор на полках личных библиотек россиян можно найти научно-популярные книги знаменитых серий «Жизнь замечательных лю­дей», «Наука и прогресс», «Творцы на­уки и техники».

 Международный авторитет обществу придавали возглавлявшие его ученые с мировым именем: академики С.И. Вавилов, А.И. Опарин, Н.Н. Семенов (лауреат Нобелевской премии), И.И. Артоболевский, Н.Г. Басов (лауреат Нобелевской премии)  и другие. Определенный срок председателем правления был первый заместитель Председателя правительства СССР, председатель Комитета по науке и технике В.А. Кириллин. Последнее время – вице-президент Академии наук СССР К.В. Фролов.

 К сожалению, колоссальная инфраструктура общества «Знание» понесла невосполнимый ущерб, став объектом беспорядочной приватизации и расхищения. Впрочем, настоящие активы такой организации не в зданиях, лекториях или издательствах. Они в постоянно возрастающем значении глобального информационного обмена. Увы, значимость этого фактора на переломе веков не сознавали даже многие академики…

 – По каким направлениям «Знание» работает сегодня?

 – Просветительство, непрерывное образование, культура и экология.

 – Вы ведь один из энтузиастов дистанционного обучения…

 – Три года назад я выступил с инициативой создания Всемирного университета дистанционного образования (ВУДО). Его основная задача – обеспечить взаимный обмен и экспорт/импорт знаний между ведущими университетами мира. ВУДО станет аккумулятором и дистрибьютором передачи знаний лучших университетов и профессоров мира – с помощью космических телепортов на базе достижений российской космической науки. Без преувеличения, ВУДО – это проект планетарного масштаба.

 Развивая партнерство, МА «Зна­ние» и Меж­государственный комитет СНГ по распространению знаний и образованию взрослых создали базовую структуру – Современную гуманитарную академию (СГА). Теперь люди могут получать образование в самых удаленных уголках планеты, через современные спутниковые коммуникации. В условиях дефицита педагогов – это ключ к увеличению про­изводительности преподавания. Ведь классно-урочная форма существенно ограничивает аудиторию, а в нашем случае это ограничение снимается. И при необходимости аудитория слушателей может насчитывать сотни тысяч человек! К тому же такое обучение доступно даже самым бедным слоям населения. Сегодня по числу студентов (около 175 тыс.) СГА лидирует среди учреждений высшей школы Европы, СНГ и России.

 – Советский Союз был крупнейшим евразийским центром генерирования новых знаний. А как обстоят сегодня дела у России?

 – Со стабилизацией экономического положения появляются все шансы для восстановления и усиления позиций. Не будем забывать: с передачей знаний происходит распространение ценностей! Вот почему для равноправного участия в мировом информационном процессе нужно обмениваться этими знаниями, буквально – заниматься их импортом и экспортом. В России, например, традиционно сильны позиции физических и математических наук. Значит, в области образования мы можем быть глобальным центром экспорта знаний по этим направлениям…

 Надо повышать статус науки в экономическом развитии страны и социальной жизни общества. Неотъемлемая предпосылка этому – возрождение культуры массового непрерывного образования. А оно может быть организовано только в рамках широкого распространения дистанционного образования – с использованием достижений космической и кабельной связи.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

 1 мая 1947 г. в советской печати опубликовано обращение группы видных ученых, общественно-политических и военных деятелей (среди них – С.И. Вавилов, Б.Д. Греков, Н.С. Тихонов, Е.В. Тарле, А.И. Опарин, К. Симонов, Г. Уланова) ко всем представителям науки, литературы и искусства, к научным, общественным организациям и учреждениям СССР. Они предложили создать Всесоюз­ное общество по распространению политических и научных знаний.

 Совет Министров СССР своими постановлениями за подписью И.В. Сталина от 29 апреля и 16 декабря 1947 г. одобрил это обращение и утвердил оргкомитет.

 На первом заседа­нии 12 мая 1947 г. оргкомитет принял решение об организации отделений Об­щества в союзных республиках и круп­нейших краевых и областных центрах Рос­сии.

 7 июля 1947 г. в Большом театре СССР состоялся учредительный Съезд.

 10 июля 1947 г. Пленум правления Всесоюзного обще­ства «Знание» избрал председателем правления президента Академии наук СССР, ученого с мировым именем С.И. Вавилова.

 2 июня 1964 г. состоялся IV съезд Всесоюзного общества «Знание». Он вошел в историю как съезд рождения на­родных университетов. К этому времени каждый взрослый граж­данин в среднем слушал в год 4–5 лекций.

 Политические со­бытия 1991 г., провозгла­шение суверенитета РСФСР, выход из СССР ряда республик вызвали необходимость решений, определяющих будущее Всесоюзного обще­ства «Знание».

 4 ноября 1991 г. в интересах преемственности и сохранения традиционных связей интеллигенции суверенных республик Всесоюзное общество «Знание» преобразовано в Международную ассоциацию «Знание» (МА «Знание»). Президентом этой ассоциации был избран К.В. Фролов, а 29 июня 1995 г. президентом избирается Е.М. Малитиков.

 

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