Уставший от собачьей жизни
Михаил Ширвиндт сменил имидж
№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]
Сын известного актера Александра Ширвиндта поначалу несколько лет играл в «Сатириконе». Но актерская стезя пришлась ему не по вкусу, и он с головой окунулся в ТВ.
Двенадцать лет вел
– Она родилась в моих поездках по миру. Я 6 лет в качестве продюсера и режиссера ездил по разным странам и континентам с программой «Путешествие натуралиста».
– От
– Сам. Я просто устал.
– Благодаря этой передаче за Вами закрепился имидж завзятого собаковода…
– Это была одна из причин, по которой я закончил программу. Когда с интервалом в две недели в разных районах Москвы ко мне на улице подошли две пожилые тетеньки и сказали:
– Ваши близкие видели Вашу новую передачу?
– Отец сказал: «Очень симпатично». А мама в восторге.
– Помимо всего прочего, Вы – продюсер телекомпании «Живые новости», которая делает не только «Хочу знать»?
– На ТВЦ у нас идут две программы: «От великого до смешного» (про известных юмористов с человеческой историей) и «Браво, артист!» (про ушедших знаменитых и великих актеров), которую я веду вместе со своим папой. На канале «Домашний» мы запускаем «Кулинарное путешествие» с художником Сергеем Цигалем и его дочкой Машей (раньше он вел эту передачу со своей женой Любой Полищук на Первом канале). Собираемся возобновить и «Путешествия натуралиста». Натуралистом теперь будет актриса Марина Голуб. Еще мы делаем много документальных фильмов. На очереди – «Голая правда» (про сексуальную революцию в России).
– Вы начали
– Это было в
– ТВ интереснее заниматься, чем кино?
– Я пробовал себя в качестве кинопродюсера. Сделал с Сергеем Урсуляком «Русский регтайм», был сопродюсером в одном американском фильме. Но быстро понял, что слово «продюсер» немногим отличается от «директора картины». Творчества мало, зато платежек, бумажек и скандалов хоть отбавляй. А это не мое. Другое дело –
– Выходит, ТВ с Вами теперь навсегда?
– Буду заниматься ТВ до тех пор, пока есть возможность создавать программы, которые отличаются от примитивных развлекательных. Но если попса окончательно задавит – я уйду. Погоня за рейтингом приводит к оглупляющим результатам. Но рейтинг – это деньги, а без денег ТВ существовать не может.
– Вы пессимист в отношении будущего ТВ?
– Да, однозначно. И выхода здесь нет. ТВ превращается в абсолютную пустышку. Как в Древнем Риме требовали: «Хлеба и зрелищ!», так и у нас ТВ становится примитивным зрелищем.
– Какой род деятельности является для Вас сегодня основным источником дохода?
– Для меня это сейчас больной вопрос. Наш с Антоном Табаковым ресторан «Штольц» прикрыли, а ТВ в последнее время особых доходов не приносит.
– Чем занимаются Ваши жена и дети?
– Жена строит дом в деревне и собирается делать ремонт в нашей квартире. Я сейчас с ужасом об этом думаю. Сын Андрей работает в арбитражном суде и учится в аспирантуре. Помимо этого он постоянно посещает всевозможные курсы повышения квалификации. Сын хочет стать ученым, заниматься государством и правом. Дочь Саша через год закончит РГГУ, ей нравится заниматься выставками, галереями. Я в семье один такой – телевизионный.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес