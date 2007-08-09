Модный адвокат

Передачи о моде и переодевании давно популярны на Западе. Недолго думая российские телевизионщики приступили к клонированию. Добавили свои ингредиенты, заправили местным колоритом и получили «Снимите это немедленно!», «Модная прививка» и т.д. В конце июля Первый канал решил не отставать от конкурентов и выпустил в эфир «Модный приговор». Отличие в том, что в студии появился импровизированный суд, который должен помочь людям лучше выглядеть и изменить свою жизнь. Роль судьи исполняет мэтр российской моды Вячеслав Зайцев, обвинитель – главный редактор одного глянцевого журнала Эвелина Хромченко, а представитель защиты – всеми любимая Арина Шарапова из «Доброго утра».

– АРИНА, в передаче о моде участ­вуют Вячеслав Зайцев и Эвелина Хромченко – это понятно. А почему третьей выбрали именно вас?

– В «Модном приговоре» я играю роль народного защитника. Видимо, за годы моей работы у меня сложился имидж человека, которому можно доверять…

– Вы всегда с сочувствием относитесь к «подсудимым»?

– В конечном итоге – да. Все наши истории и все наши герои абсолютно реальны. И когда на моих глазах меняется человеческая судьба, я реагирую абсолютно искренне. Это же потрясающе, когда ты можешь кому-то помочь!

– Что вы думаете про людей, которые плохо одеваются?

– Я достаточно спокойно отношусь к одежде и за модой особо не гонюсь. Поэтому когда я вижу человека, то акцентирую свое внимание не на его одежде, а на его личности. Внешние атрибуты для меня – это лишь признак принадлежности к той или иной социальной группе. Так, правила бизнеса диктуют деловым людям ходить в хороших костюмах и носить дорогие часы и ручки. И когда видишь такие детали, то сразу понимаешь, что этот человек принадлежит к миру бизнеса, а не к миру искусства…

– Говорят, что вкус либо есть, либо его нет, а значит, подобные передачи ничего изменить не могут?

– Я не согласна с этим. Вкус можно развить, нужно просто этого захотеть. И я точно знаю, что, даже покупая одежду «за три копейки», можно быть стильным человеком. Если говорить о нашей программе, то наши «подсудимые» во время съемок получают огромный заряд желания следить за собой.

– У Вячеслава Зайцева вы что-то присматриваете для себя?

– Иногда шью у него красивые вечерние туалеты. Он для меня человек номер один в мире российской моды.

– Последние три года большой популярностью пользовалась передача «Снимите это немедленно!», в которой ведущие достаточно агрессивно относились к своим подопечным. Вы за агрессивный стиль или против?

– Я видела эту передачу пару раз, но она мне не показалась интересной. Подобные проекты очень популярны в Европе. На мой взгляд, быть агрессивным не стоит. И я очень рада, что «Модный приговор» не намерен обижать ни полных, ни слишком худых женщин.