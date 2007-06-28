«Слышь, дядь, часы сымай», – обратился к сидящему в автобусе интеллигентного вида мужчине парень явно бандитской наружности. Тот, не растерявшись, ответил: «Может, потерпишь года четыре?» «Перо вставлю», – разозлился бандит. «Перо вставишь, а чернильницы нет...» – парировал отважный интеллигент. Бандит пригляделся: «Е-мое! Да это ж Виторган! Извини, друг. Помнишь, ты был у нас в Самаре, на зоне, несколько лет назад? Хочешь, я сейчас сниму тут со всех часы и тебе отдам?»

Газета «Аргументы неделi» встретилась с главным героем этой маленькой сценки – заслуженным артистом России, народным артистом РФ Эммануилом Виторганом.

– ЭММАНУИЛ Гедео­но­вич, вы только что снялись в фильме «Парадокс». Говорят, что картина будет необычной и кассовой…

– Я не предсказатель. Бывает так, что сценарий гениальный, а фильм не получается. А иногда сценарий вроде бы среднень­кий, а фильм замечательный. Картина снята в жанре фарса, довольно редком для нас. Фильм «Парадокс» о нашей жизни, о том, что происходит в нашей стране.

– Вы сыграли огромное число ролей – героев-любовников и негодяев, художников, добряков, эгоистов – всех не перечислить. От каких ролей отказывались?

– В прошлом очень часто отказывался играть положительных героев. Сейчас, слава Богу, положительный герой в кино интересен и разнообразен, как сам человек. Раньше его образ был надуманным, фальшивым, слащавым. Положительный человек почему-то делал вид, что не понимает, откуда дети происходят. Вот я и играл много отрицательных персонажей.

– Вы говорили, что учитесь не только у мэтров, но и у молодых. А чему можно научиться у молодого российского актера?

– В первую очередь энергичному добыванию средств к существованию. Раньше мы не думали об этом. Была мизерная зарплата, но как-то получалось жить, не ломая над этим голову. Актерская зарплата и сегодня смехотворно мала. Мне сложно представить, как на нее живут молодые ребята. А если они еще не снимаются, нет финансовой «подпитки» – это безумно сложно.

К сожалению, вынужден соглашаться на такие предложения, на которые раньше бы не согласился. Когда слышу, как мои коллеги, которых в свое время носили на руках, уходят из жизни нищими… Я так уходить не хочу. У меня есть семья, дети, внуки, да и сам хочу пожить нормально. Поэтому когда журналисты задают вопрос: «Ой, а вы совладелец химчистки? У вас свое театральное агентство?», я с достоинством отвечаю: «Да, я – совладелец химчистки. Да, у меня есть свое агентство». У многих моих коллег есть свои аптеки, клиники. Но ни у кого нет металлургических заводов, неф­тяных вышек. Все люди нашей профессии вкладывают деньги в то, что может помочь человеку. И это замечательно.

– Почему вы отказались преподавать во ВГИКе?

– Какие-то азы мы студентам дадим, но как потом всех наших учеников устроим на работу, предоставим им возможность зарабатывать? Я этого представить себе не мог, поэтому не стал брать такую ответственность. Правда, один раз меня «уболтали». Я набрал курс, выпустил его. Это удивительное поколение. Мои студенты вкалывали с утра до ночи! Им порой не хватало денег на еду, я их подкармливал, чем мог, но из института они не выходили, упорно работая, как мы когда-то. За это я им благодарен – они напомнили мне студенческие годы.

Есть и другая сторона медали. Большинство молодых ребят имеют единственное желание – как можно скорее «обзвездиться». Они не понимают, что в нашем государстве «звезд» как таковых нет, есть «звездуны» (улыбается). Потому что «звезда» – это достояние государства. Когда к кому-то приходит успех из-за сериала – начинают останавливать на улицах, здороваться, просить автографы – это, конечно, приятно. Но надо учесть одну вещь: сериал – не то произведение, о котором будут помнить. Пройдет год – и о тебе забудут. Есть замечательные ребята, которые сегодня серьезно «вкалывают», но их меньшинство.

– Существуют две концепции актерской игры: западная – с упором на техничность и русская – с упором на «проживание в каждой роли», игру до душевного надрыва. Какая вам ближе?

– В старом МХАТе, театре, где витал дух Станиславского, служил один из гениальных актеров-стариков, Хмелев. Во время спектакля ему стало плохо. Его вынесли за кулисы. Лежа в полумертвом состоянии, он сказал: «Константин Сергеевич Станиславский будет мной недоволен. Я нетехнично сыграл эпизод». И вскоре скончался.

У сегодняшних молодых актеров много дел – семьи, работа… Понятно, что они не всегда готовы «жить» в роли. Но если они хотят остаться в памяти зрителей, как наши гениальные старики, надо вкалывать. У многих молодых актеров нет той техники, которая есть у «мэтров», задающих вопрос режиссеру: «Из какого глаза тебе пустить слезу?» Я 50 лет в театре, но так и не приобрел этой профессиональной техники. И на каждом спектакле душевно затрачиваюсь. Сейчас играю в трех мощных постановках, выкладываюсь по полной и отхожу только часам к трем ночи. Могу общаться после спектакля, улыбаться и дурачиться, но в это время в мозжечке все еще «стучит» сыгранная роль.

– Были ли моменты, когда совпадали ситуации из вашей реальной жизни и жизни вашего героя из спектакля?

– Есть спектакль с моим участием – «Он, она и Дженни» по пьесе бродвейского драматурга Саймона. Мне одно время опасались предлагать эту пьесу, потому что этот спектакль – последние шесть лет моей жизни, почти один к одному. Моя любимая супруга, Аллочка Балтер, потрясающая женщина и актриса, шесть лет назад ушла из жизни. И когда режиссер прочитал сценарий, то был ошарашен сходст­вом с моей судьбой – в пьесе у героя так же уходит жена, появляется другая женщина. Я дал согласие на этот спектакль, потому что память – это святое. Спектакль посвящен Аллочке Балтер. Я считаю, что надо не вспоминать, а помнить. Не слушать, а слышать друг друга – тогда взаимопонимание придет быстрее.

– В каких новых проектах вы сейчас задействованы?

– Совсем недавно закончили съемки по произведению Рыбакова «Тяжелый песок». Режиссер – Барщевский, который снял «Московскую сагу». Недавно снялся в фильмах «Парадокс», «Медвежья охота». Предложений много, но от сериалов я отказываюсь, потому что мне надоело кровопускание, бесконечные выстрелы. А в театре я готовлю свой моноспектакль – интересная, странная, неожиданная пьеса…