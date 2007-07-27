Борьба с синдромом «тетки»

Первый же опубликованный в 1996 г. роман «Кровь нерожденных» сделал Полину ДАШКОВУ знаменитостью, и теперь каждое ее произведение мгновенно становится бестселлером. Она мастер многоходовой интриги, сложного разветвленного сюжета и острых психологических коллизий.

И хотя ее книги проходят по классу «массового чтива», нельзя не признать, что романы писательницы несут в себе черты настоящей литературы.

– ВОКРУГ сериала по вашей книге «Место под солнцем», где в главной роли снялась Анастасия Волочкова, был настоящий скандал. Вам не нравятся экранизации ваших произведений?

– Никакого скандала не было, я просто выразила свое негативное отношение к этому сериалу. Переработка книги в сценарий – это тяжелая работа и совсем другая профессия. Это не мое дело. Две экранизации моих романов «Место под солнцем» и «Херувим» никаких положительных эмоций мне не дали. Так что в ближайшее время никаких экранизаций не будет.

– Ваш муж – сценарист и режиссер документального кино Алексей Шишов. Вашему браку больше 25 лет. Поделитесь секретами семейного счастья.

– Первый секрет – любить и не ошибиться в выборе. Для этого нужно научиться слушать только себя, а не чужие советы. Второе – нужно понимать, что другой человек – это отдельная личность, и ты не вправе ломать и менять ее. Точно так же, как тебя никто не вправе ломать. Ты либо принимаешь партнера таким, какой он есть, либо ты его не принимаешь. Желание перевоспитывать – одна из главных причин всех семейных проблем. И третий секрет – надо уметь отделять мелочи от серьезных вещей. В моменты ссор понимать, что стоит за обидевшим тебя словом или поступком – характер или проявление усталости, нер­возности и так далее. Сиюминутные слабости и срывы надо уметь прощать.

– А муж ревнует вас к успеху, славе, популярности? Многие пары не проходят через это испытание…

– Если человек тебя любит, он принимает тебя любую: и больную, и здоровую, и известную, и неизвестную. В нашей семейной жизни было очень много разных периодов. И моя популярность – это не самое «тяжелое испытание». Тяжелые испытания – это болезни близких людей, смерть родителей.

– Многие женщины одиноки и мечтают устроить свою личную жизнь. Можете дать совет, где лучше знакомиться с мужчинами?

– Есть женщины, которые очень сильно хотят выйти замуж и считают, что это главная цель в их жизни. И свою личностную, человеческую состоятельность они измеряют только этим критерием. Таким всегда не везет, потому что у них на лице написаны этот поиск, эта неуверенность в себе. Мужчины это чувствуют и очень этого боятся. Не надо превращаться в ноющую клушу, которая увлекается кулинарными вредностями и толстеет, смотрит ток-шоу или сидит в Интернете, мечтает там с кем-то познакомиться. Женщина должна жить, работать, чувствовать себя личностью независимо от того, замужем она или нет. И чем более она независима, тем более привлекательна.

– В эссе «Синдром «тетки» из вашей новой книги «Игра во мнения» вы пишете о том, как сохранить красоту и женственность. Вы сами проходили через кризис среднего возраста. Что можете посоветовать?