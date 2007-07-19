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Королева кинокритики

Тяжелая работа Екатерины Мцитуридзе

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Королева кинокритики
Когда-то, посмотрев фильм Дэвида Линча «Голубой бархат», Катя решила, что будет заниматься кино. Мечта сбылась. И теперь

 Она называет себя кинокритиком и уже 10 лет работает на Первом канале в «Добром утре», где ведет рубрику «Это кино». Знатоки называют ее «человеком влияния» – ей выказывают внимание и депутаты Госдумы, и Администрация Президента. Она же мечтает о собственном кино, пишет сценарий для своего первого фильма и мечтает хорошо зарабатывать своей профессией.

 –  НА ПЕРВОМ канале, пожалуй, самый известный кинокритик – Сергей Шолохов. Между вами есть конкуренция?

 – Сергея Шолохова я считаю мэтром, у которого есть чему поучиться. У каждого из нас своя ниша, мы идем параллельными путями.

 – Кинообозреватель или телеведущая – вам как себя приятнее величать?

 – Кинокритиком. По необходимости можно добавлять – кандидат исторических наук. Просто и со вкусом.

 – Полгода назад вы вели собственную передачу о кино «Премьера со зрителями», о которой давно мечтали. Но потом ваше место занял Гордон…

 – Для меня это до сих пор болезненная ситуация. Не всегда наши желания совпадают с мнением людей, которые принимают решения. Но все же программа, которую я придумала, идет в эфире, и это самое главное. Ее же не закрыли. А вообще, собственная передача – это не предел моих мечтаний. Куда важнее личная жизнь. Я никогда не понимала людей, которые утверждали, что работа – это самое главное в жизни.

 – Читала, что после возвращения с кинофестивалей коллеги встречают вас вопросом: «Как отдохнула?»

 – Это не коллеги, а технические сотрудники, которые работают, не вылезая из Останкино. Им кажется, что любая поездка – это увеселительное мероприятие. Но они так раньше говорили. В какой-то момент мне все надоело, я стукнула кулаком по столу, и они перестали. На последнем юбилейном кинофестивале в Канне я чуть было не сломалась. Посетила 25 просмотров, записала около 30 интервью, сделала 5 пятиминутных репортажей (а это по три часа монтажа каждый). Я похудела на 4 кг, что при моей худобе совсем не весело. От усталости готова была расплакаться. Я ни разу не была на море за две недели работы в Канне.

 – Вы начинали телевизионную карь­еру в Тбилиси, на местном ТВ?

 – На грузинском ТВ я делала передачу «Беседы о Грузии». Это были интервью с известными российскими деятелями кино, шоу-бизнеса и политики. Одним из моих героев был Влад Листьев, который и предложил мне заняться киноновостями в «Добром утре». Тогда для меня это было воплощением мечты.

 – Кино – ваша работа, а просто телевизор вы любите смотреть?

 – Я люблю комедийные передачи – «Наша Russia», «Comedy Club». В по­следнее время у меня возросла социальная активность, по­этому смотрю еще и новости. В отличие от многих ТВ-коллег, которые любят при случае упомянуть, что телевизор они не включают, я телевизор смотрю. Он у меня всегда включен. Люблю, когда вокруг все бурлит: и музыка, и телевизор, и шум с улицы в открытые окна…

 – Вы часто бываете в Тбилиси?

 – Я там лет десять не была. Времени не хватает. А потом, все, по кому я скучаю, к счастью, сами часто приезжают в Москву.

 – В свое время вы организовали церемонию «10 самых сексуальных актеров и актрис». А насколько для вас самой важно быть сексуально привлекательной?

 – Я не обращаю на это внимания, я в этом живу. Сексуальность, как и вкус, – она либо есть, либо ее нет. И нарастить ее, в отличие от волос, ногтей и силикона, нереально. Она должна быть внутри.

 

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