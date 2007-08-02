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Ведущая посиделок

Негласное правило Екатерины Уфимцевой

№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Ведущая посиделок
Хозяйка клуба «Театр+ТВ» Екатерина Уфимцева

 В передаче «Театр+ТВ» шокирующей откровенности и остроты, как в модных ток-шоу, вы не найдете. Но разговор о творчестве и вдохновении в исполнении Екатерины Уфимцевой и Михаила Швыдкого уже какой год удерживает телезрителей у экрана. Создатели программы объясняют это постоянным изменением формы подачи материала и интересными персонажами. Нас же больше интересует личность ведущей…

 – ЕКАТЕРИНА, если закончить формулу: «Театр+ТВ» – что получится?

 – Жизнь. Руководитель нашей программы, профессиональный телевизионщик, автор и мой муж Сергей Варновский – именно он вывел эту формулу. Я ведь до этого занималась театральной журналистикой, была вольным художником и чувст­вовала себя замечательно. Но мои родители не разделяли этой свободной эйфории и мечтали, чтобы я устроилась на постоянную работу. Как-то мамина подруга сообщила, что у нее есть штатная единица в литдраме на ТВ. Маме, которая когда-то работала на ТВ, это показалось безумно интересно, и она уговорила меня пойти на собеседование. Меня взяли на работу через 15 минут…

 – Телевизионному мастерству вас учил муж?

 – Моя первая авторская программа была посвящена Тбилисскому молодежному фестивалю, а Сергей должен был поехать вместе со мной в Грузию как оператор. Наше полноценное знакомство произошло в аэропорту Тбилиси. Я, как человек любопытный, стала приставать к Сереже по поводу его камеры. Вопросы были настолько наивны и непрофессиональны, что он сразу понял, что я абсолютно беспомощна и передачу надо спасать… Но, наверное, я уже тогда ему понравилась. Иначе он не стал бы так возиться со мной.

 – Вы уже давно на телевидении. Почему до сих пор не стали популярным персонажем?

 – Сергей всегда говорил, что наша передача про гостей, а не про меня. И я с ним согласна.

 – За 16 лет существования передачи у вас, наверное, уже все мэтры перебывали. Еще остались неохваченные персонажи?

 – Конечно. Не все артисты жалуют наш формат. Ирина Муравьева, например, у нас ни разу не была. Олег Меньшиков несколько раз принимал участие в нашем старом формате, а вот в новом клубном не появляется. Недавно приглашали Марата Башарова, но он отказался якобы из-за занятости. Мы до сих пор гадаем: он действительно занят или просто не хочет.

 – А для чего вам вообще Швыдкой в соведущие понадобился?

 – В клубе должна быть хозяйка и должен быть хозяин – гостей хорошо принимать вдвоем. Хозяйка должна чувствовать плечо, опору. Михал Ефимыч человек замечательного образования, эрудированный, с чувством юмора, что имеет огромное значение. В компании он чувствует себя как рыба в воде. Поэтому иметь такого партнера просто замечательно. А началось все с того, что в 2001 г. мы решили позвать на нашу новогоднюю передачу самых любимых артистов и пригласили вести ее ставшего тогда министром культуры Михаила Ефимовича. Он согласился, несмотря на безумную занятость. И вот что интересно: после участия в нашей передаче у него родилась идея «Культурной революции», которая теперь с успехом идет на канале «Культура». Со Швыдким я познакомилась еще в студенческие годы. Я училась в ГИТИСе, а он работал в журнале «Театр». Мы приходили к нему в редакцию на семинары, пытались что-то писать…

 – Его жена Марина до сих пор в вашей передаче редактором работает?

 – Нет, она два года назад ушла. Ей стало неинтересно, захотелось чего-то нового. Сейчас Марина преподает в Щукинском театре актерское мастерство, ставит студенческие спектакли, иногда снимается в кино.

 – Передача «Театр+ТВ» – это ваш единственный род деятельности?

 – Несколько лет подряд я занималась международным фестивалем «Театр+ТВ», который начинался в Омске, а потом переехал в Новосибирск. Так получилось, что фестиваль закрылся, но открылся клуб. Его членами стали те, кто снимался в нашей передаче. Клуб – это то, чем я занимаюсь бесплатно, ради собственного удовольствия, провожу замечательные капустники, праздники.

 – Члены клуба не могут отказаться от съемки в вашей передаче?

 – В нашем клубе действует негласное правило: никогда и никого не заставлять что-то делать насильно. Иначе в студии пропадет атмосфера актерских посиделок, и мы сами будем этому не рады.

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