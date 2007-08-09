Множество жизней Всеволода Шиловского
№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Юлия МИНАЕВА ]
Талантливый, многогранный актер, народный артист России Всеволод Шиловский снялся более чем в ста пятидесяти фильмах, среди которых
– ВЫ ЕЗДИЛИ в Гонконг ставить «Дядю Ваню». Как жители Поднебесной принимали российский спектакль? Чем восточный зритель отличается от западного?
– Когда мы со МХАТом ездили в Японию, Францию, Америку, то наблюдали одни и те же реакции зала. Хорошо играешь – все в порядке. Я был первым русским режиссером, который поставил «Дядю Ваню» в Гонконге. Фредерик Мау, руководитель Гонконгского государственного театра – ученик студии Станиславского в
С китайскими актерами я разговаривал, как со своими студентами. Сначала мне переводили на английский, потом на контонский – смесь украинского и русского. Через десять репетиций товарищи переводчики сели у стеночки, как говорится, молча. Потому что я все понимал, как и остальные. Мы с руководителем китайского театра стали выбирать персонажей. У Фредерика Мау был свой список претендентов, у меня – свой. Потом мы их сравнили и выяснили, что ни по одной кандидатуре не сошлись. Вот разница в восприятии! А «Дядя Ваня» в Гонконге был признан лучшим спектаклем сезона.
– А с кем из актеров и актрис вы дружите?
– Знаете, вспомнился забавный момент. Некоторые кадры фильма
Даже не припомню, чтобы с
– Правда ли, что ваш учитель, Виктор Станицын, однажды спас от голодной смерти Булгакова?
– Да. Уже после разговора со Сталиным у Михаила Афанасиевича Булгакова наступил кризис бытия, его нигде не печатали, нашему МХАТу он стал не угоден как автор. Плохо ему жилось, мягко говоря. И Виктор Яковлевич Станицын – очень мужественный человек, дал Булгакову роль судьи в своем первом спектакле во МХАТе «Пиквикский клуб». Булгаков очень хорошо знал и понимал природу актерского мастерства, он писал роли в своих пьесах под конкретных артистов. И в этой области был талантлив. Станиславский наслаждался его игрой.
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