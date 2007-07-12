– ЭДГАРД, кто придумал вам такое звучное имя для выхода на ринг?

– Первый канал. Сначала меня назвали «Королем цирка». Я это услышал, уже выходя на самый первый бой (он, как и финал, был с Женей Дятловым). Мне это не понравилось – вроде как сам себя короновал. А вот «Уссурийский Тигр» – хорошо!

– Бесстрашному укротителю хищников страшно было на ринге?

– Страшно было! За день до боя такое чувство переполняло… думаешь: «Елки-палки, а может, я это в последний раз вижу!» Я знаю статистику смертности боксеров, не только от пропущенных ударов в лицо, сердце, солнечное сплетение… Идешь на ринг, думаешь об этом. Главное – выйти на ринг. Даже боксеры-профессионалы иногда пасуют. А гонг зазвучал – все «до лампочки». Я бросил себе вызов – и преодолел страхи.

– Как держат себя в форме цирковые артисты?

– На диетах не зацикливаются. Ежедневные большие физические нагрузки: бег с утра, по 2–3 тренировки в неделю – чтобы по 2–3 майки сменить. Я бегаю по парку, по цирку. Можно и перед зеркалом попрыгать минут 15 со скакалкой.

– А готовить вы умеете?

– Вообще не умею! Микроволновой печью пользовался раза три в жизни – когда приезжал в Москву один. Однажды 40 минут стоял у окна и ждал, когда проедет машина с надписью «Доставка пиццы», чтобы записать телефон и заказать. Вот такой я был голодный! Но недавно во мне проснулся кулинар: я запек в аэро­гриле яблоки с сахаром. Нам этот прибор подарили незадолго до начала шоу «Король ринга». Кстати, модель называется «Тигр», она самая крутая по своим возможностям и очень красивая – оранжевая, как тигр, и на коробке – тигр! Так вот, моя мама в этой печке готовила мне обеды и ужины во время тренировок и боев. Нам тренеры запрещали есть очень жареное и очень жирное, поскольку это сказывается на желудке и печени. А в аэрогриле можно сделать, например, диетический шашлык, цыпленка табака. Вот и перед финальным боем с Женей Дятловым я ел курочку, приготовленную в аэрогриле. Она была нежирная (лишний жир вытапливается), но с румяной, хрустящей корочкой. Очень вкусная. Как видите, она не помешала мне победить на ринге очень серьезного соперника (смеется).

– 11 июля у вас день рождения. Какие подарки вы любите?

– Если друзья дарят дорогие часы, украшения – мне как-то не по себе становится: ну зачем! А вот сам дарить что-то дорогое я люблю. Мой подарок себе на день рождения – редкие белые львы. Скоро привезем двух «мальчиков». Надеюсь, москвичи смогут их увидеть в конце года в Лужниках – мы планируем там большое представление.