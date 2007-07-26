Большой Брат против заторов

В 1903 г., когда по центру Лондона ездили только в каретах, средняя скорость движения была 20 км в час. 100 лет спустя, когда лошадиную силу заменили автомобильные моторы, средняя скорость упала до 15 км в час. Только власти Лондона, в отличие от столичных властей, оказались готовы к радикальным мерам борьбы с заторами.

КАЖДЫЙ автомобилист, который проезжает через центр Лондона в будний день с 7 до 18 часов, обязан заплатить 8 фунтов стерлингов. Чтобы на въезде не было пробок, специальные камеры фотографируют номерные знаки всех пересекающих границу платной зоны машин. Затем компьютер считывает номера и составляет единую базу данных автомобилей, которые в течение дня проехали через центр. Таким образом ловят нарушителей, которым выставляют штраф от 50 до 150 фунтов. А законопослушные граждане обязаны заплатить за проезд до 22:00 текущего дня. Существуют разные формы оплаты: через Интернет, по СМС, по телефону, на почте и в специальных киосках и магазинах. Действует скидка 90% для жителей центра и тех, у кого в платной зоне собственный бизнес.

Введение новой системы стоило городу 200 млн. фунтов. Каждый год 115 млн. фунтов тратится на ее поддержание. Оптимисты утверждают, что скоро она себя окупит: к 2010 г. город с ее помощью заработает уже 2 млрд. фунтов!

«Новая система уменьшила количество машин в центре города на 20%, - утверждает сотрудник Транспортного департамента города Лондона Кирстен Харвей. - Лишь 9% горожан недовольны введенными мерами. Загрязнение воздуха уменьшилось на 13-15%. Как следствие, лондонцы перестали бояться ездить по центру на велосипедах!»

Но это официальные данные. В реальности же многим жителям Лондона все это слишком напоминает Большого Брата из романа Джорджа Оруэлла «1984». Кроме того, оппоненты утверждают, что, уменьшив количество машин в центре города, власти переместили проблему на окраины, где многие теперь паркуют свои машины, чтобы на автобусах добраться до центра. Долго не рассуждая о плюсах и минусах новой системы, в бизнес ее превратил предприниматель Мигель Камачо. Его фирма находится в центре города, и он предлагает клиентам зарегистрировать свои машины как собственность его компании и получить скидку на проезд через центр.

Между тем в злостных неплательщиках оказались... сотрудники американского посольства, которое расположено в центре города. Они утверждают, что Венский договор о дипломатических отношениях освобождает их от платы за проезд. Власти Лондона с этим не согласны и продолжают подсчитывать штрафы. Долг американцев уже свыше 270 тыс. фунтов! Когда в феврале нынешнего года платную зону расширили почти на 15 квадратных километров и в нее попал ряд других посольств, у американцев появились союзники в борьбе с властями Лондона - сотрудники бельгийского, французского и российского посольств. До сих пор неясно, чем закончится это противостояние.