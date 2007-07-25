Кремль объявляет бойкот

Скандал, развернувшийся на прошлой неделе между Россией и Великобританией, особенно активно обсуждался в одной из частей Лондона - под мраморными фасадами особняков Белгравии и в роскошных садах-квартирах утопающего в зелени Кенсингтона.

ДЛЯ преуспевающих россиян Великобритания давно стала вторым домом, где они покупают себе недвижимость и куда в элитные частные школы отправляют учиться своих детей. По пятницам сотни российских чиновников летают из Москвы в Лондон как к себе на дачу, а в понедельник утром с новыми силами возвращаются обратно. Но это уже в прошлом. У скандала, развернувшегося между Россией и Великобританией на прошлой неделе, есть как вполне очевидные, так и другие, куда более скрытые, последствия.

В прошлый четверг Владимир Путин в ответ на высылку из Великобритании четырех россиян выслал из России четырех британских дипломатов среднего звена и объявил, что Россия прекратит сотрудничество с Великобританией по вопросам борьбы с терроризмом. Ответ России оказался нехарактерно для нее сдержанным - настолько сдержанным, что многих это даже озадачило. Однако Кремль также объявил, что не будет больше выдавать визы чиновникам британского правительства, а российские чиновники за визами в Великобританию не будут даже обращаться.

Что это значит, объяснил за тарелкой карпаччо из говядины в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, известный своей сдержанностью и хорошим английским. Хотя российским чиновникам никто не запрещает ездить в Лондон по общегражданским паспортам, сказал он, поездок с дипломатическими документами больше не будет. Запрещается ли теперь ездить в Россию членам кабинета Гордона Брауна или депутатам британского парламента, Песков не сказал.

Как бы там ни было, Кремль показал, что в тлеющем конфликте с Соединенным Королевством готов использовать новое оружие - бойкот. В интервью корреспонденту The Observer один высокопоставленный представитель Кремля рассказал, что хотел отправить свою девятилетнюю дочь в летний лагерь в Шотландию, но теперь она поедет во Францию. Так же, скорее всего, поступят и другие его высокопоставленные коллеги. В то же время на тех русских, кто живет в Лондоне, уже оказывается тихое давление, чтобы они, если не хотят попасть в немилость к Кремлю, проводили больше времени в других местах.

Для тех из них, кто не только любит Лондон, но и имеет политические амбиции, это плохая новость. Один из таких - Роман Абрамович. Некоторое время самому богатому человеку России удавалось совмещать образ лондонского эмигранта и российского патриота. Переместив большинство своих активов в Лондон, он попытался уйти с неблагодарной должности губернатора Чукотки, замерзающего во льдах региона на Дальнем Востоке России. Однако в январе Путин сказал ему, что уходить еще рано - а теперь, когда Кремль решил бойкотировать Великобританию, разговоры о продаже Абрамовичем одного из крупнейших его активов в Великобритании - футбольного клуба «Челси» - могут из чистых сплетен превратиться во вполне реальную вещь.

Ко всему прочему в Кремле начали говорить о некой «русофобии», охватившей британское общество после обвинений в адрес российской секретной службы, ФСБ, в организации убийства Литвиненко.

- Русофобия начинает целенаправленно развиваться в Лондоне, - сказал Песков. - Недавно я летел из Нью-Йорка в Лондон по билету, оплачиваемому правительством. Когда в салоне первого класса отдал стюардессе российский паспорт, она спросила: «Надеюсь, в этот раз полоний не везем, господин Песков?» И вы хотите, чтобы я советовал соотечественникам ездить в такую страну?

- Лондон - один из центров Европы, - сказал Песков. И добавил, уже в прошедшем времени: - И для многих русских это был один из ее любимых городов.

Долго ли осталось ждать момента, когда Абрамович объявит, что он бросает Лондон, выставляет на трансфер Дидье Дрогба и тихо переезжает в Париж?