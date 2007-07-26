Уставший от собачьей жизни

Сын известного актера Александра Ширвиндта поначалу несколько лет играл в «Сатириконе». Но актерская стезя пришлась ему не по вкусу, и он с головой окунулся в ТВ.

Двенадцать лет вел «Дог-шоу» и приобрел у «собачников» звание специалиста. Но вот уже месяц как телеведущий поменял имидж и ведет на Первом канале новую развлекательно-познавательную программу «Хочу знать».

– Она родилась в моих поездках по миру. Я 6 лет в качестве продюсера и режиссера ездил по разным странам и континентам с программой «Путешествие натуралиста».

– От «Дог-шоу» Вы сами отказались или Вас попросили?

– Сам. Я просто устал. ТВ-программа о собаках должна жить собачьей жизнью. А собаки, как известно, живут лет 15. «Дог-шоу» продержалась 12 лет. Она могла бы и дальше сущест­вовать, если бы мы поменяли ведущего. Но Первый канал на это не пошел.

– Благодаря этой передаче за Вами закрепился имидж завзятого собаковода…

– Это была одна из причин, по которой я закончил программу. Когда с интервалом в две недели в разных районах Москвы ко мне на улице подошли две пожилые тетеньки и сказали: «Гав-гав», я понял, что мы приехали. Знакомые тоже почему-то считали, что бесконечные рассказы про собак доставляют мне огромное удовольствие… Я никогда не считал себя специалистом в этой области. Любой телеведущий, как и актер, играет роль, и глупо было бы обращаться, скажем, к Евстигнееву как к профессору Преображенскому.

– Ваши близкие видели Вашу новую передачу?

– Отец сказал: «Очень симпатично». А мама в восторге.

– Помимо всего прочего, Вы – продюсер телекомпании «Живые новости», которая делает не только «Хочу знать»?

– На ТВЦ у нас идут две программы: «От великого до смешного» (про известных юмористов с человеческой историей) и «Браво, артист!» (про ушедших знаменитых и великих актеров), которую я веду вместе со своим папой. На канале «Домашний» мы запускаем «Кулинарное путешествие» с художником Сергеем Цигалем и его дочкой Машей (раньше он вел эту передачу со своей женой Любой Полищук на Первом канале). Собираемся возобновить и «Путешествия натуралиста». Натуралистом теперь будет актриса Марина Голуб. Еще мы делаем много документальных фильмов. На очереди – «Голая правда» (про сексуальную революцию в России).

– Вы начали ТВ-карьеру с «Лотто-миллион». Как именно это произошло?

– Это было в 90-е годы. Я ушел из «Са­тирикона». В этот момент знакомые предложили мне попробовать себя в программе, которая шла в прямом эфире, что для тех лет было в диковинку. Конечно, все это было наивно, глуповато, но в тот момент мне было интересно.

– ТВ интереснее заниматься, чем кино?

– Я пробовал себя в качестве кинопродюсера. Сделал с Сергеем Урсуляком «Русский рег­тайм», был сопродюсером в одном американском фильме. Но быстро понял, что слово «продюсер» немногим отличается от «директора картины». Творчества мало, зато платежек, бумажек и скандалов хоть отбавляй. А это не мое. Другое дело – ТВ-продюсирование: мне интересно создавать новые программы. Да и телеведущим быть интереснее, чем актером. Актер все время кого-то изображает, а ведущий может говорить от себя, может рассуждать, размышлять и делиться этим со зрителями.

– Выходит, ТВ с Вами теперь навсегда?

– Буду заниматься ТВ до тех пор, пока есть возможность создавать программы, которые отличаются от примитивных развлекательных. Но если попса окончательно задавит – я уйду. Погоня за рейтингом приводит к оглупляющим результатам. Но рейтинг – это деньги, а без денег ТВ существовать не может.

– Вы пессимист в отношении будущего ТВ?

– Да, однозначно. И выхода здесь нет. ТВ превращается в абсолютную пустышку. Как в Древнем Риме требовали: «Хлеба и зрелищ!», так и у нас ТВ становится примитивным зрелищем.

– Какой род деятельности является для Вас сегодня основным источником дохода?

– Для меня это сейчас больной вопрос. Наш с Антоном Табаковым ресторан «Штольц» прикрыли, а ТВ в последнее время особых доходов не приносит.

– Чем занимаются Ваши жена и дети?

– Жена строит дом в деревне и собирается делать ремонт в нашей квартире. Я сейчас с ужасом об этом думаю. Сын Андрей работает в арбитражном суде и учится в аспирантуре. Помимо этого он постоянно посещает всевозможные курсы повышения квалификации. Сын хочет стать ученым, заниматься государством и правом. Дочь Саша через год закончит РГГУ, ей нравится заниматься выставками, галереями. Я в семье один такой – телевизионный.