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В Греции есть все!

Через три с половиной часа вы можете оказаться на Пелопоннесе

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Ирина САВЧЕНКО, Патры – Москва  ]

В Греции есть все!

 Самолет из Шереметьево приземлится на военном аэро­дроме столицы полуострова – Патрах. Военные потеснились, чтобы принимать борта с отдыхающими. Теперь и из России. Еще через двадцать минут после посадки будут закончены все формальности, и вы выйдете на залитую солнцем автобусную площадку.

Переходите на шаг

 НА ЗАПАДНОМ Пелопоннесе пересекается множество дорог, каждая из которых ведет к чему-то интересному: к древнему храму, к Византийскому монастырю или к удивительной горной вершине, к бесконечному песочному пляжу. Но главное для утомленного суетой и жаждущего покоя и в то же время комфорта отдыхающего – эти меcта еще не «обсижены» туристами. Жизнь течет в своей естественности, как будто с ленцой, и каждый, кто сюда приезжает, сам вскоре подпадает под неторопливую интонацию.

 Еще сорок минут езды на комфортабельном автобусе – и вскоре вы окажетесь на чистейшем песчаном берегу Ионического моря. Вас ждет рай, о котором вы всегда мечтали. Всего лишь в 35 км от древней Олимпии и в 8 км от города Пиргос, рядом с деревней Скафидия, расположена новая «жемчужина» компании Aldemar – гостиница Olympian Village.

 Это суперсовременное гостиничное хозяйство с автономными коттеджами, роскошными номерами, широкими квартирами и прекрасными комнатами, построенное на берегу моря, распростертое на песчаных берегах, украшенное десятками бассейнов и садов неповторимой красоты... Это один живой, гостеприимный поселок, идеальный как для фанатов спорта, так и для бабушек с внуками.

 В Aldemar Olympian Village есть вся инфраструктура, положенная комплексу «5 звезд»: оборудованный пляж, бассейны с морской водой (их целых 38, что не характерно для южных стран), концертные площадки, рестораны, конференц-зал, таверны и бары, спортивные площадки и корты. Впрочем, преимущество отеля – огромная территория с великолепными садами и местами для отдыха и прогулок. Весь комплекс отеля выполнен в средиземноморском стиле – здания не выше 3 этажей раскинулись на территории в несколько десятков гектаров. И встретиться с «населением» можно разве что в ресторане.

Расслабьтесь, наконец!

 В ЦЕНТРЕ Royal Olimpian Талассо/Спа вам предложат процедуры талассотерапии (обертывания из водорослей, способствующие выводу шлаков из организмов). Помогут побороть стресс, справиться с болезнями суставов, избыточным весом и проблемами кровообращения. Квалифицированные тренеры помогут составить и выполнить индивидуальную программу упражнений. Вы можете попробовать себя как начинающий гимнаст, заняться растяжкой, как Ван Дамм, или аэробикой, как Джейн Фонда. Обычно за талассотерапией ехали во Францию, Швейцарию или в Тунис. Теперь столь полезные и приятные процедуры вам предложат и в Греции. Центр работает без выходных для клиентов старше 16 лет.

Что пьют и чем закусывают на Пелопоннесе?

 ФРУКТЫ, овощи, рыба и морепродукты, молодое местное вино – разве не об этом мечтает каждый на отдыхе? Сами греки все свободное от работы время проводят в тавернах. И расспросы о проведенных выходных начинаются одинаково – с вопроса «что ты ел?». Несмотря на обильность, средиземноморская диета признана самой здоровой и полезной. Виной тому – оливковое масло, которое можно еще намазывать на лицо и смазывать им все тело – оно имеет (помимо великолепных вкусовых качеств) прекрасный косметический эффект. Одна из самых привлекательных черт отдыха в Греции – традиционные греческие таверны, где можно перекусить и выпить, даже если вы закажете только одни закуски (мезедес). Цена ужина с вином – в среднем 20 евро с человека. Местные марочные вина в среднем по 10 евро за бутылку 0,7 литра.
    
Что посмотреть?

 ЕДВА ли найдется на земле место, которое могло бы поспорить с Пелопоннесом по количеству достопримечательностей. И если вы отоспались, отъелись и готовы к путешествиям, то – вперед! Из отеля вы можете попасть практически в любой уголок Гре­ции. Это Афины, Пат­ры – город Андрея Пер­во­­званного, Древ­нюю Олимпию, о. За­кин­тос (на яхте или на пароме), порт Ка­токоло или ближайший «райцентр» Пир­гос…

 Деловая информация: аренда машины на сутки – 60 евро. Нужно просто предъявить права. Аренда велосипеда – 8 евро. Яхта – 100 евро с человека. Стоимость экс­курсии – около 50 евро с человека.

Спецпредложение

 ОТДЕЛЬНО подготовлена программа для мужчин. Специалисты предложат шесть видов массажа. А семь видов гидромассажных ванн с подогретой морской водой (до 35 градусов по Цельсию – именно при такой температуре происходят активные лечебные процессы) расслабят, болеутолят, снимут напряжение, успокоят, а потом тонизируют и мобилизуют – на отдых, а затем – и на труд.

Для тех, кто спешит, предусмотрены программы выходного дня (weekend). Даже за коротких два дня вас «поставят на ноги», и вы почувствуете себя заново рожденными.

Вместо P.S.

 НО ГЛАВНОЕ – именно здесь, в Греции, русские могут найти себе настоящих друзей. Без восточного подобострастия и без западного высокомерия. Греки искренне уважают Россию и сердечно относятся к русским туристам. Итак, вперед, в Грецию. Где все есть. И где не хватает только вас…

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