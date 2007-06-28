Режиссерский дебют

В марте известный режиссер, актер и продюсер Тигран Кеосаян перевоплотился в начинающего телеведущего. За три с половиной месяца передача «Вечер с Тиграном Кеосаяном» заняла одно из первых мест в рейтинговом табло и уже выдвинута на «ТЭФИ». Такой небывалый прорыв объясняют эмоциональностью и харизмой ведущего.

– ВЕЧЕР с Тиграном Кеосаяном» заявлен как информационно-развлекательное шоу. Вы больше развлекаете или информируете?

– Мы информируем зрителей о разности точек зрения на те или иные вопросы. Другое дело, что любую тему необходимо подавать с эмоциональной стороны. При этом важно не переигрывать. Для этого надо браться за тему, которая тебя интересует. Посмотрите, что сегодня происходит в авторских программах! Или нет эмоционального подключения, или все чересчур наиграно. Я, как режиссер, это вижу.

– Насколько вы эмоциональны за кадром?

– Безумно эмоционален! Я даже опасался, что наше шоу в силу моих физиономических способностей и манеры говорить будет восприниматься зрителями немножко агрессивно. Похоже, этого не произошло.

– Говорят, вы тираните съемочную группу?

– Я очень сильно надеюсь, что съемочная группа меня уважает, а не боится. Хотя очень многим от меня достается. А то, что я хороший профессионал, знают все, кто связан с производством программ.

– Тигран, перед премьерой передачи вы говорили: «Быть телеведущим безумно страшно, но интересно…» Сегодня страху поубавилось?

– Сегодня мне страшно интересно. (Смеется.) Комфортно я почувствовал себя в качестве телеведущего через 2,5 месяца после первого эфира.

– Вы довольны собой на телеэкране?

– Самому о себе говорить глупо. У меня нет задачи показаться идиотом. И в первую очередь перед самим собой. Переплавляется ли это «страшно интересно» в острые вопросы, интересные программы и именитых гостей – судить зрителям.

– А могли бы делать такую же передачу на одном из центральных каналов?

– Эта программа не для них. На государственных каналах разность мнений не приветст­вуется. А РЕН ТВ – это частный канал, здесь проще.

– Вы известный режиссер, продюсер… Зачем вам вообще ТВ нужно?

– Кино и ТВ – это соседние жанры. И то и другое я рассматриваю как любимую работу. С одной стороны, я зарабатываю деньги, а с другой – получаю удовольствие, которое для меня порою важнее всего остального. Это же видно!

– В передаче вы выражаете свои мысли, свой взгляд на происходящие события. На чем основывается уверенность, что ваше мнение будет интересно телезрителям?

– Это решалось не мною, а руководством канала. Я достаточно часто появляюсь на телеэкранах. Наверное, не все было сказано мною невпопад, поэтому частное мнение частного человека Кеосаяна показалось им интересным.

– То есть это такой американский подход к телевидению?

– Да. Мне часто предлагали вести различные программы. Обычно это была чистая развлекаловка: игры, лотереи… Но я всем отказывал. Мне это было неинтересно. Другое дело – формат американцев Джея Лено и Дэвида Леттермана. Здесь все зависит от личности ведущего, от его сарказма, от его взгляда на события…

– Руководство позволяет выражать вам свою индивидуальность в полной мере?

– У меня еще не было тем, которые бы мне запретили. Говорю это совершенно честно.

– У вас имидж человека, которому палец в рот не клади. Вам это на руку?

– (Смеется.) Наверное! Не кладите мне палец в рот! Я не представляю, чтобы какой-то вопрос мог поставить меня в тупик… Все, что со мной происходит, я воспринимаю как урок и делаю для себя определенные выводы…