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Наперсник Безрукова – парень боевой

№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Юлия МИНАЕВА ]

Наперсник Безрукова – парень боевой
Денис Никифоров
 Я плохо разбираюсь в боксе, и слово «апперкот» у меня почему-то назойливо ассоциируется с «антрекотом». Но героя фильма «Бой с тенью» боксера Артема Колчина знаю хорошо. Это крепкий парень с суровым взглядом и нежным сердцем, защищающий свою честь на ринге, а не в подворотне. Его сыграл Денис Никифоров – один из самых ярких, талантливых и неординарных молодых актеров нашего времени.

 Денис – обладатель премии «Московские дебюты» за спектакль «Псих». Он играет в спектаклях «Табакерки» вместе с Евгением Мироновым и самим Олегом Табаковым. Снялся в сериалах «Марш Турецкого», «Граница. Таежный роман», «Танкер «Танго», «Есенин», а сейчас пишет свой сценарий.

 – ДЕНИС, скоро мы увидим тебя в одной из самых многообещающих военных картин – «Рубеж атаки». Он снимается «Открытым театром Юлия Малакянца» по заказу Министерства обороны РФ. Чем тебя заинтересовала эта работа?

 – Мне очень понравился сценарий фильма. А картины режиссера Михаила Туманишвили «Ответный ход», «Ночные забавы» помню еще с детства.

 У моего героя в «Рубеже атаки», старшего сержанта Павло, сложная судьба. Он служил срочником в Таджикистане. После схватки с афганскими душманами единственный из отряда остался в живых. По контракту Павло идет служить, чтобы заработать на поступление в институт.

 Все съемки проходят на «натуре». Актеры практически служат, как в настоящей армии, только там над ползущими по-пластунски ребятами не свистят боевые пули, а слышен треск холостых выстрелов.

 Но как у Чехова – висящее на стене ружье должно выстрелить. Помню, как на съемках, правда, другого фильма, была ситуация, которая чуть не закончилась трагически. По сюжету героиня Кати Гусевой должна была вплотную стрелять из автомата в персонажа Марата Башарова. Перед дублем я попросил Катю дать мне посмотреть автомат, в котором оказался полный рожок настоящих патронов. Ужас! Ведь даже холостой патрон при выстреле с близкого расстояния может разбить кафельную плитку на стене. Если бы Гусева через минуту нажала на курок – Башарову разнесло бы полпечени.

 – Фильм Алексея Сидорова «Бой с тенью» сделал тебя знаменитым. Планируется ли выход второй части боевика?

 – Да. В нем остался тот же герой и многие персонажи из первого фильма. Но появятся новые американцы и мексиканцы. Моего тренера играет актер Энтони Паркер, сыгравший в знаменитой «Матрице» Дозера – одного из друзей Нео. В фильме «Бой с тенью – 2» он – «эпизодник», но на роль согласился сразу, без всяких понтов. Говорит, что ему в России очень понравилось. Энтони был здесь впервые, но сразу освоился как-то. Перед началом каждой съемки голливудский актер шел в магазин, покупал молочко, творожок и совсем по-простому появлялся на смене с пластиковым пакетиком (улыбается).

 – Многие спектакли «Табакерки» с твоим участием стали легендарными. Например, «Страсти по Бумбарашу», где твой партнер – Евгений Миронов…

 – С Мироновым мы играем в «Страстях по Бумбарашу» и «Звездном часе по местному времени». Оба спектакля – постановки Владимира Машкова. В «Звездном часе» Женин герой пытается уехать из деревни, его все провожают. Мой персонаж, забавный инженерик, тов. Саратов – появляется в финале. До меня его играл Сережа Безруков. В «Бумбараше» я сыграл уже три роли. Сначала – красноармейца, потом – студента в банде (опять вместо Сереги Безрукова, он мне практически все свои старые роли передал), а потом – Яшку-коммуниста.

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