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«Написано кровью»

№ 31(65) от 02.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

«Написано кровью»

 Российский писатель Александр Солженицын дал интервью немецкому журналу «Шпигель». Он рассказывает о трагической истории своей страны, о неудачах реформаторов Горбачева и Ельцина, о разочаровании в политике Запада и об отношении к жизни и смерти. Печатается с незначительными сокращениями.

 – АЛЕКСАНДР Исаевич! Мы застали вас как раз за работой. В ваши 88 лет вас, кажется, не покинуло ощущение, что вы должны, обязаны рабо­тать, хотя здоровье не позволяет вам свободно перемещаться по дому. Откуда вы черпаете эту силу?

 – Внутренняя пружина была. От рождения была. Но я с удовольст­вием отдавался работе. Работе и борьбе.

 – Мы видим здесь только четыре письменных стола. В вашей новой книге, которая в сентябре выходит в Германии, вы вспоминаете, что писали даже во время прогулок в лесу.

 – Когда я в лагере был, то писал даже на каменной кладке. Я на клочке бумажки писал карандашом, потом содержание запомню и уничтожаю бумажку.

 – И эта сила не покидала вас и в самые отчаянные моменты?

 – Да, казалось: как кончится, так и кончится. Что будет, то будет. А потом получалось, вроде что-то путное вышло.

 – Но вряд ли вы так думали, когда в феврале 1945 г. военная контрразведка в Восточной Пруссии арестовала капитана Солженицына. Потому что в его письмах с фронта были нелестные высказывания об Иосифе Сталине. И за это – восемь лет лагерей.

 – Это было южнее Вормдитта. Мы только выбрались из немецкого котла и прорывались к Кенигсбергу. Тогда меня и арестовали. Но оптимизм у меня всегда был. Как и убеждения, которые толкали меня.

 – Какие убеждения?

 – Конечно же они с годами развивались. Но я всегда был убежден в том, что совершал, и никогда не шел против своей совести.

 – Александр Исаевич, когда вы 13 лет назад вернулись из изгнания, происходившее в новой России вас разочаровало. Вы отклонили Государст­венную премию, которую Горбачев предложил вам. Вы отказались принять орден, которым хотел наградить вас Ельцин. А сейчас вы приняли Государ­ственную премию России, которую вам присудил Путин, некогда глава той спецслужбы, предшественница которой так жестоко преследовала и травила вас. Как все это рифмуется?

 – В 1990 г. мне была предложена – отнюдь не Горбачевым, а Советом Мини­стров РСФСР, входившим в состав СССР, – премия за книгу «Архипелаг ­ГУЛАГ». Я от­казал­ся потому, что не мог принять лично себе почет за книгу, написанную кровью миллионов.

 В 1998 г., в нижайшей точке бедст­венного народного положения, в год, когда я выпустил книгу «Россия в обвале», – Ель­цин лично рас­по­ря­дил­ся на­гра­дить ме­ня выс­шим го­су­дар­ст­вен­ным ор­де­ном. Я ответил, что от Верховной Власти, доведшей Россию до гибель­ного со­стоя­ния, награды принять не могу.

 Нынешняя Государственная премия присуждается не лично президентом, а высо­ким экс­­перт­ным сообществом. В Совет по науке, который выдвинул меня на эту пре­мию, и в Совет по культуре, который поддержал это выдвижение, входят самые автори­тет­ные в своих областях, высокоуважаемые люди страны. Будучи первым лицом госу­дарства, пре­зидент вручает эту премию в день национального праздника. Принимая награду, я выразил надежду, что горький российский опыт, изучению и описанию кото­рого я отдал всю жизнь, преду­пре­дит нас от новых губительных срывов.

 Владимир Путин – да, был офицером спецслужб, но он не был ни следователем КГБ, ни на­чаль­ником лаге­ря в ГУЛАГе. Международные же, «внеш­ние» службы – и ни в какой стра­не не порицае­мы, а то и хвалимы. Не ставилась же в укор Джорджу Бушу-старшему его прошлая позиция главы ЦРУ.

 – Всю вашу жизнь вы призывали власть к покаянию за миллионы жертв ГУЛА­Га и коммунистического террора. Был ли ваш призыв по-настоящему услы­шан?

 – Я уже привык, что публичное покаяние – везде в совре­менном человечест­ве – самое неприемлемое действие для политических фигур.

 – Нынешний президент России называет распад Советского Союза крупнейшей геополитической к­а­та­­строфой ХХ века. Он говорит, что пора заканчивать самоедское копание в пр­о­шлом, тем более что извне пред­принимаются попытки пробудить у рос­сиян не­обоснованное чувство вины. Разве это не пособниче­ст­во тем, кто и без того хочет, чтобы забылось все, что проис­ходило во вре­мена Советов внутри страны?

 – Ну вы же видите, что и повсюду в мире растет тревога: как Соединен­ные Штаты, ставшие в результате геополитических изменений единственной сверхдержавой, спра­вят­ся со своей новой, монопольно-ведущей мировой ролью?

 Что касается «копа­ния в прошлом», то, увы, – то самое отождествление «советского» с «русским», против которо­го я столь часто выступал еще в 1970-е гг., не изжито и сегодня – ни на Западе, ни в стра­нах быв­шего соц­лагеря, ни в бывших республиках СССР. Старое поко­ле­ние по­лити­ков в коммунистических странах оказалось не готово к покаянию, зато новое поко­ление политиков вполне готово предъявлять претензии и обвинения – и самой удобной для себя мишенью выбирают сегодняшнюю Москву. Как будто они героически освобо­дили сами себя и вот живут новой жизнью, а Москва осталась коммунистической.

 Однако смею надеяться, что эта нездоровая стадия скоро пройдет, и все народы, ис­пытавшие на себе коммунизм, осознают именно в нем виновника столь горького пят­на своей истории.

 – Включая русских.

 – Если бы мы все смогли посмотреть на собственное прошлое трез­во, то у нас в стране отпала бы ностальгия по совет­скому строю, которую проявляет ме­нее по­страдавшая часть общест­ва, а у стран Восточной Европы и бывших советских рес­публик – желание видеть источник всех зол в историческом пути России. Не надо нико­гда личные злодейства отдель­ных вождей или политических режимов ставить в вину рос­сийскому народу и его государству или приписывать их «больной психологии» рус­ского народа, как это нередко делается на Западе. Эти режимы смогли держаться в Рос­сии, только опираясь на кровавый террор. И вполне очевидно: лишь чувство осознанной, добровольно признанной вины может быть залогом выздоровления нации. В то время как несмолкающие упреки извне скорее контрпродуктивны.

 – Признание вины предполагает достаточное количество сведений о собственном прошлом. Историки, однако, упрекают Москву в том, что архи­вы перестали быть такими доступными, как в 90-е годы.

 – Вопрос непростой. Бесспорен, однако, факт, что за последние 20 лет в России произошла архивная революция. Открыты тысячи фондов, исследователи полу­чи­ли до­ступ к сотням тысяч документов, прежде для них закрытых. Уже опубликованы и готовятся к пе­чати сотни монографий, выносящих эти документы на всеобщее обозре­ние. Но помимо открытых – в 90-е гг. были опубликованы и многие документы, не прошедшие проце­дуру рассекречивания. Так действовали, например, военный историк Дмитрий Волкогонов, бывший член Полит­бюро Александр Яко­влев – люди, имев­шие и немалое влияние, и доступ к любым архивам, – и общество благодарно им за ценные публикации. А в последние годы, действительно, обойти процедуру рассекречи­вания ни­кому боль­ше не удается. Идет же эта процедура – медленнее, чем бы хотелось.

 Тем не менее материалы, содержащиеся в Государст­венном архиве Российской Федерации (ГАРФе), главном и богатейшем архиве страны, – остаются сегодня столь же доступны, как и в 90‑е годы. В конце 90-х ФСБ пе­ре­дало в ГАРФ 100 тыс. судебно-след­ственных дел, и они по-преж­нему открыты и для ча­стных граждан, и для исследовате­лей. В 2004–2005 гг. ГАРФ опубликовал документаль­ную «Историю ста­лин­ского ГУЛАГа» в 7 томах. Я со­трудни­чал с этим изданием и свиде­тельствую, что оно макси­мально полное и досто­вер­ное. Им широко пользуются ученые всех стран.

 – Прошло уже почти 90 лет с того времени, как Россию по­трясли сперва Фев­ральская, а затем и Октябрьская революции – события, красной нитью про­хо­­дящие через ваши произведения. Несколько месяцев назад вы в большой статье подтвердили ваш тезис: коммунизм не был порождением прежнего российского режима, а возмож­ность большевистского переворота была созда­на лишь прави­тельством Керенского в 1917 году. Сообразно этому ходу раз­мыш­лений, Ленин был всего лишь случайной фигурой, попавшей в Россию и сумевшей захватить власть лишь при содейст­вии ­нем­цев. Мы верно вас понимаем?

 – Нет, неверно. Превратить возможность в действительность – под силу лишь экстраординарным личностям. Ленин и Троцкий были ловчайшими, энергичными деятелями, сумевшими вовремя использовать беспомощность правительства Керен­ского. Но поправлю вас – «Октябрьская революция» – это миф, созданный побе­дившим большевизмом и полностью усвоенный прогрессистами Запада.

 25 октября 1917 г. в Петрограде произо­шел односуточный насильственный переворот, методи­чески и блиста­тель­но раз­­рабо­танный Львом Троцким (Ленин в те дни еще скрывался от суда за изме­ну). То, что на­­зы­вается «Российская революция 1917 г.», есть револю­ция Февраль­ская. Ее дви­жу­щие причины – действительно вытекали из дореволю­ционного состояния России, и я ни­когда не утверждал иного. У Февральской революции были глубокие корни (что я и по­казываю в моей эпопее «Красное Колесо»). Это в первую очередь – дол­гое вза­имное оже­­сточение образо­ванного общества и власти, которое делало невоз­мож­ным ни­какие ком­промиссы, никакие конструктивные государст­венные выходы. И наи­боль­шая ответст­венность – конечно, на власти: за крушение корабля – кто отвечает больше капитана? Да, предпосылки Февраля можно считать «порождением прежнего россий­ского ­режима».

 Но отсюда никак не следует, что Ленин был «случайной фигурой», а де­нежное участие императора Вильгельма – несущественным. В Ок­тябрь­ском перевороте не было ничего органичного для России – напротив, он перешиб ее хре­бет. Красный террор, развя­занный его вождями, их готов­ность утопить Россию в крови – первое и ясное тому доказательство.

 – Вашим двухтомником «200 лет вместе» вы недавно предприняли попытку пре­о­долеть табу, долгие годы запрещавшее обсуждать совместную историю рус­ских и евреев. Эти два тома вызвали на Западе скорее недоумение. Там вы в по­дроб­ностях описываете, как в царское время еврей-трактирщик обога­щался, используя нищету пьющих кресть­ян. Вы называете евреев пере­довым отрядом мирового капитала, шедшим в первых рядах разруши­телей буржуаз­ного строя. Из ваших богатейших источников дей­ствительно извле­кается вывод, что ев­реи больше, чем другие, несут моральную ответст­вен­ность за провалившийся эксперимент с Советами?

 – Я как раз не делаю того, на что намекает ваш вопрос: не при­зываю к какому-либо взвешиванию или сравнению моральной ответственности одного и другого народа и тем более отрицаю ответст­венность одного народа перед другим. Весь мой призыв – к само-осмыслению. В самой книге вы можете получить ответ на ваш вопрос: приходится каждому народу морально отвечать за все свое прош­лое – и за то, которое позорно. И как отвечать? Попыткой осмыслить – почему такое было допущено? в чем здесь наша ошибка? и возможно ли это опять? В этом-то духе еврейскому народу и следует отвечать и за своих революционных головорезов, и за готовные шеренги, пошедшие к ним на службу. Не перед другими народами отвечать, а перед собой и перед своим сознанием, перед Богом. Как и мы, русские, должны отвечать и за погромы, и за тех беспощадных крестьян-поджигателей, за тех обезу­мевших революционных солдат, и за зверей-матросов.

 – Как вы оцениваете время, в течение которого у власти находится президент В.В. Путин, – в сравнении с его предшественниками, президента­ми Б.Н. Ель­циным и М.С. Горбачевым?

 – Горбачевское правление поражает своей политической наивно­стью, неопыт­но­стью и безответственностью перед страной. Это была не власть, а без­думная капиту­ля­ция ее. Ответные восторги с Запада только подкре­пили картину. Но надо признать, что именно Горбачев (а не Ельцин, как теперь звучит повсеместно) впервые дал гражданам нашей страны сво­боду слова и свободу перемещения.

 Ельцинская власть характеризовалась безответственностью перед народной жиз­нью не меньшей, только в других направлениях. В безоглядной поспешности скорей, ско­­рей устано­вить частную собственность вместо государственной – Ельцин разнуздал в России массовое, многомиллиардное ограбление национальных достояний. Стремясь по­лучить поддержку региональных лидеров, он прямы­ми призывами и действиями под­креплял, подталкивал сепаратизм, развал российского госу­дарства. Одновременно лишая Россию и заслуженной ею исторической роли, ее меж­ду­народ­ного положения. Что вы­зы­ва­ло не меньшие аплодисменты со стороны Запада.

 Путину досталась по наследству страна разграбленная и сшибленная с ног, с де­морализованным и обнищавшим большинством народа. И он принялся за возможное – за­метим, постепенное, медленное, – восстановление ее. Эти усилия не сразу были заме­че­ны и, тем более, оценены. И можете ли вы указать примеры в истории, когда меры по вос­становлению крепости государственного управления встречались благожелательно извне?

 – Нужна ли России национальная идея и как она может выглядеть?

 – Термин «национальная идея» не имеет четкого научного содер­жа­ния. Можно со­гла­ситься, что это – когда-то популярная идея, представление о желае­мом образе жиз­ни в стране, владеющее ее населе­ни­ем. Такое объединительное представ­ление-понятие может оказаться и полез­ным, но никогда не должно быть искусственно сочи­нено в верхах власти или внедрено насильст­вен­но. В обозримые исторические пери­о­ды подобные представления устоялись, напри­мер, во Франции (после XVIII в.), Великобритании, Соединенных Штатах, Гер­ма­нии, Поль­ше и др. и др.

 Когда дискуссия о «на­циональной идее» довольно поспешно воз­никла в после­комму­нисти­че­ской России, я пытался охладить ее возражением, что, после всех пере­жи­тых нами изну­рительных потерь, нам на долгое время достаточно задачи Сбереже­ния гибнущего народа.

АРГУМЕНТ ПИСАТЕЛЯ

 – МРАЧНЫЙ опыт ХХ в. Россия взяла на себя и пережила – здесь мы цитируем вас по смыслу – как бы во имя всего человечества. Смогли россияне извлечь уроки из двух революций и их последствий?

 – Такое впечатление, что начинают извлекать. Огромное число пуб­ликаций и филь­мов о российской истории XX в. (правда, неровного качества) свидетельствуют о нарастающем спросе. Вот только что – страшную, жесто­кую, ничуть не смягченную прав­ду о сталинских лагерях показывал миллионам людей государст­вен­ный канал «Рос­сия» – в телесериале по прозе Варлама Шаламова.

 И например, я был удивлен и впечат­лен горячностью, размахом и длительностью дискуссии, возникшей после опубликования в феврале этого года моей старой статьи о Фев­ральской революции. Широкий спектр мнений, в том числе несогласных с моим, – радует меня, ибо наконец-то показывает живое желание понять собственное прошлое, без чего осмысленного пути в будущее не может быть.

 Мнение Александра Исаевича о современной России и причинах трений с Западом читайте в следующем номере.

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