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Он из джаза

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Александр СЛАВУЦКИЙ  ]

Он из джаза

 В августе Георгию Гараняну исполняется 73. Он был первым джазовым музыкантом, получившим звание заслуженного артиста РСФСР, затем народного и удостоившимся Госпремии России. А еще он единственный джазист в мире, у которого есть свой абонемент в Большом зале Московской консерватории. Но далеко не все на жизненном пути этого прекрасного музыканта и замечательного человека складывалось гладко.

 – ГЕОРГИЙ Арамович, в 50-е годы прошлого века музыкантам, учившимся в консерваториях или музыкальных училищах, играть джаз было категорически запрещено. Поэтому первое поколение наших джазменов составили в основном инженеры, ученые, врачи. Вы ведь тоже не музыкант по первому образованию?

 – Я инженер, окончил Московский станкоинструментальный институт. Правда, после защиты диплома ни одного дня по специальности не работал, сразу же пошел в Москонцерт. Для того времени это была обычная ситуация. Проблемы начинались при поступлении в различные профессиональные оркестры, где требовались дипломы музыкальных учебных заведений. Но нас выручали характеристики и поручительства видных людей. Довольно забавная история произошла в 1982 г., когда мне присуждали звание заслуженного артиста, и документы пришли в Президиум Верховного совета РСФСР. Там начали недоумевать – зачем инженеру звание заслуженного артиста?

 – Игрой на саксофоне вы бредили с детства?

 – Нет, в школе я учился играть на фортепиано. Я был старостой в институтском оркестре, играл на пианино, а однажды мне поручили отремонтировать саксофон. Принес домой, посмотрел: игрушка занятная, красивая, с этого все и началось. Я быстро научился играть на саксофоне, меня сразу признали среди своих, но это сослужило мне плохую службу. Через два года, когда я поступил в оркестр Олега Лундстрема уже как профессионал, понял, что играть совершенно не умею. Забросил все свои сольные партии, взял те, что поскромнее, и занимался с утра до ночи.

 – Вы играли запрещенный в советское время джаз. Наверное, были проблемы с КГБ? Как удавалось выживать в таких условиях?

 – Проблемы были, и особенно потому, что у меня отец родился, как считалось, за границей. Он армянин из Турции. Из-за этого, если только что-то случалось «не так», начинали угрожать. Принцип выживания был такой: всегда говорить «да» и ни черта не делать. Правда, однажды я все-таки попался. Приехал Уиллис Коновер, ведущий музыкальных передач «Голоса Америки». Добросоветчики мне тут же сказали, чтобы я к нему не подходил. Я говорю: «Как же так? Мы с ним встречались за границей, он меня пропагандирует, приглашал на разные фестивали…» Короче, принял я его здесь достойно, сводил в ресторан, зашел к нему в номер. Потом это оказалось самым страшным преступлением, и я десять лет не ездил за границу.

 – После выбора Сочи местом проведения зимней Олимпиады Краснодарский край привлек к себе общее внимание. Но вы уже почти десять лет руководите биг-бендом из Краснодара.

 – Местная администрация предложила мне создать и возглавить джазовый биг-бенд. Музыканты, с которыми я работаю, очень высокого уровня. И хотя пришлось учить их джазу практически с нуля, сейчас этот коллектив достиг многого и котируется среди любителей и профессионалов джаза.

 – Ваш биг-бенд, насколько я знаю, входит в краснодарское творческое объединение «Премьера». Это – культурный проект всероссийского масштаба.

 – «Премьера» – дейст­вительно уникальное явление. Казалось бы, провинция, но тем не менее Краснодарский край превратился в один из культурных центров России. Кроме нашего биг-бенда в «Премьеру» входят симфонический оркестр под руководством известного дирижера Владимира Понькина, камерный ансамбль «Премьер-оркестр», оркестр виолончелей; музыкальный шоу-театр «Премьера». Театром балета руководит Юрий Григорович. А еще у нас есть Муниципальный молодежный театр (ТЮЗ), театр кукол и так далее! Наши коллективы гастролируют не только в России, но и за рубежом.

 – Около трех лет вы руководили знаменитым Биг-бендом Олега Лундстрема. Но прошлым летом были вынуждены его покинуть. И не так давно у вас появился новый оркестр. Что он собой представляет?

 – Этот оркестр называется Биг-бенд Георгия Гараняна при Российском государственном телерадиоцентре. Оркестр условно состоит из двух частей. Первая – это ветераны, прославленные музыканты, пришедшие со мной из Оркестра Олега Лундстрема, а вторая – очень талантливая молодежь, выпускники Гнесинской академии.

 – Существует мнение, что в России мало кто интересуется джазом. Вы, надо думать, с ним не согласны?

 – На это я могу сказать лишь то, что огромный спрос есть только на попсу. Даже на признанных мастеров камерной музыки, таких как Башмет, Спиваков, спрос на несколько порядков ниже. У серьезной музыки никогда не было сравнимой с попсовой аудитории. То же самое и с джазом. Как только он перестал быть модным и запретным, интерес к нему резко упал. Наша аудитория сравнительно небольшая, но достаточно прочная, потому что человек, вкусивший прелесть джаза, уже наш и никуда не уйдет.

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