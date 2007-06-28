//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

Да это ж ВИТОРГАН!

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Юлия МИНАЕВА, Виталий МАРОЧКИН  ]

Да это ж ВИТОРГАН!
Фото Г. УСОЕВА

 «Слышь, дядь, часы сымай», – обратился к сидящему в автобусе интеллигентного вида мужчине парень явно бандитской наружности. Тот, не растерявшись, ответил: «Может, потерпишь года четыре?» «Перо вставлю», – разозлился бандит. «Перо вставишь, а чернильницы нет...» – парировал отважный интеллигент. Бандит пригляделся:  «Е-мое! Да это ж Виторган! Извини, друг. Помнишь, ты был у нас в Самаре, на зоне, несколько лет назад? Хочешь, я сейчас сниму тут со всех часы и тебе отдам?»

 Газета «Аргументы неделi» встретилась с главным героем этой маленькой сценки – заслуженным артистом России, народным артистом РФ Эммануилом Виторганом.

 – ЭММАНУИЛ Гедео­но­вич, вы только что снялись в фильме «Парадокс». Говорят, что картина будет необычной и кассовой…

 – Я не предсказатель. Бывает так, что сценарий гениальный, а фильм не получается. А иногда сценарий вроде бы среднень­кий, а фильм замечательный. Картина снята в жанре фарса, довольно редком для нас. Фильм «Парадокс» о нашей жизни, о том, что происходит в нашей стране.

 – Вы сыграли огромное число ролей – героев-любовников и негодяев, художников, добряков, эгоистов – всех не перечислить. От каких ролей отказывались?

 – В прошлом очень часто отказывался играть положительных героев. Сейчас, слава Богу, положительный герой в кино интересен и разнообразен, как сам человек. Раньше его образ был надуманным, фальшивым, слащавым. Положительный человек почему-то делал вид, что не понимает, откуда дети происходят. Вот я и играл много отрицательных персонажей.

 – Вы говорили, что учитесь не только у мэтров, но и у молодых. А чему можно научиться у молодого российского актера?

 – В первую очередь энергичному добыванию средств к существованию. Раньше мы не думали об этом. Была мизерная зарплата, но как-то получалось жить, не ломая над этим голову. Актерская зарплата и сегодня смехотворно мала. Мне сложно представить, как на нее живут молодые ребята. А если они еще не снимаются, нет финансовой «подпитки» – это безумно сложно.

 К сожалению, вынужден соглашаться на такие предложения, на которые раньше бы не согласился. Когда слышу, как мои коллеги, которых в свое время носили на руках, уходят из жизни нищими… Я так уходить не хочу. У меня есть семья, дети, внуки, да и сам хочу пожить нормально. Поэтому когда журналисты задают вопрос: «Ой, а вы совладелец химчистки? У вас свое театральное агентство?», я с достоинством отвечаю: «Да, я – совладелец химчистки. Да, у меня есть свое агентство». У многих моих коллег есть свои аптеки, клиники. Но ни у кого нет металлургических заводов, неф­тяных вышек. Все люди нашей профессии вкладывают деньги в то, что может помочь человеку. И это замечательно.

 – Почему вы отказались преподавать во ВГИКе?

 – Какие-то азы мы студентам дадим, но как потом всех наших учеников устроим на работу, предоставим им возможность зарабатывать? Я этого представить себе не мог, поэтому не стал брать такую ответственность. Правда, один раз меня «уболтали». Я набрал курс, выпустил его. Это удивительное поколение. Мои студенты вкалывали с утра до ночи! Им порой не хватало денег на еду, я их подкармливал, чем мог, но из института они не выходили, упорно работая, как мы когда-то. За это я им благодарен – они напомнили мне студенческие годы.

 Есть и другая сторона медали. Большинство молодых ребят имеют единственное желание – как можно скорее «обзвездиться». Они не понимают, что в нашем государстве «звезд» как таковых нет, есть «звездуны» (улыбается). Потому что «звезда» – это достояние государства. Когда к кому-то приходит успех из-за сериала – начинают останавливать на улицах, здороваться, просить автографы – это, конечно, приятно. Но надо учесть одну вещь: сериал – не то произведение, о котором будут помнить. Пройдет год – и о тебе забудут. Есть замечательные ребята, которые сегодня серьезно «вкалывают», но их меньшинство.

 – Существуют две концепции актерской игры: западная – с упором на техничность и русская – с упором на «проживание в каждой роли», игру до душевного надрыва. Какая вам ближе?

 – В старом МХАТе, театре, где витал дух Станиславского, служил один из гениальных актеров-стариков, Хмелев. Во время спектакля ему стало плохо. Его вынесли за кулисы. Лежа в полумертвом состоянии, он сказал: «Константин Сергеевич Станиславский будет мной недоволен. Я нетехнично сыграл эпизод». И вскоре скончался.

 У сегодняшних молодых актеров много дел – семьи, работа… Понятно, что они не всегда готовы «жить» в роли. Но если они хотят остаться в памяти зрителей, как наши гениальные старики, надо вкалывать. У многих молодых актеров нет той техники, которая есть у «мэтров», задающих вопрос режиссеру: «Из какого глаза тебе пустить слезу?» Я 50 лет в театре, но так и не приобрел этой профессиональной техники. И на каждом спектакле душевно затрачиваюсь. Сейчас играю в трех мощных постановках, выкладываюсь по полной и отхожу только часам к трем ночи. Могу общаться после спектакля, улыбаться и дурачиться, но в это время в мозжечке все еще «стучит» сыгранная роль.

 – Были ли моменты, когда совпадали ситуации из вашей реальной жизни и жизни вашего героя из спектакля?

 – Есть спектакль с моим участием – «Он, она и Дженни» по пьесе бродвейского драматурга Саймона. Мне одно время опасались предлагать эту пьесу, потому что этот спектакль – последние шесть лет моей жизни, почти один к одному. Моя любимая супруга, Аллочка Балтер, потрясающая женщина и актриса, шесть лет назад ушла из жизни. И когда режиссер прочитал сценарий, то был ошарашен сходст­вом с моей судьбой – в пьесе у героя так же уходит жена, появляется другая женщина. Я дал согласие на этот спектакль, потому что память – это святое. Спектакль посвящен Аллочке Балтер. Я считаю, что надо не вспоминать, а помнить. Не слушать, а слышать друг друга – тогда взаимопонимание придет быстрее.

 – В каких новых проектах вы сейчас задействованы?

 – Совсем недавно закончили съемки по произведению Рыбакова «Тяжелый песок». Режиссер – Барщевский, который снял «Московскую сагу». Недавно снялся в фильмах «Парадокс», «Медвежья охота». Предложений много, но от сериалов я отказываюсь, потому что мне надоело кровопускание, бесконечные выстрелы. А в театре я готовлю свой моноспектакль – интересная, странная, неожиданная пьеса…

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//В мире

Трамп может перестать оказывать Украине военную помощь

Трамп может перестать оказывать Украине военную помощь

Соединённые Штаты могут прекратить выделение военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. Сообщается, что Белый дом уже сообщил о возможности подобного решения ряду ведомств.

//В мире

В Совете Европы прокомментировали решение РФ оплатить долг по взносам

В Совете Европы прокомментировали решение РФ оплатить долг по взносам

В Совете Европы прокомментировали решение Российской Федерации возобновить выплаты в бюджет организации. Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниэл Хольтген заявил, что теперь Совет Европы может завершить антикризисные меры.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

//В мире

Болтон предположил, что в Белоруссии «всё ещё хотят независимости»

Болтон предположил, что в Белоруссии «всё ещё хотят независимости»

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон считает, что жители Белоруссии до сих пор «хотят независимости». Таким образом он прокомментировал интеграцию России и Белоруссии.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

Российский эксперт оценил компетентность новых министров Украины

Российский эксперт оценил компетентность новых министров Украины

Российский эксперт Андрей Суздальцев рассказал, чего стоит ждать от назначения новых глав МИД и минобороны, а также премьер-министра Украины. По его словам, новые назначения не повлияют на существующий политический курс.

//Интервью

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Этим летом Приангарье стало эпицентром природных катаклизмов. Ливневые дожди привели к чудовищным наводнениям в одной части региона, засуха же и аномальная жара спровоцировали пожары на севере. Глава Иркутской области в интервью ответил на актуальные вопросы «Аргументов недели».

//Непознанное

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Людям, рожденным под знаками Тельца, Девы и Рыб, суждено столкнуться с трудностями в следующем месяце. Об этом говорится в опубликованном интернет-СМИ гороскопе российского астролога Павла Глобы.

//Происшествия

Самолёт экстренно приземлился в Екатеринбурге

Самолёт экстренно приземлился в Екатеринбурге

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом «Санкт-Петербург - Худжанд», экстренно сел в Екатеринбурге. Причиной стало предполагаемое повреждение шасси.

//Новости партнеров

//Общество

В Роструде напомнили о неделе новогодних праздников

В Роструде напомнили о неделе новогодних праздников

В Роструде напомнили, что в этом году последний день декабря будет рабочим, а уже с первого января начнутся длинные новогодние праздники, которые продлятся больше недели.

//Общество

Поклонская рассказала о радикальных переменах в жизни

Поклонская рассказала о радикальных переменах в жизни

Наталья Поклонская рассказала, что в её личной жизни случились радикальные перемены, «о которых никто не догадывается». Депутат Госдумы подчеркнула, что какое-то время это будет оставаться тайной.

//Новости СМИ2

//Политика

В МИД Украины озвучили условия амнистии в Донбассе

В МИД Украины озвучили условия амнистии в Донбассе

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе заседания Рады поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе, передает сегодня РИА Новости.

//Общество

Что из привычных вещей не могут делать космонавты?

Что из привычных вещей не могут делать космонавты?

Пребывание за пределами Земли накладывает на жизнь космонавтов особый отпечаток. Есть множество привычных вещей, которые невозможно выполнить, находясь на космической станции.

//Спорт

В Керчи завершился турнир по самбо «Кубок двух морей»

В Керчи завершился турнир по самбо «Кубок двух морей»

Самый крупный юношеский турнир по самбо «Кубок двух морей» завершился в городе-герое Керчи. По итогам соревнований, из сорока регионов России в тройку лидеров вошли Крым, Краснодарский край и Адыгея. Как отметил главный судья соревнований, конкуренция на турнире растет с каждым годом.

//В мире

Глава Грузии заявила, что страна должна перестать экономически зависеть от России

Глава Грузии заявила, что страна должна перестать экономически зависеть от России

Грузинский президент Саломе Зурабишвили считает, что стране нужно уменьшить экономическую зависимость от Российской Федерации. Об этом она заявила во время выступления на международном форуме во Франции.

//Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% московских продавцов шаурмы

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% московских продавцов шаурмы

Московское управление Роспотребнадзора выявило санитарные нарушения у 98 процентов предприятий, продающих шаурму. Об этом в четверг, 29 августа, сообщается на официальном сайте ведомства.

//Здоровье

Ученые рассказали, от какой еды у подростков возникает депрессия

Ученые рассказали, от какой еды у подростков возникает депрессия

В Соединённых Штатах ученые определили, какая еда может способствовать проявлению депрессии у подростков. По словам исследователей, рацион оказывает прямое влияние на психическое здоровье.

//Новости партнеров

//Политика

Спикер Верховной рады выключил микрофон депутату, говорившему по-русски

Спикер Верховной рады выключил микрофон депутату, говорившему по-русски

Спикер Верховной рады Украины нового созыва Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.

//Общество

Москва признана одним из самых безопасных городов мира

Москва признана одним из самых безопасных городов мира

Российская столица попала в рейтинг из 60 самых безопасных городов мира в 2019 году. Список составляли, исходя из показателей по обеспечению личной и цифровой безопасности, здравоохранения и инфраструктуры.

//Наука

На МКС сработала аварийная воздушная сигнализация

На МКС сработала аварийная воздушная сигнализация

В американском сегменте Международной космической станции сработала аварийная сигнализация. Об этом сообщил космонавт Алексей Овчинин специалистам подмосковного Центра управления полетами.

//Шоу-бизнес

Кикабидзе заявил, что гордость не позволит грузинским артистам выступать в России

Кикабидзе заявил, что гордость не позволит грузинским артистам выступать в России

Грузинский певец и актёр Вахтанг Кикабидзе в очередной раз опроверг информацию о своих выступлениях в России. «Как ты можешь пойти и петь тем, кто тебя бьет?» - заявил артист.

//В мире

На Украине назначили глав Минобороны и МИД

На Украине назначили глав Минобороны и МИД

В Верховной раде Украины назначили новых министра иностранных дел и министра обороны страны. Согласно Конституции, кандидатов выбрал президент Владимир Зеленский.

//Происшествия

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек

На участке трассы А108, так называемой "бетонки" на территории Подмосковья, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и нескольких легковых автомобилей. Есть жертвы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек
2

Семь человек погибли в ДТП на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск"
3

Составлен список ста наиболее влиятельных людей ИТ-отрасли
4

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет
5

Что известно о последних днях жизни актера Александра Числова

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры