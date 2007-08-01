ОЛИМПИДА-2014 В СОЧИ: ВСЕ ПУТЕМ!

Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев очень много сделал для того, чтобы наш Сочи получил право на проведение зимней Олимпиады 2014 года.



В эксклюзивном интервью корреспонденту «АН» Ноне Никитской он рассказал о том, как это произошло.

Целина Владимира Путина



– КАК вы оцениваете роль Владимира Путина в продвижении сочинской заявки?

– Если бы президент страны не умел кататься на горных лыжах и не знал гор, его трудно было бы убедить, что мы сможем в Красной Поляне создать олимпийские центры и провести Олимпиаду. Однако его первоначальная реакция была, я бы сказал, весьма положительная. Как президент, Путин хочет создать в Сочи курорт международного уровня. Чтобы наши люди не уезжали во французский Куршевель и на дорогие курорты в экзотические страны, а катались на горных лыжах, на сноубордах, да и вообще занимались спортом дома.

Наша страна, в которой огромное количество чемпионов и которая никогда не проводила зимних Олимпийских игр, заслужила право принять их у себя. А встречи Путина практически со всеми руководителями и многими членами МОК свидетельствовали о том, насколько сильно Россия хочет провести Олимпиаду.

– Когда Путин общался в Гватемале с членами МОК? Неужели он знал обо всех их заслугах?

– Эта черта Путина характеризует его не только как одного из лучших представителей мировой политической элиты, но и как знатока спорта. Прежде чем встретиться с людьми, он изучает их биографии, вплоть до того, чем интересуется супруга или чем занимаются соседи. Это характер. Президент встретился в Гватемале практически со всеми влиятельными членами МОК. Последняя такая встреча состоялась на приеме, устроенном Жаком Рогге перед открытием Сессии. Мы сидели в открытом дворике и говорили о предстоящей работе. Вдруг к нашему столику выстроилась очередь примерно из семидесяти человек.

Не скрою, мне было приятно. Ведь не к корейскому же президенту и не к авст­рийскому канцлеру стояли люди. А хотели они поприветствовать именно нашего президента. Так вот, Путин каждому пожал руку, для каждого нашел свои, предназначенные только ему, слова и с каждым сфотографировался. При этом он говорил о том, насколько велик вклад того или иного человека в развитие мирового спорта. И каждого пригласил в Россию.

– На каком языке президент общался с членами МОК?

– С немцами на немецком, с французами на французском, с англоговорящими – на английском. При этом он выказывал им не просто свою доброжелательность и открытость, но показывал также, насколько профессионально разбирается в большинстве видов спорта. Например, президент Международной федерации бокса… тут же предложил Путину провести в России и Кубок, и чемпионат мира.

– А чем полученная Олимпиада стала лично для вас?

– Я мечтал о том, чтобы Олимпиада прошла в Сочи. И пока жив буду, не забуду некоторых моментов, которые уже стали историей. Например, как мы вместе с Владимиром Владимировичем спускались на горных лыжах с вершин Красной Поляны по целине. Между прочим, таких вершин было семь. И спуститься с них мог только по-настоящему сильный горнолыжник. Четыре года назад Путин прилетел в Сочи. Мы взлетали на вертолете, который зависал над горой, мы выпрыгивали, нам сбрасывали лыжи и палки. Затем вертолет улетал, и мы семь километров ехали по целине. Потом опять садились в вертолет, снова летели наверх, на другую гору. И так семь раз. Только тогда, когда Путин все это сам увидел и попробовал, к нему пришло понимание, что в Сочи можно провести Олимпиаду.



Оргкомитет и Генпрокуратура



– ВЕРНУВШИСЬ из Гватемалы, вы обмолвились, будто бы Путину уже предложили самому возглавить оргкомитет...

– Это наше предложение. Недавно мы общались с председателем Счетной палаты Сергеем Степашиным, так его видение этого вопроса полностью совпадает с моим. Получается, это общее предложение. С трибуны сессии МОК в Гватемале Путин сказал, что гарантирует проведение Олимпиады на высочайшем уровне. В частности, обещал отсутствие пробок, обещал, что все спортсооружения будут наисовременнейшими и что это будет лучшая Олимпиада в истории. Именно это его выступление вдохновило всех членов МОК. И действительно, наша победа стала его победой.

– Но через полгода в России будет уже другой президент.

– Президент будет другой. Но дело-то прежнего президента останется его делом. Может так случиться, что в 2014 г. Путин опять как президент нашей страны подведет итоги Олимпиады. Ему очень верят в мире.

– А когда вы рассчитываете получить от Путина ответ?

– Не очень быстро. Однако я убежден, что костяк оргкомитета должна составить его сильная команда. В ней я бы особо отметил первого вице-президента ОКР, президента Ассоциации зимних видов спорта, управляющего делами Президента РФ Владимира Кожина и Германа Грефа. Заявка была удачная, но работа Заявочного комитета завершена. Теперь все международные контакты остаются за президентом ОКР, мощная работа должна идти в области строительства объектов, коммуникационных систем – газ, свет, электричество, дороги, аэропорт, гостиницы. Все это, как и работа специалистов высочайшего ранга, которыми нужно очень грамотно руководить. Не зря же Владимир Путин обратился и в Счетную палату, и в прокуратуру за тем, чтобы они осуществляли контроль за денежными потоками. А кто неправильно их будет использовать, тот будет строго наказан.

– Какой из факторов: финансовый, природный или человеческий – станет, по-вашему, самым непредсказуемым в предстоящее семилетие?

– Меньше всего неприятностей я жду от природы. Вопрос финансирования решен. Правительство и инвесторы выделяют больше 12 млрд. долл. для того, чтобы все спортсооружения соответствовали современным требованиям. Самый трудный момент, как говорит мой друг Саша Тихонов, – это пережить благополучие друга. Люди непредсказуемы. Сегодня человек может чай с тобой пить, а завтра он задерет нос и заявит, что он самый главный и самый важный. Как бы то ни было, но в конечном итоге я верю, что победят ответственность и знание дела. Надо оставаться специалистом, иметь твердый ум, уверенность в правильности своих поступков, и все к тебе придет.

– Какой сочинский объект вызывает у вас наибольшую тревогу?

– Не спортивные объекты, а дороги и коммуникации, которые должны обеспечить экологическую чистоту. Нельзя, чтобы в море попала грязь. Для этого будут построены новые заводы по переработке мусора, очистительные сооружения, а также объездная дорога для создания в Сочи кругового движения. Спортивные же объекты настолько быстро сейчас строятся, что опасения не успеть нет ни малейшего. Специалисты знают, что отель строится за двенадцать месяцев, а канатка за шесть. Комплекс из трех трамплинов тоже легко построить. А новая, отработанная уже технология позволяет это сделать качественно.



Недвижимостью не торгую



– ВАШЕ избрание в Совет Федерации связано с повышением статуса Олимпийского комитета?

– Я думаю, что на этом месте меня прежде всего хотели видеть Дмитрий Козак и Владимир Чуб. Южный федеральный округ – это не только Ростов, но в первую очередь горы, которые близки мне по первой моей жизни. Теперь чуть не все мои коллеги-сенаторы готовы войти в Олимпийский комитет. Они мне уже сказали – это, дескать, не ты к нам пришел, а мы к тебе. Так что в Совете Федерации мой приход вызвал, можно сказать, подъем. А когда я приехал в Ростов, то очень удивился тому, с каким воодушевлением меня рекомендовал Владимир Чуб, и тому, насколько единодушны были депутаты Законодательного собрания.

Их желание избрать меня в Совет Федерации было искренним. И это в свою очередь важно для олимпийского движения. Жак Рогге в Гватемале мне сказал, что очень рад тому, что президент НОК стал сенатором. «Значит, у вас появилось еще больше влияния для развития олимпийского движения в вашей стране и в мире», – сказал он мне.

А Джанфранко Каспер, мой шеф по Международной федерации лыжных видов спорта (ФИС), сказал так: «Я тебе теперь не начальник. Ты у меня начальник». Но стать сенатором – отнюдь не самоцель. Я член партии «Единая Россия», и это было предложение, согласованное с президентом.

– Сейчас все кинулись покупать недвижимость в Сочи. А вы не собираетесь приобрести там участок, дом?

– Для меня это не принципиально. Мэр города Сочи и губернатор Краснодарского края отлично знают, что я, еще когда был главным тренером сборной СССР по горным лыжам, полжизни провел на снежных склонах Красной Поляны. Между прочим, они и впрямь обещали выделить на день рождения один из тамошних участков с особой скидкой. Мол, построишь там красивый и уютный дом. Не знаю, может быть, они это уже сделали. Хотя проблем с жильем у меня нет. А недвижимостью я не торгую.

– Будете ли вы в 2009 г. вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента ОКР?

– Если мои коллеги скажут мне, что это им нужно, то сам я не против. Олимпий­ское движение – это моя жизнь. И именно в период моего руководства осуществилась моя главная мечта – Россия выиграла Олимпиаду. Конечно, воплотить мечту я смогу и как вице-президент ФИС, и как работник Оргкомитета. Я буду готовить и новые кандидатуры на пост президента ОКР. Однако, если мои полномочия как президента ОКР продлят до 2014-го, я дам свое согласие.