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«Написано кровью»

№ 32(66) от 09.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

«Написано кровью»

Окончание. Начало – в №31

 Российский писатель Александр Солженицын о трагической истории своей страны, о неудачах реформаторов Горбачева и Ельцина, о разочаровании в политике Запада и об отношении к жизни и смерти.

 – ТО, ЧТО стабильная Россия и Западу выгодна, постепенно стало ясно для всех. Но одно обстоятельство нас удивляет более всего. Всякий раз, когда речь захо­дила о правильном для России государственном уст­ройстве, вы выступали за гражданское само­управление, противопоставляя эту модель за­падной демо­кратии. После семи лет правле­ния Путина мы наблюдаем движение в совер­шенно противоположном направле­нии: власть сосредото­чена в руках прези­дента, все ориентировано на него; оппозиции почти не осталось.

 – Да, я неизменно настаивал и настаиваю на необходимости для Рос­сии мест­ного само­управления, при этом нисколько не «противопоставляя эту модель за­пад­ной демо­кратии», напротив – убеждая своих сограждан примерами высоко­эф­фективного само­управ­ления в Швейцарии и Новой Англии, которые я наблюдал своими глазами.

 Но вы смешиваете в вашем вопросе местное самоуправление, возможное только на самом нижнем уровне, где люди лично знают избираемых ими управителей, – с регио­нальной властью нескольких десятков губернаторов, которые в ельцинский период вместе с центром дружно давили любые начала местного самоуправления.

 Я и сегодня весьма удручен той мед­ленностью и неумелостью, с какой происходит у нас выстраи­вание местного само­управ­ления. Но оно все-таки происходит, и если в ельцинские времена возможности местного самоуправления фактически блокирова­лись на законо­дательном уровне, то сейчас государственная власть, по всей ее верти­кали, де­ле­гирует все большее число решений – на усмотрение местного населения. К сожа­лению, это еще не носит системного характера.

 Оппозиция? – несомненно нужна и желаема всеми, кто хочет стране здорового развития. Сейчас, как и при Ельцине, в оппозиции разве что коммунисты. Однако, говоря «оппозиции почти не осталось» – вы, конеч­но, имеете в виду демо­кра­ти­ческие партии 90-х годов? Но взгляните же не­предвзято: если все 90-е годы происходило резкое падение жизнен­ного уровня, затро­нувшее три чет­верти российских семей, и все под «демократи­ческими знаменами», – то ничего удиви­тельного, что население от­хлы­нуло из-под этих знамен. А сейчас лидеры тех партий все никак не могут поделить порт­фели воображаемого теневого правитель­ства.

 К большому сожалению, в России еще нет конструктивной, внятной и многочис­ленной оппозиции. Очевидно, что для ее формирования, как и для зрелости других демокра­тических институтов, понадо­бится больше времени и опыта.

 – Во время нашего последнего интервью вы критиковали, что в Думе сидело лишь около половины депутатов, избранных напрямую, а домини­рующее по­ло­жение занимали представители политических партий. После проведенной Путиным реформы избира­тельной системы прямых мандатов не осталось вовсе. Это ведь шаг назад!

 – Да, я считаю это ошибкой. Я убежденный и последовательный критик «партийно­го парламентаризма» и сторонник внепартийности избрания подлин­ных народных пред­ста­вителей, лично ответ­ст­венных перед своими регионами, округами и могущих быть, при неудовле­твори­тель­ной деятельности, отозванными со своих депу­татских постов. Я ува­жаю, понимаю сущность объединений хозяйст­венных, кооператив­ных, территори­аль­­­ных, учебных, образовательных, профессиональных, производствен­ных – но не вижу органичности в политических партиях: связь по политическим убеж­дениям может быть и не стойка, а часто и не бескорыстна. Лев Троцкий (в пе­риод Октябрьского переворота) метко выразился: «Ничего не стоит та партия, кото­рая не ста­вит своей целью захват вла­сти». Речь – о выгоде для себя, за счет остального на­селения. Как и захват власти безоруж­ный. Голосование по безликим партийным про­граммам, названиям партий – фальшиво под­ме­няет единст­венный достоверный выбор народного представителя: именного кандида­та – именным избирателем. (В этом – и весь смысл «народного представительства».)

 – Несмотря на высокие объемы выручки от экспорта нефти и газа и на форми­рование среднего класса, социальные контрасты между бедными и богатыми в России остаются огромными. Что можно сделать, чтобы испра­вить по­ложение?

 – Хотя многие баснословные состоя­ния были созданы в ельцинский период бессовестным грабитель­ством, сегодня единст­венный разумный способ исправления ситуации – это не разру­шать крупные пред­приятия, которыми, надо признать, нынешние владельцы стараются управлять более эф­фективно, а дать возмож­ность дышать средним и мелким. А значит – защищать граж­да­нина и мелкого предпринимателя от произвола, от коррупции. Вкладывать выручку от народных недр в народ­ное хозяйство, в образование, в здра­воохранение – и научиться делать это без позорных краж и растрат.

 – В последнее время произошло некоторое отрезвление в отношениях России и Запада, в том числе – и в отношениях между Россией и Европой. В чем при­чина? В чем Запад не способен понять современную Россию?

 – Причин можно назвать несколько, но мне интереснее всего психологические, а именно: расхождение иллюзорных надежд – и в России, и на Западе – с реаль­но­стью.

 Когда я вернулся в Россию в 1994‑м, я застал здесь почти обожествление запад­но­го мира и государственного строя разных его стран. Надо признать, что в этом было не столько действительного знания и сознательного выбора, сколько естествен­ного отвра­ще­ния от большевисткого режима и его антизападной пропаганды. Обста­новку сначала по­ме­няли жестокие натовские бомбежки Сербии. Они провели черную, неиз­глади­мую черту — и справедливо будет сказать, что во всех слоях российского общества. Затем по­ло­­жение усугубилось шагами НАТО по втягиванию в свою сферу частей распав­шегося СССР, и особенно чувстви­тельно – Украины, столь родственной нам через миллио­ны живых конкретных семейных связей. Они могут быть в одночасье разрублены новой гра­ницей военного блока.

 Итак, восприятие Запада, как по преимуществу Рыцаря Демократии, сме­ни­лось разочарованной констатацией, что в основе западной политики лежит прежде всего праг­­матизм, зачастую корыстный, циничный. Многими в России это переживалось тяжело, как крушение идеалов.

 В то же время Запад, празд­нуя конец изнурительной холодной войны и наблюдая полтора десятка лет горбачевско-ельцинскую анархию внутри и сдачу всех позиций вовне, очень быстро привык к облегчительной мысли, что Россия теперь – почти страна третьего мира, и так будет всегда. Когда же Россия вновь начала укрепляться, эконо­мически и государственно, это было воспринято Западом – быть может, на подсо­зна­тельном уровне еще не изжитых страхов – панически.

 – У него возникли ассоциации с прежней супердержавой – Советским Союзом.

 – Напрасно. Но еще прежде того Запад позволил себе жить в иллю­зии (или удобном лукавст­ве?), что в России – юная демократия, когда ее еще не было вовсе. Разумеется, Рос­сия еще не демократиче­ская страна, она только начинает строить демократию, и ничего нет легче, как предъ­явить ей длинный список упущений, и нару­шений, и за­блужде­ний. Но разве в борьбе, которая началась и идет после 11 сентября, не протянула Россия Западу руку, явно и недвусмыс­ленно? И только психологиче­ской неадекватностью (либо проваль­ной недальновид­ностью?) можно объяснить ирра­цио­нальное отталкивание этой руки. США, приняв важ­нейшую нашу помощь в Афгани­стане, тут же обернулись к России все только с новыми и новыми требова­ния­ми. А пре­тензии к России Европы почти нескры­ваемо ко­ренятся в ее энергетических страхах, к тому же необоснованных.

 Это отталкивание России Западом – не слиш­ком ли боль­шая роскошь, особенно пе­ред лицом новых угроз? В своем последнем интер­вью на Западе перед возвра­том в Россию (в апре­ле 1994-го журналу «Форбс») я сказал: «Ес­ли смотреть далеко в будущее, то можно прозреть в XXI в. и такое время, когда США вместе с Европой еще сильно вознуж­дают­ся в Рос­сии как в союзнице».

 – Кто из немецких поэтов, писателей и философов оказал на вас самое сильное влияние?

 – Мое детское и юношеское становление сопровождали Шиллер и Гете. Позже испытал я увлечение Шеллингом. И для меня драгоценна великая немецкая музыка. Я не представляю свою жизнь без Баха, Бетховена, Шуберта.

 – На Западе сегодня о современной российской литературе прак­тически ничего не знают. Какой вам видится ситуация в российской лите­ратуре?

 – Время стремительных и кардинальных перемен – никогда не лучшее для лите­ратуры. Не только великие, но хотя бы значительные литературные произ­ведения почти всегда и почти всюду создавались во времена стабильности – доброй или дурной, но ста­бильности. Современная российская литература – не исклю­чение. Недаром сегодня в России просвещенный читательский интерес переместился к литературе факта: ме­муа­ры, биографии, документальная проза.

 Я верю, однако, что справедливость и совестли­вость не выветрятся из основы русской литературы и она еще послужит высветлению нашего духа и глубине по­нимания.

 – Через все ваше творчество проходит мысль о влиянии православия на рус­ский мир. Как сегодня обстоят дела с моральной компетенцией русской право­славной церкви? Нам представляется, что она вновь превращается в государ­ственную церковь, каковой она была столетия назад – институтом, факти­чески легитимировавшим кремлевского властелина в качестве наместника Божия.

 – Напротив, надо удивляться, как за короткие годы, прошедшие со времен тотальной подчиненности церкви коммунистическому государству, ей удалось обрести доста­точно независимую позицию. Не забывайте, какие страшные человеческие потери несла Русская пра­во­славная церковь почти весь двадцатый век. Она только-только встает на ноги. А молодое послесоветское государство только-только учится уважать в церкви самостоятельный и независимый организм. «Социальная доктрина» Русской православ­ной церкви идет гораздо дальше, чем программы правительства. А в по­следнее время митрополит Кирилл, виднейший выразитель церковной позиции, на­стойчиво призывает, например, изменить систему налогообложения, уж совсем не в унисон с правительством, – и делает это публично, на центральных телеканалах.

 «Легитимация кремлевского властелина»? Вы, очевидно, имеете в виду отпева­ние Ельцина в кафедральном соборе и отказ от гражданской церемонии прощания?

– И это тоже.

 – Что ж, это был, вероятно, единст­венный способ сдержать, избежать при похо­ронах воз­мож­ных проявлений еще не остывшего народного гнева. Но я не вижу никаких основа­ний рассматривать это как утвержденный на будущее протокол похорон российских президентов.

 А что касается прошлого – церковь возносит круглосуточные заупокойные мо­лит­вы по жертвам коммунистических расстрелов в подмосковном Бутово, на Соловках и в других местах массовых захоронений.

 – В 1987 г. в беседе с основателем «Шпигеля» Рудольфом Ауг­штейном вы отмечали, насколько сложно во всеуслышание говорить о своем отношении к религии. Что значит вера для вас?

 – Для меня вера – это основа и укрепа личной жизни человека.

 – Вы боитесь смерти?

 – Нет, уже давно не испытываю перед смертью никакого страха. Вот в юности надо мной реяла ранняя смерть моего отца (в 27 лет) – и я боялся умереть преж­де, чем осуществлю свои литературные замыслы. Но уже между моими 30 и 40 годами я обрел самое спокойное отношение к смерти. Ощущаю ее как естест­венную, но вовсе не конеч­ную веху существования личности.

 – Мы во всяком случае желаем вам еще многие лета творческой жизни!

 – Нет, нет. Не надо. Достаточно.

 – Александр Исаевич! Мы благодарим вас за эту беседу.

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